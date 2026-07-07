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Acrylcolor® – Prémiový design oken doladěný do detailu

7.7.2026
OKNA Vorlíček
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Acrylcolor® – Prémiový design oken doladěný do detailu

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Sníte o oknech v nadčasových elegantních barvách? Pak vás zaujme povrchová úprava Acrylcolor®, kterou nabízí výrobce OKNA Vorlíček. Okna s tímto povrchem se vyrábějí speciální patentovanou technologií koextruze.


Na vnějších stranu profilu je nanesena vrstva akrylátu, která se neoddělitelně spojí s jádrem profilu. Vzniká hedvábně matný barevný povrch, který si své vlastnosti udrží i po letech. Na rozdíl od dekoračních fólií hrozí menší riziko poškrabání barvy a díky hloubkovému probarvení se případné menší škrábance snadno zahladí. Rám s akrylátovým povrchem se navíc ohřívá méně než u okna s fólií.

Zajímavou novinkou je možnost tmavého barevného provedení samotného profilu okna. Ten pak vizuálně splývá s povrchem GEALAN-Acrylcolor® a dekorativní interiérovou fólií. Přesvědčte se o kvalitě s prémiovém designu.

Více informací na www.oknavorlicek.cz





 
 