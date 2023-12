Stavba / Izolace, střechy a fasády / Tepelné izolace / Vánoce ve vatě a do nového roku s novou podlahou!

Vánoce ve vatě a do nového roku s novou podlahou!

Víte, že dárky nenosí jen Ježíšek? Nechte si od nás pod stromeček nadělit novou zateplenou podlahu s mimořádnou vánoční slevou a vstupte do nového roku s krásnou, čistou a prostornou půdou. Ušetříte až 1/3 na energiích a vaše příští Vánoce budou ještě hezčí!

Moderní technologie umožňují postavit naprosto rovnou podlahu a tu zaizolovat. Izolace výrazně zvyšuje komfort bydlení. Tlumí hluk a v zimě chrání spodní místnosti před únikem tepla. Příkladem takového řešení na míru je stropní systém MAGMARELAX®.

Montovaný strop MAGMARELAX® vám zajistí zateplení stropu a vytvoří lehkou, přesnou, variabilní, vysoce únosnou, finančně nenáročnou a přesto moderní, ekologickou a krásnou podlahu. Je vytvořena z OSB desek a izolace minerální vlnou vyhoví požadavkům dotace na zateplení domů. Systém je snadno dostupný – konstrukce je hotova za jeden den.

Odborný pracovník nafouká zhruba za tři hodiny minerální vlnu do dutin v podlaze půdy nebo do nově vytvořené konstrukce podlahy za běžného provozu domácnosti. Pracovníci nenadělají nepořádek, nevzniknou odřezky. Pracují tak, že ani paní domu nepocítí, že se na půdě něco děje. Doba aplikace foukání je velmi krátká, nepřesáhne zpravidla tři hodiny a izolační vrstva je jednolitá. Nejsou zde mezery, nevznikají tepelné mosty. Tím se v zimě dosahuje velkých úspor nákladů na topení. Právě stropem totiž uniká až třetina tepla. To je další obrovská výhoda nové izolované podlahy na půdě.

S novou podlahou navíc získáte netušené možnosti:

prostor pro vaše koníčky a záliby

relaxace a posezení s přáteli

místo pro domácí tělocvičnu

nápaditá herna pro děti

Proč si vybrat IP Polnou?

máme přes 28 let zkušeností v oblasti úspor energie

naší izolaci MAGMARELAX má ve svých domech již 27 400 lidí

jsme česká firma s historií od roku 1995

zaměstnáváme více než 160 odborníků, energetiků a projektantů

spolupracujeme s ověřenými dodavateli kvalitních technologií

váš dům se na týdny nezmění ve staveniště, neponičíme vám půdu a nebudete se muset hádat s nepříjemnými řemeslníky – vše probíhá hladce s vysokou řemeslnou kvalitou

Mimořádná vánoční nabídka



Posouzení domu zdarma

Sleva až 15 % na foukanou izolaci

Sleva 15 % na novou podlahu

Zajistěte si co nejdříve bezplatnou prohlídku a oměření svého rodinného domu. Náš vyškolený technik přijede, poradí, navrhne vám řešení na míru. Akce platí do 31. 12. 2023.

Informujte se na www.magmarelax.cz/novapodlaha nebo na telefonu 800 100 533.