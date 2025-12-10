Kompozitní okna v bytovém komplexu DIORIT
Přehrát audio verzi
Kompozitní okna v bytovém komplexu DIORIT
00:00
00:00
1x
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Existují developerské projekty zajímavé svou architekturou či atraktivní polohou. A pak jsou takové, které k tomu všemu přidávají ještě něco navíc. Mezi ně patří brněnský projekt DIORIT, který vznikl na území bývalého lomu, kde se kdysi těžil stavební kámen. Toto na první pohled netradiční místo poskytlo originální podmínky pro vznik nevšedního rezidenčního bydlení, u něhož hraje hlavní roli nejen estetika, ale také energetická efektivita.
Sedmipatrový dům nabídl zájemcům 141 bytových jednotek a 4 500 m2 zelených střech. Každý byt byl vybaven rekuperací, přičemž o vytápění i chlazení se stará tepelné čerpadlo země–voda, které čerpá energii z 30 vrtů hlubokých 150 metrů. Konstrukčně je objekt řešen jako kombinace monolitické železobetonové struktury a vápenopískového zdiva použitého ve vyšších podlažích. Významná pozornost byla věnována akustickému komfortu: vybrané mezibytové stěny doplňují sádrokartonové akustické předstěny a vnitřní příčky jsou provedeny jako sádrokartonové s dvojitým opláštěním. Celý objekt je zateplen dvacet centimetrů silnou vrstvou minerální vaty.
Významnou roli v celém projektu DIORIT sehrála okna, která určují nejen charakter fasády, ale také kvalitu života uvnitř bytů. Už od začátku byl kladen maximální důraz na technickou vyspělost, špičkové tepelně-izolační vlastnosti a prémiový design. Specifickým požadavkem investorů byly i předokenní žaluzie nabízené jako nadstandardní vybavení. A právě zde se projevil jeden z největších konstrukčních oříšků – půdorysně obloukový tvar budovy. Klasické podomítkové kastlíky nebylo možné použít, a to jak kvůli nevhodné geometrii, tak kvůli riziku vzniku tepelných mostů. Řešení nakonec přinesly kompozitní okenní systémy REHAU (PROGRESS – výrobce DAFE-PLAST Jihlava) s hliníkovou obložkou ALU EF+, které umožňují plně integrované venkovní stínění bez nutnosti podomítkových schránek. Veškeré prvky jsou součástí samotného okna, což výrazně zjednodušilo montáž a zároveň přineslo čistší, elegantnější vzhled celé fasády. Ve štítových stěnách byly navíc instalovány velkoformátové HS portály z téhož kompozitního materiálu, dosahující až 10 metrů délky. I u těchto prvků se podařilo udržet vysokou energetickou efektivitu s hodnotou Uw = 0,88 W/m2K. Pro zajištění maximální tepelné stability byla okna ve vnitrobloku instalována v plně předsazené systémové montáži DAFE PUREX BASIC, u uliční fasády a štítů pak v polopředsazené variantě s vysazením o 30 mm. Tím se eliminovaly možné tepelné mosty a zároveň se podařilo přizpůsobit montáž specifickému obloukovému tvaru objektu.
V rámci architektonického řešení projektu DIORIT se kladl mimořádný důraz také na estetiku oken. Interiér pracuje s čistou bílou, která podtrhuje světlo a vzdušnost bytů, zatímco exteriér získává elegantní charakter díky odstínu Oxide 5 použitému u většiny okenních prvků. Sestavy se širokými HS portály ve štítových stěnách pak dostaly výrazný tón Blau 2600, jenž zdůrazňuje jejich jedinečné měřítko.
Okenní sestavy se vstupem na zahrady jsou navíc vybaveny izolačním trojsklem s Ug = 0,5 a bezpečnostní fólií, zatímco ostatní okna používají standardní trojskla se srovnatelnými tepelně-izolačními parametry. Výsledkem je harmonické propojení estetické kvality a energetické efektivity, které spoluvytváří charakter celého domu.
Projekt DIORIT vzbuzuje zaslouženou pozornost svým technickým řešením i výjimečnou architekturou. Kaskádovitá podoba budovy, rozsáhlé plochy zeleně, nízká energetická náročnost, kvalitní materiály, promyšlené využití prostoru a nadstandardní služby – to jsou hlavní hodnoty, na kterých projekt stojí. Autorem architektonického návrhu je renomovaná kancelář DRNH vedená architektem Antonínem Novákem. Developerem projektu je společnost Diorit, a.s., generálním dodavatelem Moravostav a.s. a dodavatelem okenních systémů DAFE–PLAST Jihlava, s.r.o.
Podívejte se na video
REHAU = jedna z vedoucích prémiových značek pro polymerová řešení ve stavebnictví a v průmyslových odvětvích (stavební řešení, okenní řešení, nábytková řešení, průmyslová řešení).