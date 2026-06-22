Rekonstrukce a dveře: ani nestandardní rozměry nemusí být problém
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Rekonstrukce a dveře: ani nestandardní rozměry nemusí být problém
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Při rekonstrukci bytu nebo domu se dveře často řeší až nakonec, a právě to bývá největší chyba. Historické budovy, prvorepublikové byty i panelové domy mají navíc často stavební otvory, které neodpovídají katalogovým rozměrům dveří. Problematikou dveří při rekonstrukci, včetně těch rozměrově nestandardních, vás provede Luboš Varhaník, technický specialista ze SAPELI.
Byt v Polné dostal při rekonstrukci na míru navržené kazetové dveře lakované barvou Premium, které ladí s obložením stěn.
Proč začít dveře řešit už ve fázi projektu
Rekonstrukce často začíná představou o nové kuchyni, koupelně nebo podlahách. Na celkový dojem interiéru má ale zásadní vliv i to, jaké si vyberete dveře. Typ dveří, zárubeň, směr otevírání i rozměr ovlivňují následné kroky rekonstrukce a je potřeba je řešit s předstihem.
„U dveří se nejvíc chyb dělá ve fázi stavební přípravy. Když se podcení otvor a návaznosti, dveře pak nejdou dobře osadit ani seřídit. Když necháte kontrolu stavební připravenosti a finální zaměření na dodavateli dveří, většinu problémů odfiltrujete dřív, než vzniknou,“ říká Luboš Varhaník ze SAPELI.
I u rekonstrukce menšího rozsahu bez bourání a změny dispozice se vyplatí poradit se o dveřích už ve fázi plánování. Odborník dokáže doporučit vhodné technické řešení, ověřit proveditelnost, a hlavně přijít zaměřit ve správný okamžik.
Časová osa: kdy co řešit
|Fáze rekonstrukce
|Co řešit u dveří
|Proč
|Projekt/první návrh dispozice
|Typ dveří, směr otevírání, posuvné dveře, dveře do pouzdra, vyšší dveře
|Některá řešení ovlivňují příčky, překlady a stavební otvory
|Bourací a zednické práce
|Velikost stavebních otvorů, příčky, pouzdra, skryté zárubně
|Pozdější změny jsou drahé a vyžadují bourání
|Elektroinstalace
|Vypínače, zásuvky, ovládání světel
|Prevence kolizí s křídlem
|Podlahy, omítky, obklady
|Finální výšky a tloušťky
|Klíčové pro zaměření
|Po dokončení povrchů
|Zaměření
|Následuje objednávka a přesné zadání do výroby
|5–12 týdnů před požadovanou montáží
|Objednávka
|Výrobní lhůta od objednání
Kdy zaměřit dveře? Interiérové dveře se zaměřují po dokončení podlah, omítek a obkladů, aby bylo možné přesně určit rozměry stavebních otvorů, tloušťku stěn a návaznost na finální povrchy. Pokud jsou finální výšky podlah, obkladů a omítek pevně dané projektem, lze objednat i předem bez zaměření. Pozor: skladba a výška se pak již nesmí měnit.
Jak dlouho trvá vyrobit dveře? Dveře SAPELI se vyrábějí na míru a výroba trvá od objednávky 5–12 týdnů. Důležitý detail: protože všechny dveře vznikají na zakázku, nestandardní rozměr výrobní lhůtu neprodlužuje.
Nestandardní rozměry nejsou při rekonstrukci výjimkou
Standardní výška interiérových dveří v ČR je 197 cm (odpovídá stavebnímu otvoru cca 205–207 cm včetně zárubně a podlahy). Standardní šířky křídla jsou 60, 70, 80, 90 a 100 cm. Tyto rozměry vycházejí z norem, které jsou navrženy pro novostavby.
Prvorepublikové byty mívají výšku místností 300–340 cm a dveře bývají vysoké 220–250 cm i více. Panelové domy ze 60.–80. let naopak pracují s výškou 260–265 cm a dveřní otvory bývají standardizované, ale často se liší o jednotky centimetrů kvůli tolerancím panelové výroby. Starší rodinné domy a venkovské stavby mohou mít dveřní otvory prakticky jakéhokoli rozměru.
