Jak bezpečně kotvit zábradlí, okenice a další prvky v ETICS bez tepelných mostů
Přehrát audio verzi
Jak bezpečně kotvit zábradlí, okenice a další prvky v ETICS bez tepelných mostů
00:00
00:00
1x
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
V moderním stavebnictví se stále častěji setkáváme s požadavkem montáže těžších prvků (např. zábradlí, okenic nebo konzol pro klimatizace) na fasády s kontaktním zateplovacím systémem ETICS. Standardní upevnění přímo do zateplení není možné z důvodu nedostatečné únosnosti a připevnění pomocí ocelových konzol, úhelníků a závitových tyčí, které procházejí tepelnou izolaci, představuje významný zdroj bodových nebo liniových tepelných mostů.
Proč je kotvení v ETICS problematické a jaká jsou funkční řešení
Ocelové kotevní prvky mají ve srovnání s izolačními materiály výrazně vyšší tepelnou vodivost. Pokud jsou vedeny skrz tepelnou izolaci až do nosné konstrukce, dochází k lokálnímu ochlazování konstrukce, zvýšeným tepelným ztrátám a v krajních případech i ke kondenzaci vodních par a vzniku plísní.
Z tohoto důvodu se v současné výstavbě stále více uplatňují systémová řešení, která umožňují přenést zatížení do nosné konstrukce, aniž by výrazně narušovala tepelněizolační obálku budovy. Efektivním řešením jsou speciální nosné konzoly a bloky z materiálů s nízkou tepelnou vodivostí. Tyto prvky přenášejí zatížení přes tepelnou izolaci až do nosné konstrukce a zároveň minimalizují nebo zcela eliminují vznik tepelných mostů. Mezi produkty s touto funkcí patří nosná konzole pro ostění LIFIX L, která je navržena tak, aby byla po dokončení fasády zcela skryta pod omítkou.
LIFIX L je montážní nosná konzole určená pro připevňování těžších prvků k fasádě s ETICS. Je vyrobena z tvrzeného polyuretanu o objemové hmotnosti 450 kg/m3, který zajišťuje nízkou tepelnou vodivost 0,068 W/m.K a současně vysokou nosnost. Produkt má certifikaci evropského technického posouzení ETA, což potvrzuje jeho statické vlastnosti a shodu s EAD 040868-00-0404. Prvek má tvar L s dvěma montážními plochami – z čela a z boku. Konzole má velmi variabilní použití.
Možnosti použití
Konzoli LIFIX L lze využít například pro:
- kotvení zábradlí francouzských oken ze strany ostění,
- upevnění okenic z čela fasády,
- montáž markýz a stříšek nad okenními nebo dveřními otvory,
- kotvení venkovních jednotek klimatizačních zařízení,
- montáž posuvných žaluzií.
Díky skrytému řešení zůstává zachována estetika fasády bez viditelných kotevních prvků.
Příklad montáže závěsu pro okenice do prvku LIFIX L z čelní strany (při použití závrtné matice je spoj rozebíratelný)
Možnosti kotvení a únosnost
Do prvku LIFIX je možné předměty kotvit buď nerezovým vrutem o průměru 8 mm a délce 60 mm. Minimální kotevní hloubka je 40 mm. Otvory pro kotvení je nutné předvrtat vrtákem o průměru 5 mm bez příklepu. Další možností je kotvení pomocí závrtných matic M8/16/30 mm a metrických šroubů M8. Použití závrtných matic zajišťuje rozebíratelný spoj, takže je možné připevněný prvek demontovat a znovu připevnit, což se hodí např. při renovaci okenic. Konzole je testována pro přisazenou i odsazenou montáž a pro různé způsoby umístění a počet vrutů či závrtných matic. Jedna konzole přenese zatížení 1,7 kN až 9 kN v závislosti na směru zatížení a velikosti konzole. Obecně lze počítat s únosností konzole min. 100 kg. Při kotvení na více místech do více konzolí se možné zatížení zvyšuje.
Konzole LIFIX L se do nosné konstrukce kotví buď třemi závitovými tyčemi na chemickou kotvu, nebo 3 ks rámových hmoždinek. Při kotvení je nutné zohlednit typ podkladu. Počet a způsob kotvení musí odpovídat statickému návrhu provedenému autorizovanou osobou. V praxi se volba mezi typy kotvení řídí konkrétními statickými požadavky projektu a typem montovaných prvků. Kotvicí prvky jsou zcela skryté pod tepelnou izolací a nedochází tak k tepelným mostům. Konzole LIFIX jsou vyráběny v délkách 80–300 mm po 20 mm, podle tloušťky tepelné izolace. Rameno konzole lze případně zkrátit na požadovanou délku.
Konzole LIFIX L představuje univerzální řešení pro vytvoření nosného bodu v kontaktním zateplovacím systému bez výrazného narušení tepelné izolace. Zajišťuje:
- eliminaci tepelných mostů,
- vysokou únosnost,
- variabilní použití,
- skryté a estetické řešení detailu fasády.
Je vhodná všude tam, kde je požadováno bezpečné a dlouhodobě funkční kotvení prvků na fasádách s ETICS při zachování jejich tepelně technických parametrů.
Pokud potřebujete další informace o použití či montáži prvku kontaktujte technické oddělení LIKOV.
LIKOV je předním evropským výrobcem stavebních profilů a příslušenství pro zateplovací systémy. Své výrobky vyvážíme do více než 40 zemí světa a na českém trhu jsme lídry v oboru. Sledujeme aktuální trendy a své produkty vyvíjíme podle vzrůstajících nároků ...