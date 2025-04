Stavba / Okna a dveře / Fasádní okna / Energeticky úsporné okenní systémy

Energeticky úsporné okenní systémy

Při stavbě nového domu nebo při jeho rekonstrukci patří otázka výběru oken mezi nejvíc exponované téma. Vysvětlení je jednoduché. Jedná se o nemalou investici na dlouhou dobu, která značně ovlivní míru našeho komfortu bydlení. A kromě toho okna zásadním způsobem promlouvají do energetické bilance domu, neboť jimi může unikat nejvíce tepla.

Na špičce žebříčku popularity stojí dnes plastová okna. Hlavním důvodem pro takové tvrzení je ideální poměr ceny a výkonu. Plastová okna jsou na rozdíl od dřeva tvarově stabilní, mají dlouhou životnost, jsou funkčně spolehlivá, nabízejí množství barevných kombinací a designů, a jsou také téměř bezúdržbová. A to je vskutku pádný argument. Řeč je o kvalitních plastových oknech co do materiálu tak i konstrukce profilu, která je, mnohem důležitější než třeba počet komor.

SYNEGO je představitelem všestrannosti

Typickým reprezentantem kvalitního plastového okna za rozumnou cenu je profil SYNEGO. Systém, jehož tepelně-izolační parametry (U f až do 0,94 W/m2K) vyhovují nízkoenergetickým domům, takže je možné jejich pořízení spojit s některým dotačním programem. SYNEGO okenní systém má mezi konkurenty jednu nespornou výhodu a tou je komplexnost řešení, což se v době, kdy je jednotný design důležitý, velmi cení. SYNEGO totiž nabízí jak klasická okna v mnoha variantách, tak i vstupní dveře, balkonové dveře, HS portály (posuvně-zdvižný systém) a také systém PSK (posuvně sklopný systém). Posledně jmenovaný je ovšem čím dál více nahrazován systémem SYNEGO SLIDE, který má navíc mnoho zajímavých výhod. Na rozdíl od PSK se pouze vysune o 1 cm na kolejnici a následně se odsune, což je nejen z mechanického pohledu snazší řešení. Má velmi štíhlý pevný díl čímž poskytuje více denního světla. Oproti konkurenčním systémům může mít rozměr až 2 × 2,5 m s hmotností křídla do 200 kg. SYNEGO dveřní systémy je možné doplnit tzv. „nulovým prahem“ RAUCERO, což zase ocení handicapovaní nebo třeba i domy pro seniory. Vzhledem k tomu, že v poslední době opět roste popularita tzv. francouzských“ dveří bez balkonu, nabízí SYNEGO systém SKYFORCE, což je prosklené zabezpečení proti pádu. Další možností, jak dovybavit systém SYNEGO, jsou chytré doplňky. Třeba zabezpečení proti vloupání SMART GUARD nebo dokonce systém ztmavování skel Smart Privacy.

Technické vlastnosti

SYNEGO je relativně štíhlé konstrukce (pohledová šířka rámu/křídla je 109 až 175 mm) se stavební hloubkou 80 mm. Standardem profilu je trojsklo. Komfort zajistí ve většině lokalit hlukový útlum do 47 dB. Klidné spaní zase bezpečnostní třída oken až RC3. Profil SYNEGO nese hrdě označení EcoPuls, což znamená, že obsahuje 40 až 70 % recyklovaných materiálů, čímž se REHAU řadí mezi zodpovědné společnosti, kterým není ekologické hledisko výroby cizí. Pro architekty i uživatele je lákavá nabídka velkého množství barevných designů (KALEIDO COLOR) včetně stále žádaných dřevěných dekorů (KALEIDO WOODEC). Profily lze doplnit i hliníkovými obložkami KALEIDO COVER s perfektním vzhledem hliníku.

SYNEGO je tedy široce komplexní a flexibilní systém, který vyhoví i náročným požadavkům na funkci, praktičnost i design. Okna rozličných tvarů (velké i malé, obdélníkové, šikmé, kruhové…) se hodí do novostaveb i pro renovaci starých budov. SYNEGO je rovněž vyhledávaným systémem pro moderní developerské projekty. A k tomu navíc šetří peněženku. Kdo tohle může říct?

