Srovnání finančních nákladů rekonstrukce střechy s lehkou a těžkou krytinou
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Srovnání finančních nákladů rekonstrukce střechy s lehkou a těžkou krytinou
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Pro naše porovnání byl zvolen vzhledově podobný typ střešní krytiny z oceli a hliníku a betonové tašky v typickém tvaru profilované střešní tašky. Kalkulace byla počítána na střechu lehkou i těžkou včetně všech doplňků a okapového systému. Lehká krytina ušetří až 47 % z celkových nákladů, v rámci prací a pomocného materiálu až 18 %.
Rekonstrukce střechy v zadávacích parametrech:
„Jako zadání pro srovnání finanční náročnosti rekonstrukcí s lehkou plechovou a těžkou střešní krytinou byla použita střecha s plochou 170 m2, původním krovem bez nutnosti zásahu a rovněž původním bedněním, které se pouze nově impregnuje. U těžké střechy bylo pro instalaci krytiny potřeba 20 ks latí navíc. Kalkulace byla počítána na střechu lehkou i těžkou včetně všech doplňků a okapového systému,“ říká Ing. Petr Tureček, produktový manažer společnosti SATJAM, předního českého výrobce lehkých plechových střech.
Jak a kde šetří lehká plechová střecha při rekonstrukci?
Rozdíly v použité lehké plechové a těžké krytině při rekonstrukci se týkají nejen posílení původního krovu pro těžkou střechu, ale také v nákladech na manipulaci s materiálem nebo pronájem lešení, protože lehká plechová střecha je namontována rychleji. Celkově se práce a pomocný materiál pro těžkou střechu může prodražit až o 18 %.
Z pohledu dodávaného typu provedení krytiny je vždy rozdíl v ceně odvislý od zvolené varianty. Pro naše porovnání byl zvolen vzhledově podobný typ střešní krytiny z oceli a hliníku a betonové tašky v typickém tvaru profilované střešní tašky.
Krytina SATJAM Trend Wave
Betonová střešní taška. Zdroj: AI
„V celkovém srovnání nákladů na rekonstrukci střechy vychází finančně nejvýhodněji lehká ocelová střešní krytina SATJAM Trend Wave v provedení TOPMAT, která umožňuje úsporu až 47 % nákladů oproti klasické těžké betonové tašce. V případě lehké hliníkové krytiny lze dosáhnout úspory až 28 % nákladů ve srovnání s těžkou taškou, což při téměř neomezené životnosti hliníku představuje velmi efektivní řešení,“ říká Ondřej Haška, obchodní a marketingový ředitel společnosti SATJAM.
1. Demontáž
|Položka práce
|Počet M.J.
|M.J.
|Cena za M.J.
|Cena bez DPH
|Demontáž krytiny
|170,00
|m2
|180
|30 600,00
|Demontáž papírové lepenky
|170,00
|m2
|65
|11 050,00
|Demontáž klempířských prvků
|170,00
|m2
|39
|6 630,00
|Mezisoučet
|48 280,00
2. Práce + pomocný materiál
|Položka práce + pomocný materiál
|Počet M.J.
|M.J.
|LEHKÁ krytina (Ocel/Hliník)
|TĚŽKÁ krytina (Betonová taška)
|% navýšení
|Cena za M.J.
|Cena bez DPH
|Cena za M.J.
