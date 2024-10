Stavba / Okna a dveře / Důležitost oken v moderní architektuře

Důležitost oken v moderní architektuře

Většina architektů a projektantů se shoduje na tom, že okna jsou pro současné bydlení extrémně důležitá. Jednoduše lze tvrdit, že okna spoluvytváří komfort bydlení. Především poskytují denní světlo a sluneční energii, což významně přispívá k pozitivní náladě a ovlivňuje zdravé prostředí. Čím větší je množství přirozeného světla, tím lépe. Není tedy divu, že požadavky na velkoformátové zasklení rostou.

Dalším aspektem je vnímání člověka a prostoru. Majitel rodinného domu má potřebu být opticky přítomen v zahradě, touží o krásných výhledech, představuje si propojení zahrady s obývacím pokojem v jeden společný prostor, ve kterém se bude cítit dobře. To je jeden z důvodů popularity velkých formátů a také HS portálů.

Odpovědí je kompozit

Je tedy zřejmé, že okna nemohou být jen pouhou výplní stavebního otvoru. Tlak na kvalitu, na provedení, na technické vlastnosti a také na design neustále roste. Dnes už nestačí mít výborné tepelně-izolační vlastnosti, to svým způsobem očekává každý. Dnes spíše rozhodují další argumenty. Zejména výrobní možnosti u velkých formátů, hlukový útlum, bezpečnost a v neposlední řadě také ekologické hledisko. Sečteno podtrženo při všech uvedených aspektech včetně optimálního poměru ceny a výkonu vše směřuje na okenní systémy na bázi kompozitní profilů z materiálu RAU-FIPRO X. Zejména letošní novinka v podobě okenních systémů ARTEVO® je příslibem úspěšné budoucnosti.

Je namístě připomenout, že kompozitní materiál RAU-FIPRO X, ze kterého jsou okenní profily ARTEVO® vyráběny, je kombinací klasického PVC a významného podílu skelných vláken (viz zkušenosti v leteckém průmyslu). Benefity kompozitních profilů spočívají především v nižší tepelné roztažnosti (cca poloviční) ve srovnání s klasickými plastovými okny. To samo o sobě znamená, že tato okna mají daleko vyšší tvarovou stabilitu i při vysokých teplotách, vyšší spolehlivost a samozřejmě i pevnost. V praxi to znamená, že výrobní možnosti a rozměrové limity atakují parametry hliníkových oken, která jsou však výrazně dražší. Dnes je možné vyrábět křídla v bílém provedení až do výšky 2,7 metru. Ve většině případů (kromě velkých formátů) kompozitní profily také nepotřebují ocelovou výztuž jako okna z PVC. Proto jsou lehčí a mají lepší tepelně-izolační vlastnosti, což se promítá v certifikaci pro pasivní domy (U w = až 0,6 W/m2K).

ARTEVO®

Dnes je na trhu nová generace oken z kompozitních profilů, kterou firma REHAU prezentuje pod názvem ARTEVO®. Vývoj tohoto systému se zaměřil především na design. To se projevilo jak v pohledové kvalitě, tak v konstrukčním uspořádání profilu, který byl zcela přepracován. ARTEVO® má nyní stavební hloubku 80 mm. Největší předností je štíhlý až minimalistický design, který ještě více zvýrazní varianta s plošně lícujícím křídlem. Velký pokrok představuje speciální fólie Low-E z PVC, která u profilu ARTEVO® nahrazuje dříve používaný termomodul z polystyrenu. Tato fólie má pokovenou vrstvu na povrchu, která podobně jako zrcadlo odráží obousměrně teplo, čímž snižuje tepelné vyřazování. Profil se proto chová jako tepelně neutrální. Kompozitní profily ARTEVO® si ovšem uchovávají všechny pozitivní vlastnosti plastových oken. Jmenujme především snadnou údržbu, dlouhou životnost, izolační vlastnosti a nejširší možné designové alternativy, včetně hliníkového dekoru nebo téměř autentických dřevodekorů. U nového profilu a jeho konstrukce se zvýšila i bezpečnost, takže třída RC3 není žádnou výjimkou. Navýšil se rovněž podíl recyklačního granulátu (od 40 do 70% dle velikosti prvku), což významně přispělo ke snížení emisí CO 2 ve srovnání s výrobou klasického okna z PVC (až o 88 %). Okna z kompozitních materiálů, jakým je nové ARTEVO®, je „hudbou“ budoucnosti a ideálním partnerem moderní architektury.

www.rehau.cz