Technické dveře v moderních stavbách: Jak splnit bezpečnostní a hygienické nároky?

Technické dveře plní celou řadu klíčových funkcí: zajišťují požární bezpečnost, chrání před vniknutím, splňují akustické normy a odolávají náročným provozním podmínkám. Architekti, projektanti i individuální investoři tak čelí otázce, jak správně vybrat takové, které obstojí po všech stránkách – nejen esteticky, ale i technicky.

„Už při projektování se vyplatí spolupracovat s dodavatelem dveří, který může s projektem pomoci, protože má zkušenosti s normami a jejich aplikací, a který upozorní na limity a možné překážky úspěšné realizace. Zároveň může výběrem konkrétního typu výrobku pomoci i se sladěním celkové architektury a designu objektu,“ říká produktový manažer technických dveří Václav Fučík ze SAPELI. V tomto článku přináší přehled hlavních typů technických dveří, jejich vlastností, certifikací a praktické tipy a rady.

1. Základní normativní odkazy: Kde je najít?

Správně zvolené a certifikované dveře mohou ovlivnit celou stavbu a její schválení odpovědnými orgány. Technické dveře jsou předepisovány normami či projektovou dokumentací. Mezi nejdůležitější požadavky patří:

Požární odolnost dle ČSN EN 15269-1 a -3, 13501-2 (klasifikace EI/EW)

dle ČSN EN 15269-1 a -3, 13501-2 (klasifikace EI/EW) Kouřotěsnost dle ČSN EN 15269-1 a -20, 13501-2 (třídy Sa, S200)

dle ČSN EN 15269-1 a -20, 13501-2 (třídy Sa, S200) Bezpečnost dle ČSN EN 1627 (RC1 až RC6)

dle ČSN EN 1627 (RC1 až RC6) Vzduchová neprůzvučnost dle ČSN 73 0532

dle ČSN 73 0532 Konstrukční a hygienické požadavky dle vyhlášek MMR a MZ, technické normy ČSN

2. Typy technických dveří podle funkce

V následujícím přehledu najdete hlavní kategorie technických dveří a jejich praktické použití v různých typech budov.

2.1 Požární a kouřotěsné dveře

Tyto dveře patří mezi nejčastěji projektované prvky ve veřejných i bytových stavbách. Kvalitní certifikované dveře odolají ohni a kouři po dobu minimálně 30 minut, umožní tak bezpečnou evakuaci a chrání zbytek objektu před šířením požáru i nebezpečných zplodin.

Funkce : zamezení rychlého šíření ohně a kouře, ochrana únikových cest, možnost evakuace

: zamezení rychlého šíření ohně a kouře, ochrana únikových cest, možnost evakuace Požární odolnost : EI 2 30/EW30, alt. EI 2 45/EW45

: EI 30/EW30, alt. EI 45/EW45 Kouřotěsnost : S a (kouř za studena) nebo S 200 (kouř za teploty 200 °C) s mechanickým padacím prahem jako klíčovým prvkem

: S (kouř za studena) nebo S (kouř za teploty 200 °C) s mechanickým padacím prahem jako klíčovým prvkem Design: plné i prosklené varianty včetně skleněných stěn, nadstandardní rozměry požárních dveří včetně dvoukřídlých do 250 cm

2.2 Bezpečnostní dveře

Přestože hrají klíčovou roli při ochraně osobního i komerčního majetku, bývají bezpečnostní dveře v projektové dokumentaci často podceňovány. Mnozí investoři si neuvědomují, že správně zvolená třída odolnosti může být rozhodujícím pro pojištění nemovitosti, případně likvidaci pojistné události. Navíc kombinace s požární a akustickou ochranou není samozřejmostí a je nutné ji výslovně specifikovat.

Na rozdíl od běžných dveří jsou tyto standardně vybaveny:

zesíleným rámem s vnitřní výztuhou

vícebodovým zámkem

odolnými objektovými závěsy, alternativně doplněnými o pasivní čepy proti vysazení

u třídy RC3 osazením do kovové zárubně (dominantně ocel, ale možnost i skryté hliníkové zárubně)

Funkce : výrazně snižují pravděpodobnost nežádoucího vniknutí, mohou chránit před požárem, kouřem či nadměrným hlukem

: výrazně snižují pravděpodobnost nežádoucího vniknutí, mohou chránit před požárem, kouřem či nadměrným hlukem Klasifikace : RC2 (základní ochrana), RC3 (zvýšená ochrana)

: RC2 (základní ochrana), RC3 (zvýšená ochrana) Použití : vstupy do bytů, kanceláří, serveroven a dalších prostor vyžadujících zabezpečení

: vstupy do bytů, kanceláří, serveroven a dalších prostor vyžadujících zabezpečení Povinná kombinace : často s požární odolností a akustickým útlumem

: často s požární odolností a akustickým útlumem Design: jednokřídlé, plné provedení, skleněné varianty nejsou možné

Tip SAPELI: Na straně interiéru mohou být bezpečnostní dveře sladěny s ostatními dveřmi, zatímco na chodbě držet nenápadnou estetickou linku dveří sousedních.

