Radonová problematika v odpovědné práci projektantů
Přehrát audio verzi
00:00
00:00
1x
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Na dvoudenní akci určené projektantům, stavebním inženýrům, pracovníkům hygienických stanic, stavebních úřadů a dalším odborníkům, kteří se zabývají ochranou zdraví a kvalitou vnitřního prostředí budov, se mohli účastníci seznámit s problematiku radonu ve stavebnictví – od jeho zdrojů a měření až po návrh preventivních i sanačních opatření a získali přehled o platné legislativě, metodách diagnostiky i praktických postupech ochrany staveb před pronikáním radonu z podloží a stavebních materiálů. Akce, semináře, školení či workshopy pro projektanty nabízí Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) a Státní ústav radiační ochrany (SÚRO) opakovaně.
Státní ústav radiační ochrany (SÚRO) je veřejná výzkumná instituce, která se zabývá kromě jiného i výzkumem a hodnocením ozáření obyvatelstva z přírodních radionuklidů, zejména radonu, a hodnocením radiačních rizik. S tím souvisí i problematika radioaktivity stavebních materiálů a vody, která je rovněž součástí agendy SÚRO. Ústav vydává celou řadu odborných publikací na výše uvedené téma, pořádá školení a semináře. Jedním z takových školení byl i dvoudenní kurz nazvaný Radonová problematika v práci projektantů: měření, návrh a ochrana staveb v praxi. Probíhal pod záštitou Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB), který přispěl z prostředků Národního akčního plánu pro regulaci ozáření obyvatel z radonu, projektu RANAP. Program vedli prof. Ing. Martin Jiránek, CSc., Mgr. Aleš Froňka, Ph.D. a Ing. Kateřina Navrátilová Rovenská, PhD.. Účastníkům nabídli kombinaci teoretického rámce i praktických postupů využitelných při projektování.
Radon ve stavebních materiálech
Úvodní přednášky byly věnovány základům radonové problematiky a měření radonu. V tomto bloku zazněla témata týkající se radonu, jeho základních vlastností, jeho zdrojů a zdravotního rizika, které může přinášet pobyt v místnostech s nadměrnou koncentrací radonu a jeho produktů přeměny. Po seznámení se základními koncepty byly popsány možné vstupní cesty radonu do objektu, chování radonu v interiéru a především metody jeho měření. Součástí byl seznam firem vlastnících všechna osvědčení potřebná pro měřící činnost v oblasti radonu (k dispozici na SÚJB nebo na internetových stránkách www.sujb.cz) a přehled o firmách působících v daném okrese, který lze najít u příslušných okresních úřadů.
„Radon je přírodní plyn, který se v různém množství vyskytuje v horninách, z nichž se postupně uvolňuje, stává se součástí vzduchu, vyplňuje póry zemin, z povrchu země se dostává do atmosféry, do vody nebo vstupuje do objektů. Množství radonu (objemová aktivita radonu) se udává v jednotkách Bq/m3, kde hodnota číselně odpovídá počtu radioaktivních přeměn radonu v jednom metru kubickém vzduchu. V České republice je průměrná hodnota objemové aktivity radonu v budovách kolem 118 Bq/m3. Patříme tak k zemím s nejvyšší koncentrací radonu v bytech na světě,“ komentovala úvodní část Ing. Ivana Fojtíková, vedoucí odboru přírodních zdrojů SURO a odkázala na již vydané příručky SÚJB a SÚRO, které jsou zaměřeny na navrhování a provádění jednotlivých typů protiradonových opatření [1].
