Systémy otevírání dveří: Kompletní přehled pro novostavby i rekonstrukce

Volba vhodného systému otevírání interiérových dveří je víc než otázkou estetiky. V praxi ovlivňuje akustiku, komfort užívání, prostorové nároky i možnosti budoucí údržby. V článku přinášíme srovnání hlavních variant včetně konkrétních rozměrů a doporučení pro stavební přípravu.

A. Normy a konstrukční výchozí body

Základní rozměry interiérových dveří v Česku stanovuje norma ČSN, která definuje šířky 60, 70, 80 a 90 cm a výšku 197 cm. Častým požadavkem moderních staveb jsou navíc vysoké dveře, pro které se uplatňuje zvýšená norma s výškou 210 cm. U všech variant se uvádí průchozí rozměr, nikoliv rozměr křídla, který se dveře od dveří může lišit. „Je nutné rozlišovat typy dveří i konkrétní výrobce, protože jejich doporučené stavební otvory a rozměry křídel se mohou lišit,“ upozorňuje Tomáš Albrecht, manažer marketingu a produktového managementu českého tradičního výrobce SAPELI.

Napříč světem interiérových dveří se dále liší i tloušťka křídel. „Standardní interiérové dveře SAPELI mají obvykle tloušťku 40 mm, ale některé dveře, nejčastěji technické dveře se speciálními odolnostmi, mohou mít i silnější konstrukci, například 57 nebo 68 mm,“ dodává Albrecht s tím, že ani atypické dveře na míru, které z norem zcela vybočují, nejsou nic neobvyklého: „V SAPELI jsme specialisti na tzv. mezirozměry, dokážeme vyrobit v podstatě cokoliv, tak aby to padlo na míru jakémukoliv interiéru.“

B. Srovnání hlavních systémů otevírání

Tabulka níže porovnává jednotlivé systémy z hlediska prostorové náročnosti při otevřeném křídle, akustického komfortu a složitosti montáže:

Systém Půdorysný prostor Akustika Montáž Otočné – polodrážkové vysoký velmi dobrá jednoduchá Otočné – bezfalcové vysoký dobrá střední Otočné – reverzní vysoký dobrá střední Posuvné na stěnu nízký slabší střední Posuvné do pouzdra minimální dobrá náročná Skládací střední slabší jednoduchá Kyvné vysoký slabší střední Posuvně-otočné nízký dobrá náročná

C. Vše, co jste chtěli vědět o systémech otevírání, ale báli jste se zeptat

1. Otočné dveře

Tradiční systém otevírání pro sílu stěny alespoň 65 mm, který dobře tlumí hluk i průvan. Otočné dveře zabírají při otevření poměrně dost prostoru v místnosti, ale jsou také nejvíce verzatilní – je možné je vybavit jakoukoliv odolností (bezpečnostní, protipožární, protihlukové, klima) a vyrobit v nadstandardních velikostech až do šířky 120 cm a výšky 273 cm.

a) Polodrážkové: dveře vystupují ze zárubně do prostoru

hrana dveří má polodrážku neboli falc

nabízí se velký výběr hran (např. ostré i oblé hrany v dekoru dveří, masivní nákližky, hliníkové hrany pro design i odolnost, masivní dubové hrany, odolné plastové ABS hrany)

v základním provedení viditelné (přiznané) panty, které nabízí designovou variabilitu (ale existuje i možnost panty skrýt)

zámek může být jakýkoliv (klasický střelkový, s magnetickou střelkou či plně magnetický, samozřejmostí jsou i pokročilé přístupové systémy)

minimální nároky na seřízení

b) Bezfalcové: dveře v jedné rovině se zárubní

hrana dveří je hladká

zámek na bezfalcové interiérové dveře se doporučuje výhradně s magnetickou střelkou, která je skrytá v hraně křídla – neruší design a ani nehrozí poranění

složitější na seřízení – klíčové je použití kvalitních závěsů, které jsou otestované (např. Simonswerk)

c) Reverzní: dveře v jedné rovině se zárubní, ale otevírají se směrem do zárubně

speciální provedení bezfalcových dveří, které se otevírají v opačném směru – tedy do zárubně

tím je možné dosáhnout jednotného vzhledu vícero dveří v jedné stěně v případech, kdy potřebujeme, aby se některé z nich otevírali od sebe a jiné k sobě – všechny dveře budou zarovnané se stěnou

nevýhodou je menší průchod, který je způsobený tím, že se dveře otevírají do zárubně – na to je dobré pamatovat např. při stěhování nábytku, pračky apod.

seřízení a vliv kvalitních pantů je stejně klíčové jako v případě bezfalcových dveří

vysoké nároky na rovinnost křídla – SAPELI proto přidává pant navíc, aby byla zaručena skutečně bezproblémová funkce

2. Posuvné dveře

Posuvný systém je prostorově nejúspornější a vyniká také velmi tichým chodem s měkkými dorazy, které zabezpečí tlumené dojezdy do plně otevřené i zavřené polohy. Posuvné dveře se namísto kliky obsluhují mušlemi nebo madly. V případě madla, které ze dveří vystupuje do prostoru, je nutné počítat s tím, že zmenšuje šířku průchodu.

a) Na stěnu

Nejjednodušší způsob jak ušetřit prostor, který není nijak limitován tloušťkou stěny. Nevhodné tam, kde na stěně vedle otvoru potřebujete zásuvky, vypínače či nábytek. Akustika je slabší, záleží na konstrukci.

