Horko, vedro, dusno. Už nemůžu…
Letní počasí nás na jednu stranu velmi baví, protože nás nabíjí sluníčko a veseleji se nám ráno vstává, ale s tím přichází i teplé někdy až horké dny, před kterými se neschováme ani doma. Teplo se dostane všude, a pokud se nezásobujeme větráky, tak nemáme nikde klid, natož v noci. Věřili byste, že teplota střechy bývá vyšší než 80 stupňů? A všechno tohle jde k nám domů. Nezoufejte, máme pro vás řešení!
Už jste slyšeli o systému MAGMARELAX®
Jde o zateplení stropu, nebo chcete-li, zateplení podlahy na půdě. Nejvíce doporučovaný systém je zafoukání dutých stropů nebo na volnou plochu na půdě. Minerální izolaci je vyrobeny na bázi skla nebo přírodního čediče. Minerální vlákno je s velkým odstupem nejlepší co do izolačních schopností. Nová technologie výroby produkuje vlákno bez hydrofobních štěpů, a proto jsou jeho izolační vlastnosti tak účinné. Pokud chcete mít zaručený výsledek, doporučujeme jednu důležitou věc. Na vláknu nešetřete! Vezměte to nejlepší na trhu. Žádnou levnou napodobeninu. Jen originál.
Využití, úplně všude
Ploché střechy. Nejčastějším provedením ploché střechy je dvouplášťová konstrukce. To je možno s výhodou využít, protože mezi oběma plášti je dostatečně vysoká dutina. Do dutiny lze poměrně snadno foukat minerální magmarelaxovou izolaci. Izolace nejen výborně tepelně izoluje, ale zároveň, díky nerostnému původu, účinně vzdoruje ohni. To má velký vliv na zlepšení požární odolnosti objektu.
Přednosti poznáme i v zimním období. V topné sezóně nedochází k promrzání stropu a srážení vzdušné vlhkosti v rozích, takže se zde netvoří plíseň. Protože izolace zaplní celou dutinu, zhorší se podmínky pro usazování vos a sršňů. Skvělé izolační vlastnosti jsou zaručeny na dlouhou řadu let, protože minerální vata nesléhá.
Sedla šikmých střech
Systém MAGMARELAX není vynikající pouze pro domy s plochou střechou. Stejně vhodné jsou i pro domy se sedlovou střechou.
Zateplení půdy pod šikmou střechou má další výhodu. Lze vytvořit novou, velice atraktivní podlahu na půdě. Rozšíří se tak obytný prostor, čímž se významně zhodnotí dům. Podlaha je smontována jako konstrukce z lamel OSB. Povrch takto vytvořené podlahy je dokonale rovný a hladký. Dobře se udržuje a uklízí.
Minerální vata se aplikuje zafoukáním přímo do konstrukce podlahy. Prostor půdy je okamžitě připraven k původnímu užívání.
Kouzelné vločky, které si s teplem poradí. Nejen teplo v léto dokáže izolace vyřešit, ale v zimě Vám ušetří značné peníze za topení.
