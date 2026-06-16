Okenní profil KONTUR – S citem pro váš projekt, s vášní pro inovace
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Okenní profil KONTUR – S citem pro váš projekt, s vášní pro inovace
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KONTUR je okno s minimalistickým designem bez kompromisů. Díky mimořádně pevné konstrukci umožňuje velké prosklené plochy až do výšky 2,7 metru, zároveň nabízí špičkovou tepelnou izolaci a vysokou odolnost proti vloupání. Prémiové zpracování, téměř neviditelné svary a odolný povrch Acrylcolor® zajišťují, že bude skvěle vypadat i fungovat dlouhé roky.
KONTUR je ideální volbou pro zákazníky, kteří požadují prémiový okenní systém v nadčasovém minimalistické designu – bez uživatelských kompromisů, v nejvyšší kvalitě. Při jeho vývoji byl mimo jiné kladen velký důraz na statické vlastnosti. Díky tomu je možné realizovat z profilu KONTUR okna o výšce až 2,7 metru, přitom je zachována příjemně malá pohledová šířka křídla. Vynikající mechanickou stabilitu okna zajišťují kvalitní ocelové výztuhy.
Profil se stavební hloubkou 82,5 mm vyniká perfektními tepelněizolační vlastnostmi, rám je intenzivně zateplen technologií IKD®. Izolační trojsklo HELUZ IZOS je vsazeno do hlubší zasklívací spáry a dosahuje součinitele prostupu tepla Ug = 0,5 W/m2K. Samozřejmostí jsou tepelněizolační distanční rámečky zabraňující rosení oken. Pečlivé zbroušení hran skel minimalizuje riziko jejich prasknutí.
Důležitým aspektem profilů KONTUR je vynikající ochrana proti vloupání. Ta je zaručena kováním se zvýšenou bezpečností, zesílenými panty nebo pevnou středovou naléhávkou snižující možnost vypáčení okna.
Spoje rámu jsou prováděny technologií umožňující vytvoření tenkého, téměř neviditelného sváru. Kromě vzhledu přináší tato technologie také technické výhody; automatizovaný proces zajišťuje precizní kalibraci během celého výrobního cyklu, což eliminuje riziko lidské chyby a zajišťuje rovnoměrnou kvalitu svárů na všech oknech. Rámy josu pevnější, mají delší životnost a lépe odolávají vnějším vlivům. Navíc odpadá nutnost dodatečného opracování a začišťování spojů.
Podobně jako u dalších produktů nabízí společnost OKNA Vorlíček možnost povrchové úpravy rámu KONTUR techologií Acrylcolor®. Okna s tímto povrchem se vyrábějí speciální patentovanou technologií koextruze. Na vnějších stranu profilu je nanesena vrstva akrylátu, která se neoddělitelně spojí s jádrem profilu. Vzniká hedvábně matný barevný povrch, který si své vlastnosti udrží i po letech. Na rozdíl od dekoračních fólií hrozí menší riziko poškrabání barvy a díky hloubkovému probarvení se případné menší škrábance snadno zahladí. Rám s akrylátovým povrchem se navíc ohřívá méně než u okna s fólií.