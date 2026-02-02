Nejistota kolem Nové zelené úsporám se změnami a méně penězi
Přehrát audio verzi
Nejistota kolem Nové zelené úsporám se změnami a méně penězi
00:00
00:00
1x
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Podle posledních dostupných informací chce poskytovatel podpory programu Nová zelená úsporám, Státní fond životního prostředí, pokračování podpory až do roku 2030. Změna na postu ministra životního prostředí a vyčerpání dosavadních zdrojů financování vedla k současnému stop stavu a hledání financování v rámci jednání o rozpočtu. Změny však budou pravděpodobně výrazné a dotknou se nejspíše i samotné podoby programu a podporovaných opatření. Oficiálně jistého však v tuto chvíli není nic.
Příjem žádostí v programech Nová zelená úsporám light a Oprav dům po babičce byl prozatím zastaven v polovině listopadu 2025. Důvodem byl mimořádně velký zájem žadatelů, který vedl k rychlejšímu vyčerpání alokovaných prostředků, a to i přes jejich opakované navyšování. Administrace už podaných žádostí pokračuje bez omezení. Beze změn pokračuje také spolupráce se stavebními spořitelnami a bankou při poskytování zvýhodněných úvěrů navázaných na dotace. Úspěšní žadatelé o dotaci na zateplení v programu Nová zelená úsporám se tak i nadále mohou ucházet o výhodný úvěr k dofinancování renovace domu.
Stavební spořitelny loni poskytly 4430 úvěrů v programu Oprav dům po babičce, který je určen pro komplexní renovace rodinných domů. Objem poskytnutých úvěrů dosáhl 7,1 miliardy korun a meziročně vzrostl pětinásobně. Informace zazněly na tiskové konferenci Asociace českých stavebních spořitelen (AČSS) 28. ledna. Stavební spořitelny začaly zvýhodněné úvěry v programu Oprav dům po babičce poskytovat předloni na základě dohody s ministerstvy financí a životního prostředí. Nejvíc úvěrů v programu Oprav dům po babičce poskytly stavební spořitelny v Moravskoslezském kraji.
Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí, portálu TZB-info na výstavě Infotherma 2026 řekl, že podpora úspor v domácnostech chce nadále mířit až do roku 2030. Hledá se financování při diskusi o rozpočtu. Pracuje se také na podobě energetického poradenství v rámci podpory energetických úspor a na spuštění renovačních pasů, které mají majitelům nemovitostí mimo jiné pomoci s rozhodnutím, jaká úsporná opatření a v jakém pořadí realizovat.
Spor o odhadovaný výnos z emisních povolenek mezi současným a minulým ministrem
Ministr Macinka uvedl na tiskové konferenci minulý týden po jednání vlády, že: „Musí dojít k určité úpravě programů, jako je Nová zelená úsporám. Úprava bude mít dvě roviny. První je technická, kdy se řeší nastavení fondu ve spolupráci s odbornými asociacemi. Druhou rovinou je financování, kde se pracuje s variantou zapojení externích zdrojů.“ Dodal také, že tyto možnosti budou projednávat s dalšími ministerstvy a v následujících týdnech by mělo dojít ke shodě. Nebude to podle Macinky postaveno pouze na veřejných zdrojích.
Ohledně zdrojů pro financování jsou ve sporu bývalý ministr Petr Hladík a současný ministr pověřený vedením MŽP Petr Macinka. Macinka tvrdí, že předchozí vláda nadhodnotila příjmy z emisních povolenek do Státního fondu životního prostředí na 12 miliard korun. Současná vláda v rozpočtu pracuje s 5,5 miliardy korun. Bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík ČTK řekl, že nechápe, jak Macinka dospěl k nižší částce za povolenky. Částka 12 miliard podle něho vycházela z oficiální predikce ministerstva životního prostředí a ceny povolenek pak ještě rostly. „Když se podíváte na ceny emisních povolenek, tak za poslední měsíce jejich cena šla nahoru,“ doplnil.
