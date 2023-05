Stavba / Podlahy, příčky a povrchy / Podlahy / Podlahové rošty a schodišťové stupně Kytulava – snadná a rychlá instalace, bezpečný provoz nejen v exteriéru

Společnost Kytulava představuje lehké ocelové konstrukce do exteriéru i interiéru průmyslových staveb, jsou to především podlahové rošty, schodišťové stupně, žebříkové příčky a další.



Kytulava patří mezi významné výrobce nejen v rámci České republiky, ale také v zahraničí. Dodává podlahové rošty do Evropy, na Střední východ, ale i do USA a Číny. Na trhu je téměř 30 let.

„Působíme na trhu ocelových konstrukcí již od roku 1994. Od svého založení se zaměřujeme na kompletní služby spojené s dodávkami podlahových roštů a schodišť pro stavební a technologické ocelové konstrukce. Od roku 1999 jsou všechny naše systémy certifikovány dle normy ČSN EN ISO 9001:2001, což nám umožnilo další rozvoj a vyšší kvalitu nabízených služeb,“ říká majitel společnosti Kytulava Vladimír Kutý.

Systémy podlahových roštů nebo schodišťových stupňů nachází své využití především v exteriéru. Najdeme je tak u lehkých konstrukčních staveb, jako jsou třeba rozhledny (podlahové rošty Kytulava byly využity například při stavbě rozhledny Mařenka na Třebíčsku), hojně využívány jsou také při stavbách tribun. Své místo mají ale i například v potravinářském průmyslu.

Využití ocelových konstrukcí nabízí řadu výhod, kromě nízkých pořizovacích nákladů je to také možnost konstrukci rozebrat a opakovaně použít. Rošty i stupně jsou navíc bezpečné, protipožární a protiskluzové, proto jsou vhodné jak v exteriéru, tak i v extrémnějším podmínkách průmyslových staveb s výkyvy teplot nebo vlhkosti.

Podlahové rošty: svařované nebo lisované

Odporově svařované rošty jsou označeny jako „SP“ a skládají se z nosné lišty a kroucené čtyřboké vzpěry, která je do ocelových nosných lišt tlakově přivařena. To znamená, že nosné prvky jsou tvořeny ocelovými pásy a svařované vzpěry slouží k zajištění jejich konstrukce ve volitelné vzdálenosti, kterou lze upravit na výrobní lince na míru. Jedná se o moderní technologii výroby, která nabízí vysokou tuhost a pevnost a zároveň jsou tyto rošty lehčí než lisované.

Lisované rošty jsou označeny jako „P“ a skládají se z nosné lišty a vzpěry, která je zalisována specifickým tlakem do předem vyražených štěrbin v nosné liště. Výřezy v nosné liště mají tvar S, X, nebo Y a v okamžiku vtlačení do nosných lišt se vzpěra v místě styku s nosnou lištou částečně zdeformuje. Tato deformace zajišťuje pevnost spoje, a proto není nutné žádné následné svařování spoje. Lisované rošty jsou mnohem estetičtější, proto je lze využít například i v industriálních interiérech nebo v komerčních stavbách.









Schodišťové stupně

Odporově svařované schodišťové stupně jsou vyráběny z rohoží „SP“ jejich řezáním na odpovídající rozměry schodiště. Dále je tento řezaný rošt opatřen bočnicemi s předvrtanými otvory pro připevnění ke konstrukci a s bezpečnostní protiskluzovou nášlapnou hranou. Všechny svary jsou očištěny a zabroušeny, aby nedošlo k poranění při manipulaci a montáži schodiště.

Žebříkové příčky

Žebříkové příčky tvoří doplněk k podlahovým roštům. Jedná se o schůdky pro svislé žebříky, které mají z bezpečnostních důvodů protiskluzovou perforaci na pochozí ploše. Tyto žebříkové příčky lze použít tam, kde je primárním problémem bezpečnost. Příčky žebříku jsou standardně dodávány v surovém stavu – černé, ale mohou být povrchově upraveny zinkováním nebo lakovány.