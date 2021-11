Stavba / Aktivní Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy

Skupina žáků a mistři různých stavebních řemesel několik týdnů pomáhali v Mikulčicích a dobrou vizitkou školy byl i den otevřených dveří, kde se předvedlo 10 řemesel. Vyrábělo se, povídalo se o řemesle, o práci, o výdělku a uplatnění.

Fotografie z odjezdu žáků do Mikulčic

Pomoc žáků na Moravě

Následky ničivého červnového tornáda jsou v mnoha obcích stále citelné, především na veřejných budovách a zařízeních. Proto se Centrum odborného vzdělávání pro stavebnictví JMK rozhodlo pomoci tak, jak je nejpotřebnější. Tedy prací svých mistrů a žáků.

V říjnu vyrazila ze Střední školy stavebních řemesel Brno-Bosonohy skupina žáků a několika mistrů různých stavebních řemesel na několik týdnů trvající pomoc do obce Mikulčice. Budou tam pracovat na opravách obecních budov a dalších objektů postižených tornádem.

Jak Jiří Košťál, ředitel COVPS řekl: „Tento výjezd považujeme za nesmírně důležitou součást našeho výchovně-vzdělávacího procesu, protože naším cílem není pouze připravit kvalifikované řemeslníky, ale i plnohodnotné lidi – občany, kteří umí a chtějí přiložit ruce k dílu všude tam, kde je to třeba.“

Popřát jim hodně štěstí v jejich práci dorazil i hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich se svým týmem. „Materiální zabezpečení oprav jsme zvládli, ale personálně to teď, když skončila doba dovolených, kdy nám tu pomáhala řada dobrovolníků soukromě, je velmi náročné. Zkrátka lidská práce je to nejcennější a jsme vděční, že žáci se svými mistry přijedou a pomohou nám před nástupem podzimních plískanic dát naši obec do stavu, ve kterém přečkáme zimu,“ řekl starosta Mikulčic Jan Vlašic.







Fotografie z odjezdu žáků do Mikulčic

Např. obor pokrývač, který zajišťovalo v republice běžně 12 škol, dnes zajišťují pouze tři školy s celkovým počtem několika žáků ročně. Udržet při životě dle předpisů MŠMT takový obor není reálné. Bohužel bez pokrývačů nedokážeme nejen stavět budovy nové, ani opravovat a rekonstruovat fond budov stávajících.

Centrum odborného vzdělávání pro stavebnictví Jihomoravského kraje pomáhá ve výuce všem stavebním řemeslům v celém regionu. Díky podpoře z odboru školství Jihomoravského kraje nemusíme učit jednotlivé profese odděleně, ale pracujeme ve vzájemných profesních vazbách, aby absolventi byli po dostudování připravení držet se moderních trendů, např. při budování chytrých domů. Pro všechny žáky v Jihomoravském kraji, žáky základních škol, i studenty technických univerzit poskytuje centrum technologické zázemí pro odborné stavební vzdělávání na všech úrovních. V rámci centra působí i Rada zaměstnavatelů a vzdělavatelů COVPS, kde její členové společně hledají cesty, jak stavební řemesla podporovat, zajišťovat jejich ochranu a rozvoj.

Den otevřených dveří

Na stanovištích bylo možné si vyzkoušet více jak 10 oborů, byla příležitost k povídání o práci, výdělku i jak si vybrat řemeslo. Prohlédnout si učebny a něco si vyrobit a přemýšlet o tom co dál. Otázka pro rodiče i děti.







Fotografie z akce Den otevřených dveří, říjen 2021

Den otevřených dveří v reportáži ČT

Zdroj: Helena Vyvozilová, Tisková zpráva COPS JMK a web Střední školy stavebních řemesel Brno-Bosonohy