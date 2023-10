Kalkulačka izolace: rychlé a přesné doporučení pro zateplení budov

Online kalkulačka izolace je praktický nástroj, který vám pomůže rychle zjistit, jakou byste si měli pořídit minimální tloušťku izolace pro zateplení fasády, abyste dosáhli požadovaného parametru součinitele prostupu tepla (U). Jak se používá a v čem může pomoci?

Co to vlastně online kalkulačka izolace je?

Online kalkulačky izolace jsou užitečné a bezplatné nástroje, které pomáhají například spočítat potřebnou tloušťku izolačního materiálu pro konkrétní projekt. Jsou dostupné online, to znamená, že je lze používat z libovolného zařízení s přístupem k internetu. Existují dvě možnosti, jak s kalkulačkami pracovat – buď zadáváte údaje přímo do programu ve vašem prohlížeči, nebo do staženého kalkulačního souboru například v Excelu.

V každém případě vám kalkulačka zjednoduší život, protože výpočet doporučené tloušťky zabere jen pár sekund. Stačí jen vyplnit požadované údaje a během okamžiku obdržíte e-mailem odkaz ke stažení kalkulačního Excel souboru. Po zadání požadovaných údajů kalkulačka spočítá tloušťku izolačního materiálu, který je potřebný pro váš dům a konkrétní hodnoty součinitele prostupu tepla. Výsledky jsou k dispozici okamžitě.

Jak kalkulačka funguje?

Online kalkulačka izolace funguje velmi jednoduše. K provedení výpočtu je potřeba znát pouze základní údaje jako: typ konstrukce, vybraný izolační materiál a materiál obvodového zdiva. Výpočty se provádějí podle aktuálních norem platných na území ČR a předpisů EU.

Výpočet probíhá automaticky – hned po zadání údajů se hodnoty v tabulce aktualizují a ukážou doporučené hodnoty tlouštěk, které vám pomohou při nákupu izolačních materiálů. Zobrazené výsledky jsou rozdělené do několika různých sloupců:

normou požadované minimální hodnoty,

doporučené hodnoty, ve kterých je zohledněná jednak cena materiálu a jednak komfort užívání,

doporučené hodnoty pro pasivní domy.

Při používání kalkulačky je důležité zadávat platné údaje, abyste si zajistili, že zobrazené výsledky budou přesně odpovídat potřebám dané stavby.

Proč používat online kalkulačku izolace?

Kalkulačka izolace je stále populárnější a využívá ji čím dál více lidí. Tento nástroj poskytuje mnoho výhod, především umožňuje zdarma určit nejdůležitější parametry izolace pro tepelnou modernizaci budov. Výpočet probíhá okamžitě, což vám ušetří čas, který byste jinak strávili návštěvou odborníka, nebo vlastními výpočty. Navíc se snižuje riziko chyb, protože kalkulačka v sobě používá už hotové vzorce.

Kalkulátor izolace zohledňuje platné stavební předpisy. Díky tomu si můžete být jistí, že výběr tloušťky izolačního materiálu pro tepelnou modernizaci budov bude plně v souladu s aktuálními směrnicemi. Každopádně mezi jedno z nejdůležitějších rozhodnutí pro termomodernizaci domu patří i správný výběr materiálu, který ovlivní jak tepelněizolační vlastnosti, tak i akustiku, prodyšnost a nehořlavost souvrství. Kvalitním materiálem je například kamenná vlna, která nejenže splňuje všechny výše uvedené parametry, ale je navíc odolná a trvanlivá. V konstrukcích skvěle drží a nemění své izolační vlastnosti po desítky let.