2.3 Zvukově izolační dveře

V prostředí s vysokými nároky na akustický komfort, jako jsou ložnice, pracovny, kanceláře, školky nebo lékařské ordinace, hrají zvukově izolační dveře zásadní roli. Standardní plné dveře dosahují při perfektním seřízení útlumu cca 18–20 dB, nejlepší zvukově-izolační dveře SAPELI však mají útlum 43 dB, a to díky speciální výplni a dvěma osazeným lištám. Mnoho investorů však tento aspekt stále přehlíží, ačkoliv jej jasně stanovuje hygienická norma.

Zvukový útlum : 27 až 43 dB (dle typu, modelu a prosklení)

: 27 až 43 dB (dle typu, modelu a prosklení) Normy : hygienická ČSN 73 0532 stanovuje min. 32 dB pro vchody do bytů

: hygienická ČSN 73 0532 stanovuje min. 32 dB pro vchody do bytů Design : zvuková izolace je dostupná pro jednokřídlé, dvoukřídlé, posuvné (27 dB) do pouzdra i skleněné modely (32 dB)

: zvuková izolace je dostupná pro jednokřídlé, dvoukřídlé, posuvné (27 dB) do pouzdra i skleněné modely (32 dB) Výzvy: častý požadavek na kombinaci zvukového útlumu s nuceným provětráváním (SAPELI nabízí útlum 27 dB v kombinaci s výměnou vzduchu mezi místnostmi)

2.4 Klima dveře

Dřevo je úžasný přírodní materiál, který však může v nevyrovnaných teplotních či vlhkostních podmínkách zbytečně trpět. Rozdílná teplota nebo vlhkost mezi místnostmi může způsobit zkroucení a poškození dveřních křídel. Klima dveře představují preventivní řešení pro prostory, kde dochází k výrazným klimatickým výkyvům – například přechod mezi garáží a obytnou částí, nebo mezi koupelnou a chodbou. Hliníková vrstva zalisovaná do pláště chrání dlouhodobou stabilitu konstrukce.

Funkce : chrání dveře před poškozením klimatickými vlivy

: chrání dveře před poškozením klimatickými vlivy Klima II : do koupelen, komor (rozdíl vlhkosti do 35 %, teploty do 10 °C)

: do koupelen, komor (rozdíl vlhkosti do 35 %, teploty do 10 °C) Klima III : do garáží, sklepů, vstupní dveře do bytu (vlhkost až 80 %, pouze do kovové zárubně)

: do garáží, sklepů, vstupní dveře do bytu (vlhkost až 80 %, pouze do kovové zárubně) Konstrukce: dřevěné křídlo chráněné hliníkovým plátem

2.5 Voděodolné dveře

Ve vlhkém prostředí, kde dochází k přímému kontaktu s vodou – jako jsou wellness provozy, bazény nebo sprchy – klasické materiály selhávají. Řešením jsou voděodolné dveře vyrobené ze směsi polyuretanu a HPL laminátu a doplněné o speciální odolné hrany. I když mají designová omezení, jsou často jedinou možností, jak zajistit trvalou funkčnost a bezpečnost.

Funkce : odolnost vůči vlhkému až mokrému prostředí

: odolnost vůči vlhkému až mokrému prostředí Použití : wellness, bazény, sprchy

: wellness, bazény, sprchy Materiál : HPL laminát, ABS nebo hliníkové hrany

: HPL laminát, ABS nebo hliníkové hrany Zvukový útlum: max. 32 dB, nelze kombinovat s požárem ani bezpečností

2.6 RTG dveře

Zdravotnická zařízení a specializované laboratoře vyžadují dveře, které zabrání úniku nebezpečného záření. RTG dveře s olověnou výplní a speciální kovovou zárubní s ocelovou výstelkou určenou pro zabetonování poskytují certifikovanou ochranu před rentgenovým zářením a patří mezi vysoce specializované stavební prvky, které musí splňovat přísné normy.

