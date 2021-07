Česko má nový stavební zákon

Podle MMR přinese zrychlení povolování staveb. Každý stavebník bude do roka vědět, jestli může stavět. Nový zákon rovněž zajistí konkurenceschopnost naší země vůči okolním státům a umožní využít vyjednaný rekordní bilion korun z EU na projekty, které vyžadují stavební povolení.

Plné nabytí účinnosti nového stavebního zákona nastane 1. července 2023

Zákon má vstoupit v účinnost k 1. červenci 2023, některé změny ale začnou platit již od 1. 1. 2022. Leden 2022 umožní například budovat novou síť státní stavební správy a nabírat do ní nové lidi. Stavební úřady budou spadat pod Nejvyšší stavební úřad a budou organizovány podobně jako třeba finanční správa.

Nový stavební zákon zavádí lhůty tam, kde dnes chybí, a především obsahuje mechanismy pro jejich dodržování, aby stavebník na vyřízení žádosti již nečekal dlouhé roky. Zákon počítá s přechodem stavebních úřadů pod stát. Vznikne tak čistě státní stavební správa. Občan díky ní dostane profesionální a rychlou službu od úředníka, který bude zastupitelný. Nová státní stavební správa umožní sdílení úředníků, což přispěje k dodržování lhůt. Díky digitalizaci nebudou muset úředníci cestovat, naopak ze svého úřadu budou schopni řešit žádosti na dálku.

Výhrady Senátu, opozice i odborníků

Senát zákon vetoval začátkem července hlasy všech přítomných senátorů. Nelíbil se jim hlavně navrhovaný přesun stavebních úřadů pod stát, stejně jako sněmovní opozici.

Podle České komory autorizovaných inženýrů a techniků se ve zcela nepřehledném množství změn a úprav, které prošly sněmovnou i Hospodářským výborem, skrývá hned několik nebezpečných ustanovení, jež oslabují veřejný zájem.

ČKA dlouhodobě přijetí nové právní normy požadovala a podporovala. Výsledek však bohužel není příležitostí k potlesku.

ČKA kvituje části schváleného návrhu stavebního zákona směřující k zjednodušení nepřehledného a komplikovaného procesu, nejen pro stavebníky. Jediná, digitálně podaná žádost o vydání rozhodnutí je předpokladem pro posun Česka mezi moderní fungující státy. Maximální integrace dotčených orgánů pod stavební úřad a přenesení odpovědnosti za vyvážení a ochranu veřejných zájmů na stát je rovněž nevyhnutelným krokem a je pozitivní, že MMR v tomto ohledu ustálo značný odpor ze strany ostatních ministerstev. ČKA dále vítá právo vlastních stavebních předpisů pro Prahu, Brno a Ostravu, avšak za promarněnou příležitost považuje neschválení pozměňovacího návrhu umožňujícího ve zvláštních případech odchýlení od obecně závazných požadavků také pro ostatní obce.

Osvětlení obytných prostor

Komunisté při předchozím hlasování zákon ve sněmovně nepodpořili. Vadil jim pozměňovací návrh, který umožní, aby obytné místnosti neměly přímé osvětlení a větrání. Názor změnili poté, co MMR slíbilo, že tyto podmínky určí vyhláška, která by měla zavést závaznost českých a československých státních norem, která bude vymahatelná. „Takto jsem se snažila přesvědčit komunistickou stranu, že nikdy nenastane to, aby byla obytná místnost bez oken,“ popisuje ministryně Dostálová.

Přijatý pozměňovací návrh má naopak podporu ČKA. Změna definice obytné místnosti a odstranění požadavku na normové denní osvětlení umožní výstavbu a rekonstrukce v centrech měst, kde u užších profilů ulic nelze normového osvětlení dosáhnout, přičemž se nejedná o nekvalitní bydlení.

