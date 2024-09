Stavba / Podlahy, příčky a povrchy / Expozice udržitelných materiálů pro nábytkářství se představí v Letňanech

V současné době je využívání udržitelných materiálů v nábytkářském průmyslu u nás, respektive v oblasti interiérového designu, minimální. Pokud tedy nebudeme brát v potaz klasické zpracování masivního dřeva. Nutnost udržitelnosti se ale v zahraničí již propisuje i do zmíněného odvětví a výrobci pracující s těmito materiály se dostávají do popředí zájmu. Veletrh FOR INTERIOR, který proběhne v PVA EXPO PRAHA ve dnech 3. až 6. října, přinese unikátní přehlídku materiálů budoucnosti nejen pro interiérový design – EKO MATERIÁL.