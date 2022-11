Stavba / Podlahy, příčky a povrchy / Sklovláknité tapety udávají nový standard povrchové úpravy stěn

Sklovláknité tapety udávají nový standard povrchové úpravy stěn

Vynikající odolnost, 46 různých designů a environmentálně šetrné materiálové složení. Přesně taková je řada sklovláknitých tapet Novelio® Nature. Jejich výjimečné vlastnosti posouvají možnosti v povrchové úpravě stěn o velký kus dál. V obytných i komerčních prostorách se starají o vysoce estetický vzhled a přispívají ke zdravému vnitřnímu prostředí.

Speciální řada dekoračních tapet značky Novelio® splňuje všechny požadavky, které může investor i stavební profesionál na úpravu stěn mít:

Nadčasový design: výrobce zvolil pro tuto řadu přírodní tóny a jemné vzory, které se hodí do každého interiéru. Lze vybírat z šesti vzorů v několika barevných provedeních, tedy celkem z 46 rozdílných designů. Mimořádná odolnost: díky sklovláknu jsou tapety mimořádně odolné vůči oděru a nárazu, stejně jako teplotním změnám i chemickým látkám. K celkové odolnosti patří i rozměrová a barevná stálost. Snadná instalace a údržba: na připravený podklad stačí nanést lepidlo a instalovat tapetu. Pokud si na instalaci netroufáte sami, doporučíme Vám proškoleného tapetáře z Vašeho okolí. Jsou nenasákavé, takže je lze jednoduše omýt vodou nebo dokonce použít do vlhkých prostor. Nenáročné na úpravu: pokud je to potřeba, dají se tapety Novelio® Nature jednoduše přetřít, případně strhnout, aniž byste poškodili podklad. To významně zkracuje čas strávený rekonstrukcí či úpravou interiéru, což je žádoucí zejména v komerčních prostorách jako jsou hotely či kanceláře. Pro různé typy interiérů: díky svým vlastnostem a designu se tapety hodí pro řadu prostředí – od domácností a kanceláří přes hotely, restaurace a maloobchodní prodejny až po nemocnice a ordinace.



Tapeta Charm Rice Tapeta Charm Rice

Novelio® Nature myslí na zdraví lidí i životní prostředí

Přidaná hodnota Novelio® Nature spočívá hlavně ve výjimečných technických parametrech. Jsou nadstandardně žáruvzdorné – dle klasifikace Euroclass B-st1 jsou zařazeny do třídy A1 nebo A2. A pokud jde o emise VOC, řadí se do třídy A+, což znamená nejnižší možné užívání těkavých látek a minimální riziko inhalace toxinů.

Navíc jsou z 90 % přírodního původu a mají certifikaci Oeko-Tex 100. Ta dokazuje, že každá jejich součást byla testována na přítomnost chemických látek, a že výrobek je ve výsledku naprosto bezpečný pro lidské zdraví.

A to ještě není všechno. Díky úpravě CleanAir snižují tapety Novelio® Nature koncentraci formaldehydu v interiéru, a to až o 70 %. Jak to přesně funguje? Tapety absorbují formaldehyd, který se uvolňuje z nábytku, podlahových krytin, lepidel či barev, při vaření a žehlení, a už jej neovolňují zpátky.



Tapeta Concrete Helsinki Tapeta Concrete Helsinki

Přizpůsobeno architektům a designérům

Pokud řešíte rekonstrukce a návrhy interiérů, pak se vám budou hodit užitečné podklady přímo pro tuto řadu tapet. Stáhnout si můžete vizualizace ve velkém rozlišení, reálných barvách, rozměrech a potřebných formátech. Mimoto je vám k dispozici taky BIM knihovna Novelio® Nature, kterou si taktéž můžete stáhnout pro práci v Autodesk Revit nebo ArchiCAD.