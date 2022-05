Stavba / Proč máme nový portál estav.tv? A proč jej sledovat

Proč máme nový portál estav.tv? A proč jej sledovat

YouTube kanál TZB-info zůstane dále v provozu, ale prioritou je pro nás nové věci umísťovat na estav.tv, kde je máme plně pod kontrolou. Budujeme prostor nejen virtuální, ale i ten skutečný, kde budou kamery a mikrofony mít své místo a hosté budou rádi a jako doma. Vítejte na estav.tv.

Od ledna 2022 jsme se vám v reportážích, rozhovorech a komentářích hlásili už ne z redakce TZB-info a z redakce ESTAV.cz, ale ze studia estav.tv. A vlastně jsem vám dlužni vysvětlení. I když chápeme, že vám jde o obsah, ne odkud se to říká a jakou to má znělku.

12 let jsme plnili pilně YouTube kanál TZB-info, hodně jsme se za tu dobu naučili, hodně se zlepšili a hodně toho odvysílali. Od drobností z veletrhů a akcí přes celé konference, rozhovory krátké i dlouhé, vážné i ty s humorem a celodenní živá vysílání. V loňském roce jsme v rámci 20 let přidali i TZB-info přesčas, kdy jsme vysílali i v noci. Novinkou byly také kulaté stoly u hranatého stolku, audiopodoba článků, která se vám podle poslechovosti také líbila.

"A tak nějak bylo najednou čím dál víc naléhavě zřejmé, že potřebujeme vlastní prostor, kde bude reklama přátelská, přínosná a ne obtěžující, kde to budeme mít celé ve svých rukách. A to prostor nejen virtuální internetový, ale i skutečný, kde budou kamery a mikrofony mít své místo a režie svůj pevný stůl se všemi těmi kilometry drátů. Prostě místo, kam můžeme přijít, zapnout a „on-air“. Kde se můžeme soustředit na to, jak nově uchopit audio a video formáty ze stavařiny a posunout projekty našich partnerů, ale i ty své.“ říká Tomáš Sehnal, kreativní ředitel

Redakce TZB-info i ESTAV.cz sídlí na Petřinách, a tak jsem hledali prostory v blízkém okolí. A našli jsme ve stejném domě, v návaznosti na naše stávající prostory a jen o patro výš. Jak symbolické, když míříme na vyšší level. A s požadavky světla, akustiky, kamer a zvuku, ergonometrie a estetiky to začalo. Strhnout koberce, nalepit koberce, vybourat příčky, postavit jiné příčky, odstranit skla, přivézt akustické příčky a dveře, místo zelené bílá… A zároveň nás dostihla situace mnoha našich zákazníků. Nejsou kamery, nejsou světla, nejsou mikrofony, nejsou … prostě elektronika je problém a ze slavnostního TEĎ se stalo období 4měsíčního provizoria, kdy jsem museli točit a vysílat a prostě více si pohrát se zvukem i světlem, aby se vám výsledek líbil. A na „estav.tv TEĎ“ bylo jasné, že si počkáme. A tak z února byl duben. Vlastně květen. „Skoro“ bylo v dubnu na Aquathermu Praha, kde nové logo a celý vizuál estav.cz jely své zahřívací kolo. Přineslo to nemálo veselých příhod, když naši tradiční oranžovou barvu stánku po 20 letech nahradila černá a heslo „oranžová došla“ dostalo všechny ty, kteří prošli 3x kolem a nemohli nás najít. Na webu estav.tv v tu dobu běžela prezentace „na co se můžete těšit“ a těšení jsme před veletrhem i natočili.

Nový web estav.tv běží od 5.5.2022, YouTube TZB-info pokračuje

Web estav.tv jsme spustili, umístili vybraná videa, ale seznam dalších kroků a vylepšení máme dlouhý a teď jedeme boj o priority. V ringu jsou 3 týmy - obchodníků, redaktorů a programátorů. Můžete klidně fandit, na vaše náměty čekáme na mailu.

YouTube kanál TZB-info zůstane samozřejmě dále v provozu, někdy je důležité konkrétní video pustit na globální hřiště. Také zde najdete všechna naše dosud natočená videa. Na estav.tv jsou jen některá z nich, prioritou je pro nás umístit nové věci. Plán natáčení je stále hustší, ačkoliv na nábytek na zakázku a designové prvky pro studio ještě čekáme. Před námi je kromě již zaběhlých formátů i první velký pořad z nového studia. Minulý týden jsme natáčeli v Mikulčicích, Moravské Nové Vsi, Hruškách a v Brně téma Tornádo rok poté. S ohlédnutím chceme přinést poučení. Co tornádo znamenalo pro infrastrukturu, pro jednotlivé stavební procesy, materiály a statiku, pro urbanismus obcí, pro lidi, reportáže o oceňování staveb a pojištění. Z Moravy jsem přivezli mnoho hodin natočeného materiálu, teď musíme vybírat a stříhat. Ze studia pak v živém vysílání přidáme další pohledy těch, kteří byli před rokem na místě. Tedy nejen dnes a zítra, ale i 24. a 25.6. buďte určitě s námi na estav.tv.

Ve studiu se nyní stále střídají řemeslníci s hosty a redaktory, režie občas šílí, ale věříme, že vy naše starosti nepoznáte. Alespoň my se o to maximálně snažíme. A krok za krokem směřujeme k cíli. Vítejte na našem novém videoportálu estav.tv.