V praxi to znamená, že při rekonstrukci staršího bytu nebo domu jsou nestandardní rozměry dveří spíše pravidlem než výjimkou. A právě tady se často rozhoduje o tom, zda rekonstrukce proběhne hladce, nebo se prodraží a zkomplikuje.
Dvě cesty: upravit otvor, nebo objednat dveře na míru
Když stavební otvor neodpovídá žádné katalogové velikosti, máte v zásadě dvě možnosti.
- Upravit stavební otvor.
To znamená buď otvor zvětšit (vybourat nadpraží, rozšířit otvor), nebo zmenšit (přizdít, snížit nadpraží). Zvětšování otvoru je stavebně náročnější: vyžaduje zásah do překladu, který často přesahuje do stran okolo dveří, a následné dozdění vzniklých kapes. U nosných stěn je nutný statický posudek. Navíc často vede elektroinstalace právě v překladu nad dveřmi a není možné do ní zasáhnout bez větších dopadů na celou stavbu.
- Objednat dveře na míru.
U výrobců, kteří vyrábějí na zakázku a ne sériově, je nestandardní rozměr pouze položkou v objednávce, ne výjimečným požadavkem. U SAPELI například rozměr každých dveří vzniká přímo z objednávky – žádné dveře se nevyrábějí na sklad, takže nestandardní rozměr neznamená delší dodání.
Co to stojí: příplatky za mezirozměry
„Pojem mezirozměr označuje dveře, které neodpovídají žádné standardizované velikosti, klasickým dveřím 197 cm nebo stále častějším 210 cm. Mezirozměrem označujeme dveře, kdy potřebujete přidat nebo ubrat jen několik málo centimetrů, například výšku 199 cm. U SAPELI lze přidávat nebo ubírat rozměr po 5 mm,“ vysvětluje Luboš Varhaník.
Klíčová otázka při rekonstrukci zní: vyplatí se víc upravit stavební otvor, nebo objednat dveře na míru? Odpověď závisí na tom, jak velká je odchylka od standardu.
pozn.: Napínák je konstrukční prvek zabraňující prohnutí křídla. U dveří nad 240 cm je součástí konstrukce vždy, ale pokud chcete zamezit i těm nejdrobnějším prohnutím, je rozumné volit napínak už od 210 cm výšky křídla.
Pro většinu rekonstrukcí jsou podstatné první dva sloupce. Typický případ: dveře o pár centimetrů kratší nebo delší než standardních 197 cm, v běžné šířce do 100 cm, znamenají příplatek 5–10 %. U dveří s modelovou cenou 18 000 Kč to představuje 900–1 800 Kč navíc za kus. I při výbavě celého bytu šesti dveřmi v mezirozměru se příplatek pohybuje v řádu jednotek tisíc korun.
Srovnejte to s alternativou: úprava jednoho stavebního otvoru (bourání nadpraží, případný statický posudek, dozdění, omítky, malba) vyjde snadno na několik tisíc korun za otvor, a to nepočítáme prach, hluk a čas navíc. U šesti otvorů je rozdíl zásadní.
Nad výškou 210 cm příplatky rostou výrazněji, ale tam už jde o jiný případ: vysoké dveře jako vědomé designové rozhodnutí, nikoliv jako důsledek nestandardního otvoru.
Nechat si vyrobit dveře o pár centimetrů nižší či vyšší tak nakonec může být snazší a levnější cesta než úprava stavebních otvorů.
Tři scénáře rekonstrukce: od výměny křídel až po změnu dispozice
Scénář 1: Výměna dveří bez bourání zárubní
Máte doma původní kovové zárubně a nechcete nebo nemůžete je vybourat? Staré zárubně lze obložit rekonstrukčními OKZ zárubněmi. Fungují na principu obkladu: bez sbíječky a prachu a do tří hodin je hotovo. Průchod se s rekonstrukční OKZ zárubní zmenší jen o 3 cm na šířku a 1,5 cm na výšku.
Menší dveře u SAPELI pořídíte s příplatkem 5 %, výběr modelů, dekorů a povrchů zůstává nezměněný. OKZ zárubeň automaticky zajistí těsnění tří stran, což značně zlepší akustiku oproti původním kovovým zárubním.
Důležité: Před objednáním je nutné odborné zaměření (3 kontrolní body šířky, 2 výškové body), protože původní kovové zárubně bývají po desetiletích deformované.
