Prohlášení společnosti CIUR a.s. k nouzovému stavu vyhlášeného dne 12.3.2020 v České republice

JEDEME DÁL! Společnost CIUR a.s. prohlašuje, že v následujících dnech se pracuje v areálu společnosti bez přerušení v obvyklém časovém rozvrhu. Stále probíhá výkup druhotných surovin a jejich následné zpracování na finální výrobky. Dodávky na základě objednávek našich zákazníků probíhají v běžném režimu.

Jako zodpovědná firma a významný český výrobce společnost CIUR a.s. přijala veškerá relevantní opatření, související s vyhlášením nouzového stavu v České republice. Tato opatření samozřejmě generují určitá omezení a zpřísnění pravidel z hlediska přímých kontaktů a osobních návštěv jak v sídle naší firmy, tak i našich zástupců a pracovníků při schůzkách a práci mimo sídlo firmy.

Pokud plánujete návštěvu provozního závodu naší firmy v Brandýse nad Labem, předem prosím kontaktujte styčného zaměstnance společnosti CIUR a.s., aby Vás seznámil s omezeními vyhlášenými a platnými od 13.3.2020 a to v celém výrobním areálu společnosti CIUR a.s. Z výše uvedených důvodů rovněž omezujeme a regulujeme pohyb všech návštěv v celém areálu společnosti CIUR a.s.

Snažíme se v těchto dnech chovat zodpovědněji nejen sami k sobě, pracovním kolegům, ale především v rámci běžného života i zodpovědně k našim nejbližším, k seniorům, malým dětem a jiným oslabeným skupinám spoluobčanů. Za pomoci souboru vnitrofiremních opatření chráníme nejen sami sebe, ale i Vás, naše partnery a zákazníky. Snažíme se touto cestou co nejúčinněji zamezit dalšímu šíření nemoci. Zabezpečujeme tak zároveň zdraví i hygienickou ochranu našich výrobků a nepřerušenou funkci našeho dodavatelsko-odběratelského řetězce.

Děkujeme, že s námi spolupracujete a přejeme všem našim zákazníkům a partnerům v těchto dnech pevnou vůli, hodně zdraví a optimistickou mysl.

Váš CIUR a.s.