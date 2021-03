Stavba / Izolace, střechy a fasády / Tepelné izolace / Zrekonstruované výstavní prostory zámku Moravský Krumlov nabízí ideální podmínky pro Slovanskou epopej

Slavná Muchova epopej bude od léta pravděpodobně opět k vidění v nově zrekonstruované galerii na zámku v Moravském Krumlově. Celkem dvacet pláten, které Alfons Mucha maloval od roku 1910 po dobu 18 let, je jako každé umělecké dílo citlivé na mikroklima výstavních prostor. Rekonstrukce galerijních částí moravskokrumlovského zámku tak vyžadovala použití těch nejmodernějších technologií, které dílu zajistí ideální teplotu vzduchu i míru vzdušné vlhkosti.

Severovýchodní část zámku v Moravském Krumlově se letos dočkala rekonstrukce, která zahrnovala především opravu galerijní části, kde bylo vystavováno 20 monumentálních pláten Slovanské epopeje. Obrazy, jejichž stáří dnes dosahuje více než 100 let, zasluhují citlivou péči a potřebují zejména stálé mikroklimatické podmínky, které zajistí neměnnost barev, jež Alfons Mucha na plátna používal. Četné galerie tak dnes pro dosažení optimálních podmínek pro vystavovaná díla ve svých prostorách běžně používají nejrůznější systémy vzduchotechnických potrubí, které zajišťují funkce vytápění, větrání a klimatizace. To ale nemusí být zdaleka vše. Právě v Moravském Krumlově si vedle toho museli poradit ještě s náročným prostorem a vysokými nároky na akustiku.

Firma, která za rekonstrukcí stojí, v tomto případě musela vyřešit instalaci vzduchotechnického potrubí ve ztížených podmínkách půdního prostoru galerijní části zámku. „Zásadními požadavky zhotovitele byla nízká celková hmotnost a flexibilita potrubí. Výstavní část se totiž nachází v podkrovních částech, kde jsou obecně ztížené podmínky pro rekonstrukci. Potrubí jsme proto museli zvolit takové, které není těžké, a navíc je ohebné natolik, aby šlo snadno aplikovat mezi konstrukcemi krovu a mezi dřevěnými podpůrnými konstrukcemi historického stropu,“ říká Michal Urbánek, vedoucí rekonstrukce.

Naštěstí existují technologie, které jsou pro komplikované historické objekty přímo určené. „Každý si asi umí představit, jak těžké je vytápět a větrat zámek. Vůbec nechci podceňovat tehdejší stavitele zámků. Ba naopak. Měli důmyslně vymyšlený systém vytápění. Jenže tehdy zámky stavěli proto, aby se v nich bydlelo. Dnes nám často zámky slouží jako výstavní prostory, od kterých požadujeme, aby v nich umělecká díla téměř nestárla,“ doplňuje Michal Urbánek. Rekonstrukční firma proto zvolila systém vzduchotechnického potrubí Climaver, který je specifický nejen svým složením a vlastnostmi, ale právě i celkovou flexibilitou. Systém nabízí mnoho výhod a úspor při výrobě, instalaci a následně při samotném provozu.

„Panely tohoto potrubí byly navrženy tak, aby poskytovaly vynikající tepelné vlastnosti, vysokou úroveň vzduchotěsnosti a především akustické vlastnosti přispívající ke komfortu uvnitř prostoru, protože nikdo nechce, aby byl systém příliš hlučný a obtěžoval návštěvníky galerie,“ popisuje potrubí Jakub Jiráský, technický poradce ze společnosti ISOVER, která daný systém pro zámek dodala. Kouzlo tohoto vzduchotechnického systému přitom tkví v materiálu, ze kterého je vyroben – ze skelné vlny s oboustranným opláštěním.

„Ve srovnání se standardním vzduchotechnickým potrubím je tento systém mnohem variabilnější, veškeré části vzduchovodů lze vytvořit přímo na stavbě z jednotlivých panelů za pomoci nářadí a příslušenství. Systém je tak finančně i časově výhodnějším řešením ve všech fázích projektu, zjednodušuje mnoho pracovních úkonů, a tím celý proces urychluje,“ shrnuje jeho přednosti Jakub Jiráský. Vzduchovod v podstatě zajišťuje distribuci upravovaného vzduchu pro účely vytápění, větrání a klimatizace v jednom. „V samotném začátku, kdy jsme byli přizvání k projektu rekonstrukce této kulturní památky, nám bylo jasné, že realizace v prostoru historického dřevěného krovu ponese svá specifika. Technické vlastnosti materiálu Climaver si ale s rekonstrukcí poradily. Jen pro představu, celkem jsme použili sto běžných metrů s celkovou spotřebou čtyři sta metrů čtverečních panelů,“ uzavírá Urbánek.

Slovanská epopej, kterou Mucha začal tvořit před 111 lety na zámku Zbiroh, by mohla být v nově zrekonstruovaném prostoru k vidění od letošního června. Od roku 2010 je soubor 20 pláten movitou kulturní památkou, od 50. let se nachází právě na zámku v Moravském Krumlově, a to i přesto, že Mucha epopej daroval městu Praha, ovšem pod podmínkou zbudování výstavních prostor výslovně určených pouze pro Slovanskou epopej. Právě proto, že tato podmínka dosud nebyla splněna, rozhodl Obvodní soud pro Prahu 1 v prosinci 2020 nepravomocně, že Slovanská epopej Praze nepatří.