Alternativa: ponechat původní kovové zárubně a osadit nové dveře. Jde to, ale nejdříve je třeba při zaměření prověřit rovinnost původních zárubní, aby nové dveře dobře doléhaly. Poté stačí původní zárubně obrousit, očistit a natřít.
Scénář 2: Kompletní výměna dveří a zárubní bez změny dispozice
Po vybourání starých zárubní zůstane stavební otvor nezměněný. Jde o relativně jednoduchou situaci: stačí vybrat design dveří, typ zárubně a případné doplňkové vlastnosti.
Pozor: Pokud chcete měnit dveře z levých na pravé, nebo vyměnit otočné za posuvné na stěnu, je potřeba vzít v potaz vedení elektroinstalace a případnou kolizi s vypínači či nábytkem.
Typy zárubní a jejich nároky na přípravu:
Obložková zárubeň – montuje se do hotového otvoru po dokončení podlah, omítek a obkladů. Nejčastější volba při rekonstrukcích.
Skrytá zárubeň (hliníková) – vyžaduje precizní bourání a přípravu otvoru v kvalitě novostavby. Instaluje se před dokončením omítek a obkladů. Designový vrchol pro minimalistické interiéry – dveře tvoří s povrchem stěny téměř jednu rovinu.
Kovová zárubeň (moderní dvoudílná) – zatímco starší typ se zazdíval již ve fázi stavby, moderní dvoudílná varianta se montuje až do hotového otvoru. Jeden díl se osadí a ukotvit pěnou, druhý jej zaklopí. Výsledkem je rychlá, čistá montáž.
Scénář 3: Velká rekonstrukce se změnou dispozice
Velká rekonstrukce otevírá prostor pro řešení, která by při pouhé výměně křídel nebyla možná: zvýšení otvoru pro vysoké dveře, rozšíření pro pohodlnější průchod či bezbarierové řešení, vytvoření otvoru pro dvoukřídlé dveře, změna klasických otočných dveří na posuvné do pouzdra, příprava na skrytou zárubeň nebo volba reverzních dveří.
Při rekonstrukci bratislavského bytu došlo ke kompletní změně dispozic a mohlo tak dojít ke zvýšení stavebních otvorů pro dveře vysoké 210 cm.
Tato rozhodnutí je nutné dělat už v době, kdy se řeší dispozice a technické návaznosti. Typ dveří a jejich otevírání totiž ovlivňuje návaznost podlah, omítky, rozsah bourání, polohu vypínačů, rozvody elektroinstalace i materiál a tloušťku příček.
Stavební pouzdro pro posuv se musí řešit už ve fázi bourání a stavby příček.
Vysoké dveře vyžadují ověření překladů, instalace v nadpraží i návaznost na strop nebo podhled.
Skryté zárubně vyžadují kontrazárubeň z kovového profilu osazenou při hrubé stavbě.
Nové dveře jako šance na lepší funkci interiéru
Výměna dveří při rekonstrukci je příležitost vyřešit i věci, které vás v běžném provozu trápí. Tady jsou čtyři nejčastější.
Akustika: ložnice, pracovny, dětské pokoje
Základem dobré akustiky je těsné uzavření dveří, především spáry u podlahy. Funkci klasických prahů, které z moderních interiérů postupně mizí, může zastat automatický padací práh. Tato lišta je integrovaná přímo ve dveřním křídle a při zavření se spustí k podlaze.
Samotné křídlo volte s co nejvyšší hustotou vnitřní výplně. Standardní plné dveře dosahují útlumu cca 18–20 dB. Nejlepší protihlukové dveře SAPELI v kombinaci s padacím prahem dosahují útlumu až 43 dB. Pro srovnání: běžný hovor má hlasitost asi 60 dB, útlum 43 dB tedy hluk za dveřmi stlačí na úroveň tiché knihovny. Naopak papírová voština jako výplň dveří je z hlediska akustiky naprosto nevhodná.
Vlhkost: koupelna a mokré provozy
Do koupelen se hodí dveře s klima úpravou, která ochrání jejich konstrukci před vlhkostí a vlivem rozdílných teplot. Technicky jde o doplňkovou hliníkovou vrstvu v plášti dveří a více vrstev povrchové úpravy. Pro koupelnové dveře je doporučena minimálně klima třída II (dle normy EN 79). Dveře je zároveň dobré opatřit ventilační mřížkou nebo vykrojenou spodní hranou.
