Stavebnictví čeká krize. Výrobce hliníkových fasád ALGLAS jí bude čelit s novými zakázkami i vedením

Výrobce a dodavatel fasád a dalších designových prvků staveb ALGLAS mění po 3 letech své vedení. Na post výkonného ředitele byl jmenován Tomáš Habarta, který ve funkci nahradil Václava Stehna staršího. ALGLAS se zároveň stal součástí technologicko-stavebního koncernu THIERRA a díky tomu také členem zastřešující skupiny FIPOX. Do nového roku ALGLAS navíc vstupuje s novými zakázkami sjednanými nejen v rámci koncernu THIERRA, ale i na základě vlastní obchodní činnosti.

Brněnská společnost ALGLAS, která se soustředí především na výrobu a dodávku exteriérových i interiérových fasád, hliníkových otvorových výplní a dalších designových prvků staveb z lehkých kovů a skla, do roku 2023 vstupuje s obměněným vedením, novými vizemi a řadou nově nasmlouvaných projektů. Nastupující výkonný ředitel, Tomáš Habarta, se chce na další rozvoj firmy soustředit i dál.

„Domnívám se, že v následujících letech se ve stavebnictví projeví krize. Považuji proto za klíčové získávat nové zakázky na následující období. To se nám aktuálně daří a pevně věřím, že tomu tak bude i nadále,“ uvedl Tomáš Habarta.

ALGLAS se v posledních měsících loňského roku domluvil na spolupráci na několika nových projektech v České republice i v zahraničí. Podílet se tak bude například na výstavbě prémiových bytů v budově METROPOLIS v Bratislavě. Jednu z budov komplexu ALGLAS opatří provětrávanou bondovou fasádou, hliníkovými okny s proskleným zábradlím a balkónovými dveřmi. Celkem METROPOLIS nabídne 298 rezidenčních jednotek ve dvou věžích, které dohromady tvoří písmeno M. Komplex, který získal ocenění Best Residential Upcoming Development v 18. ročníku CIJ Awards, by měl být dokončený v prvním čtvrtletí příštího roku.

Další velkou zakázkou do roku 2023 je pro ALGLAS revitalizace Administrativní budovy v Ústí nad Labem, kde zajistí sloupko-příčkovou hliníkovou prosklenou fasádu. Stejný typ fasády pak dostal ALGLAS na starosti i při budování přístavby nové haly ve společnosti DT Výhybkárna a strojírna a.s. v Prostějově.

„Nové kontrakty ukazují, že Alglas bez problémů obstojí i v nelehké době. Máme pokrytou kapacitu a připravujeme se na další rozvoj,“ uvedl Tomáš Habarta.



Bývalý ředitel pomůže se strategickým rozvojem

I přesto, že Tomáš Habarta ve vedení firmy nahradil Václava Stehna staršího, původní výkonný ředitel ze společnosti neodchází. V roli seniorního poradce se bude soustředit na strategický rozvoj společnosti na pozici Controlling Manager.

„Pokračuji v jednáních s klíčovými klienty, kde velkou roli hrají osobní vztahy, které jsem budoval třicet let a které jsou stále nesmírně důležité. Zaměřím se především na controlling dodržování rozpočtů, plateb, materiálů, výroby i montáže. Pokud má být firma úspěšná, je potřeba, aby na ni někdo dohlížel,“ řekl Václav Stehno starší, otec Václava Stehna, zakladatele ALGLASu.

Širší vedení společnosti tak bude mít možnost čerpat z jeho letitých zkušeností a konzultovat s ním strategická rozhodnutí.



„Jsem moc rád, že Václav Stehno starší ve firmě zůstává. Jeho zkušenosti jsou pro nás nepostradatelné, v oboru se pohybuje už mnoho let a ALGLAS zná lépe než kdokoliv jiný. Osobní kontakty, které má, jsou nyní, když investoři pečlivě zvažují, komu zakázku zadají, velice důležité,“ dodal Tomáš Habarta.

Tomáš Habarta zároveň do vedení ALGLASu přináší nové nápady a cíle, které plánuje se zkušenostmi Stehna staršího propojit.

„V době, která není pro stavebnictví vůbec jednoduchá, se nám daří získávat nové zakázky, to považuji za velice důležité a chci na tom stavět i dál. Zaměříme se nejen na rozšiřování portfolia na českém trhu, ale také na expanzi do dalších zemí Evropské unie. Chtěl bych také dál budovat kolektiv lidí, kteří své práci rozumí, baví je, navzájem spolu souzní nejen v profesní rovině, ale i mimo firemní půdu. To je pro mě zásadní. Být součástí takového týmu mi dává smysl,“ naznačil Tomáš Habarta, jakým směrem se chce při vedení společnosti ubírat.

ALGLAS součástí koncernu THIERRA

Do roku 2023 vstupuje ALGLAS nejen s novým výkonným ředitelem, ale nově také jako součást technologicko-stavebního koncernu THIERRA.

„Společně s developerem Tomášem Vavříkem jsme THIERRU založili, protože jsme nechtěli prodávat práci ven, hledat subdodavatele. V době, kdy se stavebnictví připravuje na krizi to platí dvojnásob. Je lepší zakázky držet v rámci koncernu pohromadě, jako to teď děláme právě ALGLASem a THIERROU,“ popsal zakladatel společnosti ALGLAS a generální ředitel koncernu THIERRA Václav Stehno mladší.



