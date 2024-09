Stavba / Regenerace domů / Vždycky jsme si přáli mít balkon!

Vždycky jsme si přáli mít balkon!

Jako malá jsem spoustu let poslouchala svou maminku, jak touží mít balkon. Bylo to o to horší, že jsme bydleli na sídlišti, kde některé bytové domy balkon měly, a my zrovna bydleli v tom, který ho neměl. Byl to opravdu její velký sen.