SMART: dřevěná nebo hliníková závěsná garnýž

se zárubní/bez zárubně

možnost dorazového sloupku pro uzamčení

plné/prosklené/celoskleněné

jednokřídlé/dvoukřídlé

špatně tlumí hluk, kolem dveří jsou mezery (plné dveře lépe, prosklené hůře)

MINIMA: minimalistická kolejnice nad průchodem

primárně systém bez zárubně

plné/prosklené/celoskleněné

nejdou zamykat

nejhůře tlumí zvuk

dveře nejsou pověšené pod garnýží, ale kolejnicí překrývají, takže je vidět celý jejich design

PURA: neviditelná garnýž

posuvná lišta je integrovaná přímo ve dveřích a celý systém posuvu je tak neviditelný

pouze plné hladké dřevěné dveře včetně dvoukřídlých

nevýhodou je velký rozměr křídla a nutnost tvrdých podlah, protože ve spodní části dveří je skrytý pojezd, jenž pomáhá plynulému pohybu dveří

b) Do pouzdra

Největší prostorová úspora – dveře se zasouvají přímo do příčky a nepřekáží na stěně nábytku či elektroinstalacím. Nutné plánovat už při hrubé stavbě – pouzdro se zazdívá nebo zabudovává do sádrokartonové příčky při minimální síle stěny 100 mm. Dveře do pouzdra SAPELI jsou vhodné i do prostor s rekuperací či do koupelen a ložnic díky své schopnosti tlumit zvuk a provětrávat místnosti.

OBLOŽKOVÉ

klasické stavební pouzdro, které je dokončeno obložkovou zárubní jako v případě otočných dveří

BEZOBLOŽKOVÉ (skryté)

moderní varianta do prostor se skrytými zárubněmi

3. Skládací dveře

Výhodný systém všude tam, kde není místo ani na otočné ani na posuvné dveře, protože vyžaduje zhruba o polovinu méně půdorysného prostoru. K dispozici jsou plné, prosklené, jednokřídlé i dvoukřídlé varianty.

a) Symetricky dělené křídlo

díky symetrickému dělení zasahují pouze do jedné z místností, ale v daném prostoru zabírají více místa

obecně nízký zvukový útlum

zmenšují průchod

k dispozici v tloušťce 26 a 40 mm

nelze je zamykat

b) Asymetricky dělené křídlo

díky asymetrickému dělení zasahují do obou z místností, takže v obou prostorech zabírají stejně místa, ale méně, než v případě symetrických

obecně nízký zvukový útlum

zmenšují průchod

k dispozici v tloušťce 26 a 40 mm

nelze je zamykat

c) Skládací na stěnu (SAPELI Compack)

symetricky dělené křídlo, které nepřekáží v průchodu, protože se skládá vedle dveří na stěnu

velmi plynulé a komfortní ovládání, vypadají téměř jako normální otočné dveře

zabírají na stěně polovinu prostoru oproti posuvným dveřím (ale nemají žádnou kolejnici nade dveřmi)

mohou mít klasickou kliku a zámek nebo moderní systém Magnetic

lze je zamknout

oproti klasickým skládačkám lépe tlumí hluk

4. Kyvné dveře

Oblíbené v pohostinství, hotelích a nemocnicích. Otevírají se oběma směry a ovládají se zpravidla zatlačením od sebe na vyznačeném místě nebo za madlo.

doporučuje se prosklené provedení pro prevenci kolizí a zranění

existují speciální ochranné push plechy, kterými se vybavují v místě, kde se na ně tlačí

lze je zamykat – existují válečkové zámky s možností uzamčení pomocí cylindrické vložky

podstatou jsou speciální kyvné panty s objektovou odolností, aby byla zaručena skutečně dlouhá výdrž celého systému

při používání zabírají stejný půdorysný prostor jako běžné otočné dveře

5. Posuvně otočné (SAPELI Ergon)

Kombinace otočného a posuvného systému. Dveře se otáčí kolem osy a zároveň se přisunou k rámu – šetří půdorysný prostor a potřebují o cca 40 % méně místa, než běžné otočné dveře. Designově působí jako běžné otočné dveře, ale mají jinou mechaniku. Doporučeno do bezbariérových prostor.