„Publikace jsou psány tak, aby našly široké uplatnění nejen v projekčních kancelářích a v dodavatelských firmách, ale i u drobných stavebníků. Doporučil bych zejména pojednání o ochraně nových staveb prostřednictvím protiradonové izolace, neboť protiradonová izolace je opatřením nejčastějším a tvoří i základní díl opatření kombinovaných. Vytvořit dokonalou a trvanlivou protiradonovou izolaci však patří mezi nejobtížnější úkoly. Stačí totiž jediné vadné místo v izolačním systému a ochrana proti radonu končí absolutním nezdarem,“ dodává profesor Martin Jiránek a dále popisuje požadavky na protiradonové izolace s důrazem na odlišnosti od běžné hydroizolace a v rámci své hlavní přednášky pak podrobně popisuje výpočet tloušťky izolace, který pro názornost doplňuje řešenými příklady a materiálovými variantami, včetně typických detailů izolačního povlaku a odkazů na revidovanou normu ČSN 73 0601 [2].
Stavební část kurzu a radonová diagnostika
Po úvodním seznámení se přednášející zaměřili podrobněji na stavební část. Tento blok zahájila přednáška týkající se preventivních opatření proti pronikání radonu z podloží, včetně podkladů pro návrh, volby vhodných řešení a návrhu jednotlivých opatření. Prostor dostaly také praktické příklady a diskuse, které umožnily propojit obecné principy s reálnými situacemi z projektové praxe. V závěru dne bylo otevřeno téma opatření ve stávajících stavbách – od sběru podkladů až po úvodní orientaci v možnostech návrhu.
Druhý den navázal blokem radonové diagnostiky staveb a pokračoval podrobnějším rozpracováním tématu opatření proti radonu ve stávajících objektech, včetně volby a návrhu konkrétních postupů. Odpolední část rozšířila pohled na radon a gama záření ze stavebních materiálů, hodnocení účinnosti protiradonových opatření i právní souvislosti radonové problematiky. Kurz byl zakončen diskusí, krátkým testem a vyhodnocením, jehož cílem bylo ověřit srozumitelnost přednesených témat a správnost jejich uchopení účastníky.
„V tomto specifickém formátu se jednalo o pilotní kurz, který měl ověřit užitečnost propojení dvou témat – radonové problematiky a jejího stavařského řešení. Důvodem byla myšlenka, že projektant, který bude projektovat ochranu před radonem, by měl mít dostatečné znalosti o jeho fyzikální podstatě, vlastnostech ovlivňujících jeho chování v rámci objektu a zdravotním riziku pro obyvatele budovy. Novinkou v rámci kurzů na toto téma byl také přehled typů měření, jejichž výsledky si může projektant vyžádat při přípravě projektu, a vysvětlení jejich významu a přínosu,“ dodává k obsahu Ivana Fojtíková, vyhodnocuje dotazník účastníků a zve na další akce.
Takřka všichni účastníci kurzu dle dotazníku uvedli, že informace využijí ve své odborné praxi. Ocenili vysokou profesionalitu přednášejících, informačně nabitý program a podnětné diskuse. Někteří z nich volali po větším množství samostatných praktických úkolů, chybělo jim konkrétní pojednání tématu ochrany velkých staveb a obytných komplexů před radonem, aplikační rádce, nebo ukázky chybných řešení, se kterými se lze setkat v praxi.
„Kurzy plánujeme realizovat opakovaně, případně též na dalších místech republiky. Všechny potřebné informace lze najít na našich internetových stránkách, odborné informace pak v níže uvedených publikacích a v článcích v rámci naší spolupráce se stavebním portálem TZB-info,“ dodává na závěr Ivana Fojtíková, připomíná i ucelený Radonový program ČR [3] a také akce pro širší veřejnost a děti, což je například projekt Radonová stezka, která provádí účastníky několika stanovišti, kde lze získat ucelené informace o radioaktivitě, dozvědět se, jak je to s radioaktivitou v přírodě, jak se měří i jak se proti ní účinně chránit. Stezka provádí také historií objevování a seznamuje s významnými osobnostmi, které se na poznání radioaktivity podíleli.
Doporučená literatura a zdroje:
- Příručky SÚJB a SÚRO, které jsou zaměřeny na navrhování a provádění jednotlivých typů protiradonových opatření zde a zde a zde
- Změny v navrhování protiradonových opatření podle revidované ČSN 73 0601 zde; Radon jako právní problém zde
- Radonový program ČR a další informace na https://www.radonovyprogram.cz/