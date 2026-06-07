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Srovnání finančních nákladů rekonstrukce střechy s lehkou a těžkou krytinou

7.6.2026
SATJAM s.r.o.
Sponzorováno

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Srovnání finančních nákladů rekonstrukce střechy s lehkou a těžkou krytinou

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Pro naše porovnání byl zvolen vzhledově podobný typ střešní krytiny z oceli a hliníku a betonové tašky v typickém tvaru profilované střešní tašky. Kalkulace byla počítána na střechu lehkou i těžkou včetně všech doplňků a okapového systému. Lehká krytina ušetří až 47 % z celkových nákladů, v rámci prací a pomocného materiálu až 18 %.

Střešní krytina SATJAM Trend Wave &#8211; hliník. Zdroj: SATJAM s.r.o.
Střešní krytina SATJAM Trend Wave – hliník. Zdroj: SATJAM s.r.o.

Rekonstrukce střechy v zadávacích parametrech:

Jako zadání pro srovnání finanční náročnosti rekonstrukcí s lehkou plechovou a těžkou střešní krytinou byla použita střecha s plochou 170 m2, původním krovem bez nutnosti zásahu a rovněž původním bedněním, které se pouze nově impregnuje. U těžké střechy bylo pro instalaci krytiny potřeba 20 ks latí navíc. Kalkulace byla počítána na střechu lehkou i těžkou včetně všech doplňků a okapového systému,“ říká Ing. Petr Tureček, produktový manažer společnosti SATJAM, předního českého výrobce lehkých plechových střech.

Střešní krytina SATJAM Trend Wave – ocel. Zdroj: SATJAM s.r.o.
Střešní krytina SATJAM Trend Wave – ocel. Zdroj: SATJAM s.r.o.

Jak a kde šetří lehká plechová střecha při rekonstrukci?

Rozdíly v použité lehké plechové a těžké krytině při rekonstrukci se týkají nejen posílení původního krovu pro těžkou střechu, ale také v nákladech na manipulaci s materiálem nebo pronájem lešení, protože lehká plechová střecha je namontována rychleji. Celkově se práce a pomocný materiál pro těžkou střechu může prodražit až o 18 %.

Z pohledu dodávaného typu provedení krytiny je vždy rozdíl v ceně odvislý od zvolené varianty. Pro naše porovnání byl zvolen vzhledově podobný typ střešní krytiny z oceli a hliníku a betonové tašky v typickém tvaru profilované střešní tašky.

Krytina SATJAM Trend Wave
Krytina SATJAM Trend Wave
Betonová střešní taška. Zdroj: AI
Betonová střešní taška. Zdroj: AI

V celkovém srovnání nákladů na rekonstrukci střechy vychází finančně nejvýhodněji lehká ocelová střešní krytina SATJAM Trend Wave v provedení TOPMAT, která umožňuje úsporu až 47 % nákladů oproti klasické těžké betonové tašce. V případě lehké hliníkové krytiny lze dosáhnout úspory až 28 % nákladů ve srovnání s těžkou taškou, což při téměř neomezené životnosti hliníku představuje velmi efektivní řešení,“ říká Ondřej Haška, obchodní a marketingový ředitel společnosti SATJAM.

1. Demontáž

Položka práce Počet M.J. M.J. Cena za M.J. Cena bez DPH
Demontáž krytiny 170,00 m2 180 30 600,00
Demontáž papírové lepenky 170,00 m2 65 11 050,00
Demontáž klempířských prvků 170,00 m2 39 6 630,00
Mezisoučet 48 280,00