|Cena bez DPH
|Napuštění bednění proti škůdcům
|170
|m2
|130
|22 100,00 Kč
|130
|22 100,00 Kč
|Dodávka latě 6×4 – 4 m
|200
|ks
|120
|24 000,00 Kč
|120 (220 ks)
|26 400,00 Kč
|+10 %
|Montáž okapnice a okapnice pod folii
|64
|bm
|130
|8 320,00 Kč
|130
|8 320,00 Kč
|Montáž latí + kontralatě + folie
|170
|m2
|237
|40 290,00 Kč
|257
|43 690,00 Kč
|+8 %
|Montáž žlabu + háky
|32
|bm
|260
|8 320,00 Kč
|260
|8 320,00 Kč
|Montáž svodů + objímky
|18
|bm
|260
|4 680,00 Kč
|260
|4 680,00 Kč
|Montáž krytiny
|170
|m2
|247
|41 990,00 Kč
|350
|59 500,00 Kč
|+42 %
|Montáž hřebene
|28
|bm
|260
|7 280,00 Kč
|320
|8 960,00 Kč
|+23 %
|Montáž úžlabí
|6
|bm
|390
|2 340,00 Kč
|390
|2 340,00 Kč
|Montáž lemování ke zdi
|4
|bm
|195
|780,00 Kč
|195
|780,00 Kč
|Montáž závětrné lišty
|20
|bm
|195
|3 900,00 Kč
|220
|4 400,00 Kč
|+13 %
|Montáž střešních výlezů
|1
|ks
|1 950
|1 950,00 Kč
|2 200
|2 200,00 Kč
|+13 %
|Oplechování komína
|1
|ks
|4 550
|4 550,00 Kč
|4 900
|4 900,00 Kč
|+8 %
|Montáž ochranných prvků (sněhové mříže)
|35
|bm
|260
|9 100,00 Kč
|290
|10 150,00 Kč
|+12 %
|Přesun materiálů, vodorovný i svislý + řezání krytiny
|kpl
|1
|6 000,00 Kč
|1
|14 000,00 Kč
|+133 %
|Režie 8 % včetně demontáží
|8 %
|18 710,40 Kč
|21 521,00 Kč
|+15 %
|Odvoz a likvidace staré krytiny
|2,3
|t
|2 100
|4 830,00 Kč
|2 100
|4 830,00 Kč
|Pronájem lešení + výtah + shozy
|31 200,00 Kč
|delší čas pronájmu
|38 500,00 Kč
|+23 %
|Mezisoučet
|240 340,40 Kč
|285 591,00 Kč
|+18,80 %
|Popis
|Počet
|Cena bez DPH
|Položky materiál – střešní krytina SATJAM TREND Wave, Alumat
|1
|140 663,53 Kč
|Položky materiál – střešní krytina SATJAM TREND Wave, TOPMAT
|1
|90 155,32 Kč
|Položky materiál – betonová taška standardní
|1
|200 000,00 Kč
|Cenový rozdíl betonová taška vs. TOPMAT
|109 844,68 Kč
|Cenový rozdíl betonová taška vs. Alumat
|59 336,47 Kč
|CELKOVÉ POROVNÁNÍ LEHKÁ × TĚŽKÁ STŘECHA
|LEHKÁ krytina Trend Wave, Alumat
|LEHKÁ krytina Trend Wave, TOPMAT
|TĚŽKÁ krytina (betonová taška)
|% rozdíl
|k lehkým krytinám
|Práce + pomocný materiál
|240 340,40 Kč
|240 340,40 Kč
|285 591,00 Kč
|18,80 %
|materiál lehká krytina
|140 663,53 Kč
|90 155,53 Kč
|materiál těžká taška
|200 000,00 Kč
|CELKEM
|381 003,93 Kč
|330 495,93 Kč
|485 591,00 Kč
|-28 %
|-47 %
Zdroje k lehkým plechovým krytinám:
výrobce SATJAM s.r.o.
Zdroje k těžkým taškám:
cenik-praci.cz/cenik-pokryvacskych-praci/
cenanovestrechy.cz/vymena-stresni-krytiny/
cenanovestrechy.cz/cena-vymeny-stresni-krytiny-cena-krytiny-a-prace/
cenikremesel.cz/pokryvacske-prace-cenik/
daibau.cz/ceny/stresni_krytina
klempirskyshop.cz
megastroj.cz/cenik-remesel
pokryvaci.webnode.cz/cenik/
roofer.cz/beton-tiles/
stavebniny-levne.cz/betonove-tasky.php
tesarskeapokryvacskeprace.webmium.com/cenik
Poznámka k ceně montáže krytiny:
Cena za montáž krytiny pro těžkou variantu (350 Kč/m²) vychází ze středu rozsahu ceníku RTS (Rozpočet a kalkulace ve stavebnictví) 330–370 Kč/m² pro pokládku betonové tašky – pouze kladení, bez dořezávání a ostatních doplňkových prací.
SATJAM s.r.o. působí na českém trhu od roku 1995 jako dodavatel kovových lehkých střešních krytin, trapézových plechů, okapových systémů a profilů, fasádních systémů, doplňků a mnoha jiných výrobků používaných ve stavebnictví.