zasahují do obou místností

na první pohled vypadají téměř jako běžné otočné dveře

lze je zamykat, mají kliku i zámek jako běžné otočné dveře

mohou být plné i prosklené

Tabulka níže porovnává jednotlivé systémy z hlediska rozměrů křídla, stavebního otvoru, velikosti průchodu a možnosti skrýt zárubně:

Systém Rozměr křídla (80x197 / 80x210) Stavební otvor Průchod dle rozměru křídla Skrytá zárubeň Poznámka Otočné – polodrážkové 85×198,5 / 85×211,5 90×202 / 90×215 80×197 / 80×210 Ne - Otočné – bezfalcové 82,4×197,2 / 82,4×210,2 90×202 / 90×215 80×197 / 80×210 Ano +1–2 cm ke stavebnímu otvoru Otočné – reverzní 80×196 / 80×209 90×202 / 90×215 77,7×195,5 / 77,7×208,5 Ano +1–2 cm ke stavebnímu otvoru Posuvné – SMART 85×198,5 / 85×211,5 90×202 / 90×215 (se zárubní), průchod bez zárubně 80×197 / 80×210 Možné Posuvné – MINIMA 85×208 / 85×221 Průchod = otvor Průchod = otvor Ne – Posuvné – PURA 109×214 / 109×227 Průchod = otvor Průchod = otvor Ne Tvrdé podlahy nutné Posuvné do pouzdra – obložkové 85×198,5 / 85×211,5 178,5×208 / 178,5×221 80,6×197 / 80,6×210 Ne – Posuvné do pouzdra – bezobložkové 85×197,2 / 85×210,2 ZEĎ: 178,1×205,5 / 218,5, SDK: 174,1×204,5 / 217,5 82×198,2 / 82×211,2 Ano – Skládací – symetrické 82,1×196 / 82,1×209 90×202 / 90×215 cca 75,4 / 72,6 (dle tl. křídla) Ne – Skládací – asymetrické 82,1×196 / 82,1×209 90×202 / 90×215 cca 75,4 / 72,6 (dle tl. křídla) Ne – Skládací – Compack 82,4×197,2 / 82,4×210,2 90×202 / 90×215 80,7×195,4 / 80,7×208,4 Ne – Kyvné 77,8×195,5 / 77,8×208,5 90×202 / 90×215 78,6×197 / 78,6×210 Ne – Posuvně otočné – Ergon 76×195,5 / 77,8×208,5 90×202 / 90×215 77,1×197 / 77,1×210 (ef. 72,5) Ne –

D. Na co určitě nezapomenout

Bezfalcové a reverzní dveře : pouze s kvalitními závěsy, odborná montáž a seřízení klíčové

: pouze s kvalitními závěsy, odborná montáž a seřízení klíčové Skryté zárubně : přidejte 1–2 cm ke stavebnímu otvoru, montáž se výrazně usnadní

: přidejte 1–2 cm ke stavebnímu otvoru, montáž se výrazně usnadní Posuvné do pouzdra : pouzdro je nutné plánovat již ve fázi hrubé stavby

: pouzdro je nutné plánovat již ve fázi hrubé stavby Zámky : interiérové dveře doporučujeme s magnetickými střelkami – vyšší estetika i bezpečnost

: interiérové dveře doporučujeme s magnetickými střelkami – vyšší estetika i bezpečnost Používejte ověřené komponenty: panty, pojezdy, tlumiče i zámky od renomovaných výrobců zaručí funkčnost i dlouhodobou životnost

E. Shrnutí: jak volit podle účelu

Situace Doporučený systém Malý byt, každé místo se počítá posuvné do pouzdra, posuvné na stěnu, skládací a Compack Designově čisté interiéry otočné bezfalcové, reverzní, skryté zárubně a bezobložková pouzdra, posuv na stěnu PURA a MINIMA Vyšší hlukové zatížení (ložnice, pracovna) otočné polodrážkové/bezfalcové nebo posuvné do pouzdra s akustickým útlumem Bezbariérový přístup Ergon, posuvné do pouzdra Veřejný provoz kyvné, otočné s odolnými komponenty

Závěrem

Správný výběr dveřního systému výrazně ovlivní nejen komfort, ale i funkčnost a údržbu stavby. Platí dvojnásob, že dveře nejsou jen „křídlo a zárubeň“, ale kompletní systém s důrazem na stavební připravenost, přesnost montáže i volbu správného kování.

„Technické parametry dveří by měly být řešeny už v návrhu. Dobrý dodavatel vám pomůže nejen s výběrem, ale i s tím, aby celek – včetně otvoru, pantů a zámků – skutečně fungoval,“ doplňuje Tomáš Albrecht ze SAPELI.