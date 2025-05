Stavba / Okna a dveře / Moderní okna ARTEVO TERRA z kompozitu

Moderní okna ARTEVO TERRA z kompozitu

Budoucnost okenních systémů lze v širším měřítku spatřovat v okenních profilech vyrobených z kompozitního materiálu, který se již úspěšně osvědčil například v leteckém či automobilovém průmyslu. Kompozit, který představuje spojení dvou materiálů odlišných vlastností, změnil zásadním způsobem pohled na konstrukční možnosti okenních systémů. Kompozit není ani plast a není to ani hliník. Okenní profily z kompozitu (RAU-FIPRO X) jsou tedy zcela jiná disciplína, jejíž možnosti jsou překvapující.

Spojením klasického PVC a velkého množství skelných vláken vznikl materiál s vysokou pevností, tvarovou stabilitou a poloviční tepelnou roztažností při zachování vynikajících tepelně-izolačních parametrů (U w = až 0,6 W/m2K). Tyto nejdůležitější vlastnosti otevřely cestu ke konstrukcím velkých formátů při zachování subtilnějších profilů bez potřeby armovacích výztuh (u oken běžných rozměrů), což zásadně snížilo hmotnost a zlepšilo živostnost i funkčnost oken jako takových. Kompozitní profily vyvinula firma REHAU, která jej použila do svých špičkových okenních profilů poslední generace – ARTEVO.

Energie a udržitelnost ARTEVO

Nejnovější okenní systémy ARTEVO, které mimochodem sbírají jedno prestižní ocenění za druhým, prezentuje sedmikomorový profil se stavební hloubkou 80 mm, přičemž sklo může mít tloušťku až 56 mm. ARTEVO se vyznačuje přepracovanou konstrukcí profilu, u které se kladl mimo jiné velký důraz na design. Proto se může pochlubit architekty žádanou štíhlou konstrukcí s jednodušší geometrií. K dispozici je také varianta s plošně lícujícím křídlem, které působí elegantním dojmem s možností zasklení až 72 mm. Unikátní pokrok představuje do profilu integrovaná pokovené fólie Low-E, která má tu vlastnost, že umí obousměrně odrážet teplo. Výsledkem je v podstatě energeticky neutrální profil, což znamená nižší tepelné ztráty. Tato fólie de facto nahrazuje dříve používaný termomodul a je tak dosaženo parametrů vhodných do staveb pasivních domů.

Sotva se však ARTEVO objevilo na trhu, přineslo posléze další zlepšení, tentokráte z pohledu udržitelnosti. Okenní profily, dokonce včetně zmíněné fólie Low-E, jsou nyní plně recyklovatelné, neboť obsahují až 60 % recyklátu. Poslední novinkou je ovšem varianta ARTEVO TERRA, která ještě více klade důraz na udržitelnost. Je to dáno tím, že svrchní pohledová vrstva profilu je vyrobena obnovitelného ethylenu, na bázi nepotravinářské biomasy (použitý kuchyňský olej, který už nekonkuruje výrobě potravin). Při výrobě takového bio atribuovaného PVC (Vinolit GreenVin®) se do ovzduší vypouští o 90 % méně emisí CO 2 . Není tedy divu, že ARTEVO TERRA získalo další prestižní cenu German Design Award (GDA) pro rok 2025.

Velké formáty a designové možnosti

Okenní sytémy ARTEVO představují velmi vážnou konkurenci pro tolik žádané hliníkové systémy, které se ovšem řadí do té nejvyšší cenové kategorie. Nebylo by to ovšem možné, kdyby jejich rozměrové limity nestačily současným požadavkům. ARTEVO navazuje na dřívější GENEO, což znamená, že rozměr okenního prvku může být až 2,8 × 1,8 m (v × š) v bílém provedení. Navíc v kreativitě investora se v designu meze téměř žádné nekladou. Velké množství barevných kombinací a dekorů, včetně dřevodekoru nebo hliníkového designu, doplňuje ještě možnost opatřit okenní profil hliníkovými obložkami.

ARTEVO prostě není plast ani hliník. ARTEVO je vyspělý kompromis. Jsou to okna moderního designu a unikátních užitkových vlastností, které si zákazník může ještě přizpůsobit vlastním potřebám.

www.rehau.cz/okna