Funkce : splňují vysoké nároky na neprostupnost rentgenového záření

: splňují vysoké nároky na neprostupnost rentgenového záření Použití : rentgenové laboratoře, zubní ordinace

: rentgenové laboratoře, zubní ordinace Konstrukce : olověné vložené pláty, pouze ocelové zárubně

: olověné vložené pláty, pouze ocelové zárubně Design : k dispozici ve všech dekorech dýhy, CPL a HPL laminátů, velikosti do 220 cm

: k dispozici ve všech dekorech dýhy, CPL a HPL laminátů, velikosti do 220 cm Zvláštnosti: vysoká hmotnost, pouze v polodrážkové variantě a v otočném provedení

3. Inspirace z praxe: tipy a vychytávky

Vybrat správný typ technických dveří není jen o splnění normy. V praxi se často ukáže, že kvalitní komponenty, promyšlený design a vhodná volba materiálů mají zásadní dopad na funkčnost, estetiku i dlouhodobou spokojenost uživatelů. Níže přinášíme několik praktických tipů z reálných projektů.

3.1. Na kvalitě kování a dveřních doplňků záleží

V prostředí s vysokou frekvencí provozu je naprosto klíčové použít objektové kování renomovaných výrobců, které umožňuje opakované seřízení dveří i po letech intenzivního používání. Totéž platí i pro dveřní doplňky – samozavírače, panikové hrazdy, elektromotorické zámky nebo rozvorové systémy by měly pocházet od osvědčených značek. Tyto systémy nejen dlouhodobě fungují, ale nabízejí i spolehlivý servis a podporu. Zejména u vstupních bytových dveří je důležité nepodlehnout tlaku na cenu. Dnes je lze navíc osadit i moderními smart prvky, které přinášejí bezklíčový přístup a propojení s chytrou domácností.





3.2 Minimalismus bez kompromisů

Díky skrytým komponentům lze vytvořit čistý, minimalistický vzhled i tam, kde jsou kladeny vysoké nároky na funkci. Například skryté samozavírače jsou plnohodnotnou náhradou klasického „brana“, ale nenarušují vzhled křídla. Stejně tak existují skryté panikové hrazdy a rozvorové zámky, kde je vše integrované uvnitř dveří a zvenku zůstává jen štíhlý ovladač. Pro vstupy s řízeným přístupem doporučujeme kvalitní elektromotorické nebo elektromechanické zámky. Vyhněte se laciným napodobeninám s neexistující podporou – problémy přijdou dříve, než čekáte.

3.3 V bytové výstavbě vždy preferujte dveře s kvalitní výplní

Voštinové výplně, přestože levné, jsou slabé z hlediska mechanické odolnosti a neumožňují aplikaci dalších vlastností, jakými jsou akustika, protipožární ochrana nebo bezpečnostní certifikace. Dveře s kvalitní výplní, jakou je například kvalitní děrovaná dřevotříska, jsou pevnější, mají mnohem delší životnost a při manipulaci s nimi nemá uživatel nepříjemný pocit, že otevírá lehké křídlo „z papíru“. V SAPELI se ve vnitřní konstrukci technických dveří se speciálními vlastnostmi používá také plná a vrstvená dřevotříska, polyuretan nebo dokonce vrstva olova v případě dveří odolných rentgenovému záření.

Průlom v udržitelných výplních: U dveří Nanoverde, které jsou vyrobeny z upcyklovaných nápojových kartonů, SAPELI nahradilo tradiční DTD výplň lněným pazdeřím – vedlejším produktem při zpracování lnu. Tento materiál má díky své hustotě a struktuře dobré tepelně izolační vlastnosti a dobrou schopnost tlumit hluk. „V minulosti jsme testovali například výplně z PET lahví nebo obalové materiály z mycelia, tedy podhoubí. Aktuálně se zaměřujeme na desky z konopí. Naším cílem je nalézt materiály, které budou nejen ekologické, ale hlavně vhodné pro masovou výrobu, jen tak můžeme dosáhnout skutečného snižování ekologické zátěže,“ uvádí Tomáš Albrecht, manažer vývoje produktů a marketingu.

