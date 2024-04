Stavba / Okna a dveře / Kompozitní okna pro moderní stavby s přidanou užitkovou hodnotou

Kompozitní profily, ze kterých se vyrábí okenní systémy, jsou z pohledu materiálové platformy kombinací tradičního PVC a skelných vláken. Díky svým jedinečným vlastnostem jsou tato okna vyhledávaná v současné moderní architektuře, a to ve všech oblastech pozemního stavitelství. Zejména pak u projektů rodinných či bytových domů, neboť ty se vyznačují funkcionalistickými tvary a bohatě prosklenými plochami. Kompozitní profily z materiálu známého jako RAU-FIPRO X jsou násobně stabilnější a pevnější, ve srovnání s klasickým PVC, což jim otevřelo cestu ke konstrukcím velkých rozměrů, subtilnějších rámů a profilů bez armovacích výztuh (to však platí pro okna běžných rozměrů).

Okna GENEO a ARTEVO

Okenní systémy GENEO z materiálu RAU-FIPRO X mají šestikomorové profily a stavební hloubku 86 mm. Jsou schopny utlumit hluk o síle až 47 dB, ale hlavně je charakterizují výborné tepelně-izolační vlastnosti, o čemž přesvědčuje koeficient prostupu tepla celého okna U w = až 0,6 W/m2K. Proto jsou tato okna na seznamu komponentů doporučovaných pro nízkoenergetické a pasivní domy. Okna GENEO se staly symbolem pro velkoformátové okenní i dveřní systémy, které moderní architektura vyžaduje, a přitom nejsou tak finančně náročné jako hliníkové systémy. Pro ilustraci – v bílém provedení lze vyrobit okenní prvek velikosti až 2,8 × 1,6 m (v × š). Novodobým bratrem oken GENEO je systém ARTEVO, který byl oproti GENEO zásadním způsobem vylepšen. ARTEVO má novou konstrukci profilu, která přispěla k ještě větší tvarové stabilitě. Projevilo se to na stavební hloubce profilu, která je nyní jen 80 mm. ARTEVO tak působí ještě subtilnějším a elegantnějším dojmem, než předchozí GENEO. Ačkoliv se rozměrové limity u běžných oken a dveří téměř nezměnily, jsou linie ARTEVA geometricky mnohem jednodušší. Novinkou je pak plošně lícující křídlo a hlavně speciální folie Low-E, která nahrazuje dřívější termomoduly. Pokovená fólie z PVC se chová jako zrcadlo a odráží obousměrně teplo, čímž snižuje tepelné vyřazování. Systémy GENEO a ARTEVO mají široké uplatnění jak z pohledu rozměrů, tak i tvarů. Jsou vhodné pro všechny posuvné systémy včetně HS portálů. Nabízejí nejširší možné designové alternativy včetně hliníkových nebo dřevěných dekorů.

SLINOVA X

Hlavní výhodou kompozitních materiálů je variabilita při zachování všech důležitých technických vlastností. Cílem výrobce REHAU bylo a je vždy maximálně využít potenciál, který tento materiál má. Zajímavou letošní novinkou je systém SLINOVA X. Jedná se o posuvný extrémně štíhlý systém, který se hodí například jako vstupní dveře do zimní zahrady, nebo jako spojující prvek mezi zimní zahradou a obývacím pokojem apod. Upozorňuje na sebe montážní hloubkou rámu 80–173 mm a křídla 46 až 52 mm! Co je rovněž zajímavé – posuvný systém funguje na obě strany a může mít až šest posuvných prvků na třech kolejnicích. SLINOVA X je vybavena pouze kartáčovým těsněním, takže U f se rovná 1,6 W/m2K, respektive U w = 1,4 W/m2K (při použití skla s hodnotou 1,1), ale to pro výše uvedené účely zcela postačuje. Hlukový útlum je až 37 dB, což je rovněž velmi zajímavá hodnota. Středové spojení dvou křídel má pohledovou šířku pouze 32 mm, v případě vícekřídlých prvků až 162 mm. Důležitý je především minimalistický s nejtenčím středovým dílem a prakticky nulový práh (výška pouze 17 mm). Maximální rozměry křídla 220 × 250 cm (š × v) (v barvě 200 × 250) a hmotnost do 200 kg.

Kompozitní okna prostřednictvím svých unikátních vlastností patří mezi největší favority moderní architektury. Díky svému tvarosloví a designovým možnostem jsou ozdobou každého projektu. Proto se uměly prosadit také při rekonstrukcích historických objektů. Technicky přispívají ke zlepšení tepelné bilance domu a současně pozitivně ovlivňují životní prostředí, neboť jsou plně recyklovatelná a současně obsahují až 60 % recyklátu. Díky speciální povrchové úpravě HDF jsou snadno udržovatelná s dlouhou životností.