Petr Hladík vyjádřil pro ČTK obavy o pokračování programu Nová zelená úsporám: „Úspěšný program, který je tady 16 let, to znamená Nová zelená úsporám, chtějí zničit,“ řekl Hladík.
Otazník nad vysokými dotacemi energetických úspor v domácnostech
Podle Michala Čejky, energetického konzultanta, spoluautora technického nastavení podporovaných opatření v programu Nová zelená úsporám a člena Centra pasivního půjde v případě jmenovaného programu k přechodu od přímých dotací k finančním a daňovým nástrojům. Podle Čejky bude spíše šokový, než plynulý. Uvedl to na svém profilu sociální sítě.
Michal Čejka uvádí, že program, tak jak jsme jej znali, nejspíš skončí. Zklamaný podle něj bude ten, kdo čekal návrat vysokých dotací a také firmy, které si na programu založily byznys. Není to ale podle Michala Čejky konec renovací. „Ty jsou smysluplné i bez vysokých dotací,“ uvádí Michal Čejka.
Změny v programu budou pro firmy bolestné
Výkonný ředitel Solární asociace Jan Krčmář na tiskové konferenci 15. ledna zmínil, že instalační firmy v období masivní výstavby mohutně investovaly a nabíraly nové zaměstnance. „Nyní čelí nejistotě kvůli nejasnému směřování programu Nová zelená úsporám." Asociace proto apelovala na vládu, aby dotační programy obnovila.
Krčmář připomněl, že pokles poptávky po nových instalacích loni vedl ke krachu řady solárních firem, a to včetně zavedených poskytovatelů. V úpadku loni skončily například Woltair, Solek, S-Power Energies nebo nanosun. Další firmy v oboru se podle Krčmáře už novým podmínkám na trhu postupně přizpůsobují.
Ředitelka Asociace pro využití tepelných čerpadel Eva Neudertová uvedla, že pokud by byl program Nová zelená úsporám ukončen bez náhrady, bylo by to jistě černým scénářem českých domácností a zásadně v rozporu s tím, co jim slíbila nová vláda.
„Nová zelená úsporám je projekt, který zásadně pomáhá překlenout často poměrně vysoké vstupní náklady na pořízení úsporných energetických řešení a díky postupnému rozvoji se stal i vodítkem v oblasti kvality,“ řekla Neudertová. Dodala, že v souvislosti s výroky ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka předpokládá, že vláda ještě bude vyžadovat úpravy od ministerstva životního prostředí. Havlíček totiž podle ní přislíbil pokračovaní programu Nová zelená úsporám, byť s postupným omezováním.
Jiří Koželouh z Hnutí Duha také poukázal na rozpor s předvolebními sliby hnutí ANO, které slibovalo pokračování programu Nová zelená úsporám. „Nyní ovšem návrh rozpočtu Státního fondu životního prostředí počítá jen s půjčkami pro kompletní rekonstrukce rodinných domů, ale na pomoc nízkopříjmovým domácnostem a lidem v bytových domech má v rozpočtu nulu,“ řekl ČTK a vyzval Vládu ČR aby mimo jiné podporu znovu nabídla.
Nejistota na trhu je rizikem pro stavebnictví a renovace
Šance pro budovy uvedla v tiskové zprávě z 29. 1., že respektuje požadavky státu, který musí pracovat s dostupnými finančními prostředky a realistickým výhledem příjmů z emisních povolenek. Důležité však podle Šance pro budovy je, aby plánované změny v programu Nová zelená úsporám byly kvalifikovaně připraveny a srozumitelně komunikovány. Nesmí vyvolávat nejistotu na trhu, která je pro stavebnictví a renovace velkým rizikem.
Investice mají podle dlouhé cykly a trh potřebuje dlouhodobě předvídatelné prostředí, uvádí se v tiskové zprávě. Pozornost věnovaná důležitosti a významu renovací rodinných a bytových domů by neměla klesat spolu s odlivem dotačních finančních prostředků. Lidé renovovat podle Šance pro budovy chtějí a potřebují. Renovace jsou jedním z nejrychlejších nástrojů, jak lidem reálně zlevnit bydlení a zároveň podpořit českou ekonomiku.