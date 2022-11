Stavba / Šest společností a vlastní finanční služby, které vede Břetislav Hrabě

Skupina firem z oblasti developmentu, stavebnictví a energetiky, kterou v letos v únoru založil podnikatel Tomáš Vavřík, se za své dosavadní působení rozrostla o další společnosti. K developerským společnostem DOMOPLAN a MyResorts a poskytovateli energetických řešení Magus EDH přibyl také stavební koncern THIERRA v čele s Václavem Stehnem. Skupina FIPOX také iniciovala vznik vlastních finančních služeb, jejichž divizi vede Břetislav Hrabě. Celková hodnota aktiv FIPOXu nyní vzrostla na 8 miliard korun, do konce příštího roku hodlá atakovat hranici 20 miliard korun.

Realitní trh a segmenty s ním provázané zažívají v posledních letech dynamický vývoj. Neustále musí reagovat na nové výzvy a globální krize, se kterými se pojí celospolečenské důsledky, mj. v podobě růstu cen či problémů s nemovitostním trhem. Ty ale zároveň otevírají příležitosti, jak nově realizovat kvalitní a energeticky soběstačné bydlení. Právě oblasti developmentu, stavebnictví, energetiky a investic nyní pokrývají jednotlivé společnosti skupiny FIPOX, kterou v únoru letošního roku založil podnikatel Tomáš Vavřík.

„Sdružujeme progresivní značky, které ve svých odvětvích spojených s developmentem přinášejí vždy něco nad rámec toho, co je dnes běžným standardem. A cílem FIPOXu je umožnit jim ještě větší růst,“ uvádí o skupině FIPOX její zakladatel Tomáš Vavřík. „Co všechny firmy v naší skupině spojuje, jsou stejné dlouhodobé vize a hodnoty, kterými chceme definovat nové trendy na realitním a investičním trhu. Nejenom, že naše společnosti nové bydlení připravují a samy zajišťují jejich stavbu, jedná se zároveň o energeticky šetrné a soběstačné rezidence, které lidem nabízí po realizaci i řadu prémiových služeb,“ doplňuje dále Tomáš Vavřík o FIPOXu.

K výstavbě bytů přibylo i nájemní bydlení

Jednou z prvních entit, které jsou ve skupině FIPOX od jejího založení, je developerská společnost DOMOPLAN. Tu před 12 lety založil právě Tomáš Vavřík a od té doby se vypracovala v přední developerskou firmu orientující se na prémiové rezidenční stavby v Česku, Chorvatsku a Srbsku. Po realizaci šesti projektů má rozestavěné v Brně a Středočeském kraji čtyři projekty, k tomu navíc dalších 10 připravuje.

Novinkou a dalším strategickým krokem v rozvoji developera je založení dceřiné společnosti DOMOPLAN Assets. Do něj bude ze všech aktuálně rozpracovaných projektů vložena zhruba třetina bytových jednotek či rezidenčních apartmánů, které budou po dokončení určené k pronájmu. „Nájemní bydlení se v současné době dostává stále více do popředí zájmu lidí. V rámci diverzifikace se jedná se o naše další aktivum trvalejší hodnoty. Hodnota nemovitosti dnes roste v čase a i pomocí tohoto servisování se křivka ziskovosti postupně zvedá. Vedle stavby a prodeje tak nyní budeme realizovat i pronájem,“ vysvětluje Tomáš Vavřík důvody založení fondu.

Vlastní finanční služby a stavební koncern

Mezi nové zástupce skupiny FIPOX patří technologicko-stavební koncern THIERRA, která je generálním dodavatelem staveb společnosti DOMOPLAN. Momentálně se podílí na výstavbě všech klíčových projektů DOMOPLANu a její dceřiná firma Alglas, která se specializuje na lehké obvodové pláště, pak dokončuje práce na Nejvyšší kontrolním úřadě, bratislavském LakesideParku 2 či na technologickém parku Dronet. K nim se mají v dalším roce přidat realizace projektů AB Ústí n. Labem a Metropolis Bratislava. Do budoucna chce koncern expandovat na zahraniční trhy a pokrývat i specializované obory, jako zakládání staveb nebo realizaci monolitických konstrukcí. „THIERRA je jiná než klasická stavební firma. Chceme se navrátit zpátky k tradici prvorepublikového řemesla a většinu stavebních prací obstarávat sami, aby za výsledky naší práce byla vidět kvalita a odpovědnost. To je to, co na trhu dlouhodobě chybí, protože vše funguje jen na přeprodávání služeb,“ popisuje důvody vzniku koncernu, jehož plánovaný souhrnný obrat na příští rok je 1,2 miliardy korun, jeho spoluzakladatel a generální ředitel Václav Stehno.

