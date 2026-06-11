Jak zkrátit harmonogram rekonstrukce? Pomoci může lehká plechová krytina
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Jak zkrátit harmonogram rekonstrukce? Pomoci může lehká plechová krytina
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Délka rekonstrukce střechy je jedním z klíčových faktorů, které ovlivňují komfort uživatelů budovy, náklady na realizaci i rizika spojená s odkrytím střešního pláště. Výměna krytiny přitom nemusí znamenat několik týdnů stavebních prací. Moderní lehké krytiny z oceli nebo hliníku umožňují v mnoha případech výrazně zkrátit dobu montáže a omezit nezbytné stavebních zásahy.
Lehké plechové krytiny SATJAM mohou díky možnosti pokládky na původní krov přispět ke zkrácení rekonstrukce střechy.
Rekonstrukce staré střechy nemusí být měsíce trvající zkouška nervů. Promyšleným výběrem efektivních materiálů lze délku stavebních prací významně snížit. Mezi takové lze zařadit plechové krytiny, a to díky jejich kombinaci klíčových atributů: nízké hmotnosti, mnohdy velkých rozměrů a možnosti pokládky na stávající krov. Eliminuje se tak častá příčina prodloužení harmonogramu rekonstrukce. „Pokud není nutné měnit celý krov, může být výměna krytiny poměrně rychlá a doba, po kterou je střecha odkrytá, se výrazně zkracuje. Odborná firma ji zvládne často během několika dnů, což výrazně snižuje riziko zatékání během rekonstrukce,“ potvrzuje Ing. arch. Stanislav Wilczek. Pro obyvatele domu to také znamená mnohem menší omezení jejich každodenního života.
V některých případech jednodušší povolovací proces
„Volba lehké krytiny může za určitých podmínek zjednodušit i administrativní část procesu. Pokud rekonstrukce střechy zachovává základní objem domu a výrazně nezasahuje do okolí nebo veřejného prostoru, může být proces povolování jednodušší než u zcela nové stavby,“ doplňuje Ing. arch. Stanislav Wilczek. Při rozsáhlejších změnách se však standardnímu stavebnímu řízení nelze vyhnout.
Rychlé dokončení
Dalším faktorem zkracujícím dobu rekonstrukce střechy je zmíněný rozměr krytiny. S velkoformátovými plechovými krytinami z hliníku nebo oceli lze překlenout celou délku spádnice jednou tabulí. „Některé typy mohou mít na délku i deset metrů a obvykle se vyrábí na míru konkrétnímu domu. Každý kus tak má na střeše své přesně dané místo, což montáž výrazně urychluje. Záleží samozřejmě i na členitosti střešní plochy,“ říká Ing. Petr Tureček, produktový manažer společnosti SATJAM.
Rychlost montáže oceňují také architekti. Právě lehkou plechovou krytinu využil na rodinném domě v Beskydech doc. Ing. arch. Kamil Mrva, Ph.D. z kanceláře Kamil Mrva Architects, který k tomu dodává zkušenosti z praxe: „Benefitem, zejména v horském prostředí, byl velký formát panelů. Pokládka díky tomu byla velmi rychlá. Minimalizuje se tím počet napojení v ploše střechy, neboť každý spoj je potenciálním rizikovým místem z hlediska zatékání.“
Logistika materiálu jako součást harmonogramu stavby
Doba rekonstrukce bývá v praxi prodlužována i logistickými faktory: dostupností doplňkových komponent, jejich kompatibilitou a termíny dodávek. I to lze s plechovou krytinou minimalizovat. Pokud ji tuzemský producent sám vyrábí a zajistí k ní všechny potřebné doplňky, rekonstrukce postupuje rychleji. „Majitel nebo řemeslník nemusí objíždět stavebniny v okolí, hledat potřebné díly a složitě řešit, jestli bude vše navzájem kompatibilní. Proto neděláme jen krytinu, ale celý střešní systém. Krytiny vyrábíme ve dvou závodech v ČR a navíc máme sedm obchodních poboček napříč republikou, takže jsou dostupné rychle a s menším rizikem zdržení na cestě,“ dodává na závěr Ing. Petr Tureček ze SATJAMu.
V kontextu současné situace na stavebním trhu s turbulentními změnami v cenách materiálu a obtížnou dostupností řemeslníků představuje zkrácení doby montáže nezanedbatelný faktor. Lehká plechová krytina tak přináší efektivní nástroj pro optimalizaci časového harmonogramu.
SATJAM s.r.o. působí na českém trhu od roku 1995 jako dodavatel kovových lehkých střešních krytin, trapézových plechů, okapových systémů a profilů, fasádních systémů, doplňků a mnoha jiných výrobků používaných ve stavebnictví.