Vhodnou volbou do koupelen jsou odolné CPL nebo HPL lamináty, dobře poslouží také skleněné dveře z mléčného skla. Ani v koupelně se ale nemusíte vzdávat dýhy – zárubeň však nesmí ležet přímo na podlaze a musí být kvalitně podsilikovaná. Do extrémně namáhaných prostor (např. vnitřní bazén) SAPELI nabízí dveře NEPTUN s odolnou PUR výplní.
Světlo: chodby a tmavé místnosti
Přívod přirozeného světla do tmavých prostor lze vyřešit prosklenými nebo celoskleněnými dveřmi. Elegantním řešením, na které se často zapomíná, jsou prosklené nadsvětlíky – kromě horního nadsvětlíku lze zvolit i boční a vzájemně je kombinovat.
Byt v Šumperku získal díky proskleným a celoskleněným dveřím lepší přívod přirozeného denního světla i v tmavé chodbě.
Bezpečnost: vstupní dveře do bytu
Vchodové dveře do bytu vybírejte v bezpečnostní třídě RC2, která je dostačující pro bytové domy s kvalitním zamykáním, nebo RC3 pro místa s vyšší frekvencí pohybu. Absolutní nutností je u vstupních dveří protipožární odolnost, ideálně doplněná i o kouřotěsnost.
Důležité: Výměna vchodových dveří musí proběhnout společně s výměnou zárubně, jen tak lze dosáhnout deklarovaných a certifikovaných parametrů. SAPELI nabízí tři typy vchodových dveří v bezpečnostní třídě RC2 a RC3 s protipožární odolností i kouřotěsností (modely ARGOS, SECURO, GOLIAS), s možností vyrobit dveře v rozdílném dekoru pro každou stranu.
Ergonomie: směr otevírání a kolize
Tam, kde se potkává více dveří a hrozí vzájemná kolize křídel, je vhodné promyslet změnu směru otevírání dovnitř a ven. Změnu otevírání z levého na pravé a obráceně lze docílit dokonce i s OKZ zárubněmi – stačí uřezat panty a stranu obložky s novými panty umístit na druhou stranu. Vždy je ovšem nutné myslet na umístění elektroinstalace.
Reverzní dveře jsou řešením pro chodbové situace, kde chcete zachovat jednotný vzhled všech dveří z pohledové strany. Otevírají se na opačnou stranu než běžné otočné dveře, ale při zavření zůstávají v líci zárubně stejně jako ostatní dveře. Díky tomu lze lépe vyřešit provoz v malých chodbách a zamezit střetům dveřních křídel.
Detail, na který se zapomíná: přechod podlah
Tam, kde se stýkají dva různé druhy podlah (typicky chodba a koupelna), by měl být přechod podlah skrytý pod dveřním křídlem. Vycházejte přitom z konkrétního typu dveří a směru otevírání (klasické otočné vs. reverzní).
Co přinést do showroomu, když vybíráte dveře
Projekt (pokud máte) nebo půdorys se seznamem všech dveřních otvorů a informací, do jaké místnosti povedou. Návrh designu bytu, moodboard nebo ukázky toho, co se vám líbí. Vzorek vybrané podlahy nebo materiálu kuchyňské linky – u některých laminátů lze dokonce vybrat totožný dekor od stejného výrobce. A informaci o plánovaných vestavách a nábytku v blízkosti dveří.
Shrnutí: 5 zásad pro dveře při rekonstrukci
- Začněte včas. Typ dveří, zárubní a směr otevírání ovlivňují příčky, překlady, elektroinstalaci i podlahy.
- Zaměřujte až po dokončení povrchů. Finální rozměry určují podlahy, omítky a obklady.
- Nestandardní rozměr řešte dveřmi, ne bouráním. U výrobce, který vyrábí na míru, je dveřní křídlo na zakázku často komfortnější cestou než náročné stavební úpravy.
- Využijte výměnu k upgradu. Akustika, klima úprava, bezpečnost – vše se dá řešit současně.
- Propojte dodavatele dveří a stavební firmu. Společná koordinace eliminuje největší chyby.
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