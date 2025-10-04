Suchá podlaha z české produkce: RigiStabil boduje nízkou hmotností, zlepšuje akustiku a zrychluje výstavbu
Na suchou podlahu dnes sází čím dál víc stavebníků. Hodí se do klasických zděných domů, dřevostaveb, do podkroví i na stropy s nižší únosností.
Značka Rigips v rámci suché výstavby přináší systémové řešení s deskami a podlahovými dílci RigiStabil – ryze českým produktem navrženým pro rychlou a spolehlivou montáž.
Co všechno dělá ze suchých podlah RigiStabil ideální volbu pro realizační firmy? Tady jsou hlavní výhody:
- lokální výroba v ČR = rychlé dodání, nižší emise z dopravy
- rychlá montáž bez zbytečných mokrých procesů – hotovo máte už za 24 hodin
- nízká hmotnost konstrukce – pochozí dílce váží jen 17,3 kg
- zlepšení kročejové i vzduchové neprůzvučnosti stropní konstrukce
- kompatibilita s podlahovým vytápěním
RigiStabil usnadní montáž a nezatíží konstrukci
Podlahové dílce RigiStabil E25 představují unikátní spojení technických výhod a lokální výroby. Jedná se o materiál navržený, vyvíjený a vyráběný přímo v České republice. Díky tomu Rigips nabízí 100% tuzemský produkt s nižšími náklady na logistiku a nižší uhlíkovou stopou.
Dílec RigiStabil E25 se skládá ze dvou slepených 12,5mm konstrukčních SDK desek. Každý dílec má po obvodu polodrážku, která slouží pro snadné a stabilní napojení jednotlivých částí.
Oblibu mezi montážníky si RigiStabil získal pro svou nízkou hmotnost a snadnou manipulaci. Jeden kus váží zhruba 17,3 kg, což je výrazně méně než u obdobných produktů používaných pro suché podlahy. Ty obvykle bývají o 5 až 8 kg těžší. S dílci tak mohou pohodlně pracovat i ženy – RigiStabil se totiž vejde do limitu stanoveného NV č. 361/2007 Sb. pro občasné přenášení břemen.
Nízká hmotnost ale neznamená kompromis v kvalitě. RigiStabil má oproti obdobným deskám pevný a odolný povrch a zároveň vyšší pevnost v ohybu. V praxi to znamená stabilní pochůznost, odolnost vůči proražení i schopnost unést vysoké bodové zatížení až 2,6 kN.
Suchá podlaha pomůže s odhlučněním interiéru
Akustické parametry suchých podlah závisí na konkrétní skladbě. Díky kombinaci vrstev (např. minerální izolace, EPS, dřevovláknité desky nebo suchý vyrovnávací podsyp Rigips) lze dosáhnout požadovaných hodnot jak pro vzduchovou, tak kročejovou neprůzvučnost.
Požadavky na akustiku jasně definuje norma ČSN 73 0532. U novostaveb nebo při rekonstrukcích by měla podlaha mezi dvěma místnostmi splňovat tyto hodnoty:
- u bytových domů se doporučuje Rw ≥ 57 dB (vzduchová neprůzvučnost stropní konstrukce) a kročejová neprůzvučnost Ln,w ≤ 53 dB,
- u rodinných domů platí mírnější limity (např. Ln,w ≤ 58 dB), ale vyšší standard je stále častějším požadavkem investorů.
A právě tady suché podlahy Rigips vynikají. V mnoha případech totiž nabízí lepší hodnoty než jaké popisuje norma. Vývoj i testování systémů probíhá v úzké spolupráci s českými institucemi, jako je UCEEB ČVUT nebo CSI Zlín. Díky tomu má Rigips ověřené technické parametry pro více než 100 skladbových variant na lehkém trámovém i železobetonovém stropě.
Nově se testovaly skladby na CLT panelech (36 variant) a výsledky budou publikovány na podzim.
Pro příklad: Skladba na trámovém stropě 2 × RigiStabil 12,5 + 2 × 19 mm dřevovláknitá deska 230 kg/m3 + 1 × RigiStabil 12,5 + 60 mm podsyp Rigips dosahuje:
- zlepšení kročejové neprůzvučnosti ΔLw − 18 dB,
- vzduchové neprůzvučnosti Rw − 62 dB, kročejová neprůzvučnost se drží v limitu 53 dB.
- Soustředěné bodové zatížení (dle ČSN EN 13 810-1) se rovná 1,3 kN.
Systémové řešení Rigips: vše, co suchá podlaha potřebuje
U Rigipsu seženete kompletní systém pro suché podlahy. Kromě samotných dílců totiž značka nabízí i sadu doplňkových materiálů, které dohromady tvoří funkční a spolehlivý celek.
Patří sem například:
- Podlahové lepidlo Rigidur – pro pevné spojení dílců.
- Suchý vyrovnávací podsyp Rigips k přípravě podkladu.
- Okrajový izolační pásek – důležitý detail z pohledu akustiky i dilatace podlahy.
- Spojovací prvky (šrouby) pro spojení dílců.
Získejte praxi ve Škole suché výstavby
Zajímá vás, jak správně navrhnout a realizovat suchou podlahu? Zastavte se na praktickém kurzu pro profíky ve Škole suché výstavby Rigips. Pod vedením odborníků si vyzkoušíte různé technologické postupy – naučíte se připravit podklad, aplikovat podsyp a izolační vrstvy, správně provádět deskoklad i napojování konstrukcí.
Můžete také navštívit další školení zaměřená na suchou výstavbu a získat certifikáty pro rozšíření odborné kvalifikace.
Nevíte si rady s výběrem vhodného sádrokartonu a dalších produktů? Kontaktujte technické specialisty z Rigips. Zdarma vám poradí, jaké řešení použít, a navíc spočítají orientační spotřebu materiálu.
Značka Rigips úspěšně působí na českém stavebním trhu přes 30 let. Za tu dobu se Rigips stal synonymem kvality, pokroku a inovací v oblasti suché vnitřní výstavby. Nabízí nejen dlouholetou praxí prověřený stavební materiál, ale také dokonalý konstrukční ...