Od října pak FIPOX vytvořil divizi vlastních finančních služeb, které pokrývají investice do jednotlivých značek a komplexní servis pro investory. Hlavou divize FIPOX finanční služby se stal Břetislav Hrabě, jenž do nedávné doby působil na pozici ředitele v DRFG Finance, kde vytvořil a řídil finanční distribuci této skupiny. Dřívější zkušenosti získal také například v GE Money Bank nebo na manažerských pozicích ve společnostech Swiss Life Select a Broker Consulting. Ve skupině FIPOX obstarává jeho divize vše od správy kapitálu, zajišťování financování bydlení až po ekonomické poradenství a zajištění rizik spojených se ztrátou majetku nebo zdraví. „Naší unikátností na trhu je, že nabízíme pouze produkty skupiny FIPOX a ty, na které máme přímý vliv. Klienty tak nevyhledáváme na trhu, ale ve své podstatě si je sami vytváříme. Hlavním cílem pak je obsloužit všechny, kteří takto vzejdou z jednotlivých segmentů developmentu, energetiky, stavebnictví a dalších aktiv. Tím vzniká synergický vztah, který investory propojuje s našimi brandy,“ vysvětluje smysl diverzifikace a provázanost aktivit značek výkonný ředitel společnosti FIPOX Finance Břetislav Hrabě.

Součástí divize FIPOX finančních služeb je také společnost FamilyAce. „Jedná se o našeho vlastního zástupce licencovaných firem, což je na investičním trhu ojedinělé,“ doplňuje dále Břetislav Hrabě. Kromě FamilyAce pod finanční služby spadá i společnost STOIX, která zastupuje obchodní entity.

Základem je energetická soběstačnost. I v holiday resortech

Rezidenční stavby přitom nejsou to jediné, na co se firmy FIPOXu zaměřují. Ve vybraných oblastech českých hor a chorvatského pobřeží staví společnost MyResorts v joint venture s DOMOPLANem také luxusní holiday resorty. U nich jsou následně ve spolupráci s tour-operátory provozovány klientské služby na úrovni pětihvězdičkového hotelu. Vedle horských apartmánů Filipovic, které byly v roce 2020 oceněny jako realitní projekt Olomouckého kraje, nyní v Jeseníkách staví aparthotel Lesní stráně s přírodním wellness centrem. Projekty chystá v Orlických horách a v létě ohlásila společnost MyResorts rozšíření na chorvatský ostrov Pag. Investiční objem všech připravovaných objektů tak přesahuje jednu miliardu korun.

Velký důraz je při rezidenčních projektech i holiday resortech kladen na zajištění co největší energetické soběstačnosti a ekologičnosti budov. Tu obstarává firma Magus EDH, která je ve skupině energetickým specialistou a dodavatelem řešení a služeb Smart City. Kromě instalací zdrojů obnovitelné energie následně provozuje i lokální energetické distribuční soustavy a obstarává online správu prvků smart domácnosti, které přispívají ke snížení energetické spotřeby. V současné době připravuje v rámci FIPOXu zakázky v hodnotě 700 milionů korun, příští rok má však za cíl přesáhnout jednu miliardu a expandovat také mimo skupinu.

„Současná energetická krize posunula naše odvětví a urychlila rozsáhlejší implementaci některých řešení. Pro naše klienty saháme k maximálnímu využití alternativních zdrojů energie jako je fotovoltaika s akumulací, tepelná čerpadla či větrné elektrárny s cílem zajistit budoucím obyvatelům co největší míru energetické soběstačnosti. Některé technologie jsou vhodnější pro bytové domy jiné pro horské apartmány. Snažíme se je však vždy využívat je v co nejhojnější míře,“ říká Josef Molnár, odborník na energetickou udržitelnost a soběstačnost z firmy Magus EDH.