4. Čeho se vyvarovat

Podcenění kouřotěsnosti

Mnoho projektantů nebo investorů předpokládá, že požární odolnost automaticky znamená i ochranu proti kouři – to však není pravda. Kouřotěsnost (třídy S a /S 200 podle EN 1634-3) musí být explicitně specifikována. Při požáru je přitom smrtelný kouř často nebezpečnější než samotný plamen, většina obětí se udusí dříve, než je zasáhne oheň. Kouř se šíří rychle i přes zavřené dveře, pokud nemají padací práh, těsnění a správnou konstrukci. Například u dveří oddělujících garáž nebo kotelnu od obytného prostoru může být kouřotěsnost zásadní bezpečnostní parametr.

Nesprávná zárubeň

Technické dveře tvoří funkční celek se zárubní – např. protipožární nebo bezpečnostní odolnost je certifikována pouze jako komplet (křídlo + zárubeň + kování). Běžná chyba nastává, když se nové dveře instalují do cizí, technicky nevyhovující zárubně, která neodpovídá certifikaci nebo neumožňuje správné uchycení těsnění a závěsů. Výsledkem je pak nefunkční celek, který může selhat při požáru, nevydrží pokus o vloupání, nebo nedosáhne požadované akustické neprůzvučnosti.

Opomenutý komfort: akustika v ložnicích a dětských pokojích

V ložnicích, dětských pokojích nebo domácích pracovnách může být přínos zvukově-izolačních dveří zásadní. Výrazně snižují rušivý hluk z chodby, koupelny nebo technické místnosti. Lidé často zkoušejí řešit akustiku svépomocí, například přetěsněním spodní spáry, ale to se nikdy nevyrovná vlastnostem správně navržených a osazených dveří s padacím prahem a speciální výplní.

Objektová omezení

Tam, kde zadavatel přijde s vlastním návrhem designu dveří, seriózní výrobce vždy hledá cestu, jak se přiblížit požadovanému výsledku. Experimentální návrhy ale musí zůstat v mezích proveditelnosti. Zejména speciální požární uzávěry mají své výrobní a certifikační limity, které je třeba respektovat. Výrobci nejsou schopni a často ani oprávněni nabídnout v těchto případech vše, co se navrhne na papíře. Například otestovat tři metry vysoké reverzní dveře s jednobodovým magnetickým zámkem v mosazném provedení zkrátka nelze – taková kombinace neprojde zkušebnou, ani se nevejde do certifikačních rámců či rozměrového limitu zkušební pece. Proto je dobré zapojit dodavatele technických dveří už do fáze návrhu a hledat kompromisy, které respektují jak vizuální záměr, tak technické možnosti.

5. Specifikace a montáž: Doporučený postup

Definujte si funkční požadavky s ohledem na místnost a typ provozu. Zkontaktujte výrobce/dodavatele technických dveří a diskutujte možnosti. Vyberte si odpovídající, řádně certifikovaný komplet (křídlo + zárubeň + kování). Montáž provádějte pouze s pomocí proškoleného dodavatele. U technických dveří (primárně s požární odolností nebo kouřotěsností) provádějte pravidelné kontroly a servis.

6. Design a individualizace: Technické dveře nemusí být nudné

Klienti dnes očekávají nejen funkčnost, ale i designovou sladěnost napříč celou budovou – od vstupních prostor až po garáž. Všechny funkce technických dveří lze bez problému kombinovat s širokou paletou povrchů a skryté zárubně, ladící dekory nebo hladké přechody mezi dveřmi lze navrhnout i pro dveře s požární, zvukovou nebo bezpečnostní funkcí.

Technické dveře SAPELI umožňují:

volbu povrchů (dýha, barva, surové povrchy, CPL, HPL)

kombinaci vnitřní/vnější strany dveří v jiném dekoru

hliníkové hrany

bezvrutové zasklívací rámečky

skryté závěsy

prosklené varianty, včetně skel s protipožární odolností

designové skryté samozavírače

zadlabací panikové hrazdy

elektromechanické a elektromotorické zámky

černá provedení funkčního vybavení

masivní dubové hrany

boční/horní světlíky

7. Na závěr

Technické dveře jsou klíčovým prvkem stavební bezpečnosti, komfortu i estetiky. Správný výběr vám zajistí nejen splnění norem, ale také spokojenost klientů a dlouhodobou funkčnost. V SAPELI se technickým odolnostem věnujeme dlouhodobě a poctivě, nabízíme celou plejádu technických dveří pro komplexní projekty, pravidelně investujeme do vývoje, testování, nezávislých certifikací i designových možností.

Fotografie dveří SAPELI pocházejí ze zakázek, které pro klienty zrealizovali: SAPELI Centrum Brno – DETA, SAPELI Centrum Bratislava, SAPELI Unlimited Praha, SAPELI Development, SAPELI Point PRO-K.