2. Práce + pomocný materiál

Položka práce + pomocný materiál Počet M.J. M.J. LEHKÁ krytina (Ocel/Hliník) TĚŽKÁ krytina (Betonová taška) % navýšení
Cena za M.J. Cena bez DPH Cena za M.J. Cena bez DPH
Napuštění bednění proti škůdcům 170 m2 130 22 100,00 Kč 130 22 100,00 Kč
Dodávka latě 6×4 – 4 m 200 ks 120 24 000,00 Kč 120 (220 ks) 26 400,00 Kč +10 %
Montáž okapnice a okapnice pod folii 64 bm 130 8 320,00 Kč 130 8 320,00 Kč
Montáž latí + kontralatě + folie 170 m2 237 40 290,00 Kč 257 43 690,00 Kč +8 %
Montáž žlabu + háky 32 bm 260 8 320,00 Kč 260 8 320,00 Kč
Montáž svodů + objímky 18 bm 260 4 680,00 Kč 260 4 680,00 Kč
Montáž krytiny 170 m2 247 41 990,00 Kč 350 59 500,00 Kč +42 %
Montáž hřebene 28 bm 260 7 280,00 Kč 320 8 960,00 Kč +23 %
Montáž úžlabí 6 bm 390 2 340,00 Kč 390 2 340,00 Kč
Montáž lemování ke zdi 4 bm 195 780,00 Kč 195 780,00 Kč
Montáž závětrné lišty 20 bm 195 3 900,00 Kč 220 4 400,00 Kč +13 %
Montáž střešních výlezů 1 ks 1 950 1 950,00 Kč 2 200 2 200,00 Kč +13 %
Oplechování komína 1 ks 4 550 4 550,00 Kč 4 900 4 900,00 Kč +8 %
Montáž ochranných prvků (sněhové mříže) 35 bm 260 9 100,00 Kč 290 10 150,00 Kč +12 %
Přesun materiálů, vodorovný i svislý + řezání krytiny kpl 1 6 000,00 Kč 1 14 000,00 Kč +133 %
Režie 8 % včetně demontáží 8 % 18 710,40 Kč 21 521,00 Kč +15 %
Odvoz a likvidace staré krytiny 2,3 t 2 100 4 830,00 Kč 2 100 4 830,00 Kč
Pronájem lešení + výtah + shozy 31 200,00 Kč delší čas pronájmu 38 500,00 Kč +23 %
Mezisoučet 240 340,40 Kč 285 591,00 Kč +18,80 %
Popis Počet Cena bez DPH
Položky materiál – střešní krytina SATJAM TREND Wave, Alumat 1 140 663,53 Kč
Položky materiál – střešní krytina SATJAM TREND Wave, TOPMAT 1 90 155,32 Kč
Položky materiál – betonová taška standardní 1 200 000,00 Kč
Cenový rozdíl betonová taška vs. TOPMAT 109 844,68 Kč
Cenový rozdíl betonová taška vs. Alumat 59 336,47 Kč
CELKOVÉ POROVNÁNÍ LEHKÁ × TĚŽKÁ STŘECHA LEHKÁ krytina Trend Wave, Alumat LEHKÁ krytina Trend Wave, TOPMAT TĚŽKÁ krytina (betonová taška) % rozdíl
k lehkým krytinám
Práce + pomocný materiál 240 340,40 Kč 240 340,40 Kč 285 591,00 Kč 18,80 %
materiál lehká krytina 140 663,53 Kč 90 155,53 Kč
materiál těžká taška 200 000,00 Kč
CELKEM 381 003,93 Kč 330 495,93 Kč 485 591,00 Kč
-28 % -47 %

Zdroje k lehkým plechovým krytinám:
výrobce SATJAM s.r.o.

Zdroje k těžkým taškám:
cenik-praci.cz/cenik-pokryvacskych-praci/
cenanovestrechy.cz/vymena-stresni-krytiny/
cenanovestrechy.cz/cena-vymeny-stresni-krytiny-cena-krytiny-a-prace/
cenikremesel.cz/pokryvacske-prace-cenik/
daibau.cz/ceny/stresni_krytina
klempirskyshop.cz
megastroj.cz/cenik-remesel
pokryvaci.webnode.cz/cenik/
roofer.cz/beton-tiles/
stavebniny-levne.cz/betonove-tasky.php
tesarskeapokryvacskeprace.webmium.com/cenik

Poznámka k ceně montáže krytiny:
Cena za montáž krytiny pro těžkou variantu (350 Kč/m²) vychází ze středu rozsahu ceníku RTS (Rozpočet a kalkulace ve stavebnictví) 330–370 Kč/m² pro pokládku betonové tašky – pouze kladení, bez dořezávání a ostatních doplňkových prací.


SATJAM s.r.o.
logo SATJAM s.r.o.

SATJAM s.r.o. působí na českém trhu od roku 1995 jako dodavatel kovových lehkých střešních krytin, trapézových plechů, okapových systémů a profilů, fasádních systémů, doplňků a mnoha jiných výrobků používaných ve stavebnictví.

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