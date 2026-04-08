Okna ARTEVO pro moderní nízkoenergetické domy
Přehrát audio verzi
00:00
00:00
1x
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Okna představují jeden z nejvýznamnějších prvků obálky budovy, a to nejen z hlediska architektonického výrazu, ale především z pohledu energetické bilance objektu. Právě okenními výplněmi může docházet k největším tepelným ztrátám, což je kritické zejména u nízkoenergetických a pasivních domů. V těchto případech jsou na okenní konstrukce kladeny výrazně přísnější požadavky než u běžné výstavby. Současně se mění priority investorů i architektů. Vedle funkčních parametrů nabývá stále většího významu estetika a celková vizuální integrita stavby. Výplně stavebních otvorů – tedy nejen okna, ale i vstupní dveře či velkoformátové posuvné systémy – jsou proto navrhovány jako ucelený, designově sjednocený prvek.
Technické požadavky: více než jen tepelná izolace
Základní funkcí oken je zajištění dostatečného přívodu denního světla, tepelně-izolační ochrany, přirozeného větrání, akustického komfortu a bezpečnosti. Při návrhu okenních systémů se proto sledují parametry jako je součinitel prostupu tepla Uw (pasivní domy: Uw ≤ 0,8 W/m²K, nízkoenergetické domy: Uw ≤ 1,0 W/m²K), dále neprůzvučnost Rw, třída bezpečnosti RC, solární faktor a vzduchotěsnost a vodotěsnost. Moderní architektura směřuje k maximalizaci prosklených ploch a minimalizaci pohledové šířky rámů. Tento trend je patrný jak u rodinných domů, tak u administrativních a komerčních staveb. S tím souvisí i rostoucí požadavek na velkoformátová okna a dveře, včetně posuvně-zdvižných systémů (HS portálů), které kladou vysoké nároky na statiku, tepelnou izolaci i kování.
Kompozitní profily jako alternativa k hliníku
Nositelem nových trendů je profilový systém ARTEVO společnosti REHAU Window Solutions. Stojí na kompozitní materiálové bázi, pracuje se subtilní geometrií a současně naplňuje i ty nejnáročnější požadavky nízkoenergetických a pasivních staveb. Nová generace ARTEVO, která prošla dalším vývojovým posunem, je charakteristická pravoúhlými liniemi, ostrými hranami a redukovanými rádiusy. Subtilní pohledové šířky a štíhlé přesahy rámu i křídla podporují vizuální lehkost celé konstrukce. Systém je k dispozici ve dvou designových variantách – klasické s tloušťkou zasklení 56 mm a ve variantě s plošně lícujícím křídlem s možností zasklení až do 72 mm. Nová konstrukce profilů přitom plně využívá vlastností kompozitního materiálu, jako je vysoká pevnost, torzní tuhost a tvarová stabilita. Díky tomu lze v řadě případů eliminovat ocelovou výztuž, a současně realizovat i dnes velmi žádané velkoformátové prvky – křídla o rozměrech až 1 700 × 2 700 mm (při využití statického armování a lepeného zasklení). Dalším inovací je možnost nahrazení klasického termomodulu speciální recyklovatelnou Low-E fólií. Její pokovený povrch zvyšuje energetickou stabilitu konstrukce a přispívá k celkové efektivitě systému.
ARTEVO a novinky roku
V průběhu roku budou i na českém trhu k dispozici novinky, které byly představeny na letošním veletrhu Fensterbau Frontale (březen 2026). Mezi nejvýznamnější patří dlouho očekávané robustní a odolné posuvně-zdvižné dveře ARTEVO (HS portál), který byl dokonce optimalizován pro možnost použití elektrického pohonu. Systém lze doplnit o nový prémiový „nulový práh“, který posouvá komfort užívání i architektonickou čistotu detailu na ještě vyšší úroveň než kdy předtím. Vylepšený systém těsnění přispěl k dokonalosti a přesnosti konstrukce včetně estetické hodnoty. Na trhu se také objeví speciální řada Black Edition, která respektuje současný trend tmavých odstínů. Jednotný styl zvýrazní nové doplňky v podobě hliníkových dílů ve speciální eloxované černé barvě zvlášť odolné vůči povětrnostním vlivům. Dalším krokem v rozvoji modulární platformy ARTEVO jsou vchodové dveře s inovativní konstrukcí zvyšující stabilitu a bezpečnost. Nový způsob vyztužení dveří ARTEVO navyšuje konstrukční šířku dveří, která byla dosud možná pouze u hliníkového nebo dřevěného provedení.
Společně s okenními systémy ARTEVO® – včetně velkoformátových řešení – tak vzniká ucelená produktová platforma ideální pro současnou architekturu.
REHAU = jedna z vedoucích prémiových značek pro polymerová řešení ve stavebnictví a v průmyslových odvětvích (stavební řešení, okenní řešení, nábytková řešení, průmyslová řešení).