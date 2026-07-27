Konstrukční řešení napojení ETICS na venkovní žaluzie
Přehrát audio verzi
Konstrukční řešení napojení ETICS na venkovní žaluzie
00:00
00:00
1x
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Současné nízkoenergetické budovy a pasivní domy jsou navrhovány s důrazem na minimalizaci tepelných ztrát a vysokou vzduchotěsnost obálky budovy. S tím však souvisí i výrazně vyšší citlivost interiéru na solární zisky během letních měsíců. Velké prosklené plochy orientované na jih a západ mohou bez účinného stínění způsobovat významné přehřívání interiéru.
Venkovní žaluzie se proto stávají prakticky nezbytnou součástí moderních energeticky úsporných staveb. Na rozdíl od interiérového stínění zachytávají sluneční energii ještě před dopadem na zasklení, čímž významně snižují tepelnou zátěž budovy.
Správně navržené venkovní stínění:
- omezuje přehřívání interiéru,
- snižuje potřebu aktivního chlazení,
- zvyšuje tepelný komfort uživatelů,
- přispívá ke stabilnímu vnitřnímu klimatu,
- podporuje energetickou efektivitu budovy.
S rostoucím významem venkovních žaluzií se zároveň zvyšují nároky na správné konstrukční řešení detailů jejich napojení na zateplovací systém ETICS.
Konstrukční řešení žaluziových boxů
Žaluziové boxy musí eliminovat vznik tepelných mostů a současně zajistit dostatečnou mechanickou stabilitu. Existují různá konstrukční řešení a různé typy montáže žaluziových systémů.
1) Plechové žaluziové boxy – jsou boxy z lakovaného hliníkového plechu, mohou být přiznané nebo skryté pod zateplovacím systémem.
Výhodou tohoto řešení je:
- vysoká pevnost,
- tvarová stabilita,
- jednoduchá výroba,
- dobrá kompatibilita s většinou typů žaluzií.
Plechové boxy představují z hlediska tepelných mostů kritický detail. Bez kvalitního tepelněizolačního řešení může docházet ke ztrátám energie i ke kondenzaci vlhkosti.
2) Purenitové žaluziové boxy – jsou modernějším řešením. Purenit je materiál na bázi tvrdé PUR pěny s velmi nízkou tepelnou vodivostí a vysokou pevností.
Purenitové žaluziové boxy nabízejí několik zásadních výhod:
- výrazné omezení tepelných mostů,
- vysokou rozměrovou stabilitu,
- dobrou mechanickou únosnost,
- možnost přímého napojení ETICS.
Purenitové boxy jsou velmi vhodné zejména pro pasivní domy, díky lepším tepelně technickým parametrům umožňují jednodušší řešení detailu nadpraží.
Napojení ETICS v oblasti nadpraží žaluziových boxů
Nejlepším řešením je napojení pomocí přechodové lišty LW-206-050. Tato lišta umožňuje vytvoření dilatujícího spoje a brání vzniku vlasových trhlin. Lišta LW 206-050 má šířku 50 mm a je možné ji zkrátit v místě drážky na 30 mm nebo 15 mm podle tloušťky izolantu. Lišta má tak variabilní použití a je možné ji použít pro napojení na purenitové i plechové boxy. Okapnice výšky 7 mm zajišťuje dokonalý odvod stékající vody po fasádě. V místě okapnice je drážka, která slouží pro napojení lišt spojovacími kolíky, případně je možné lištu nasunout na plech.
Napojení ETICS na vodicí lišty venkovních žaluzií
Dalším místem, kterému je nutné věnovat pozornost, je napojení ETICS na vodicí lišty venkovních žaluzií. Pokud jsou vodicí lišty zapuštěné do ETICS, je nutné v ostění v místě napojení použít ukončovací žaluziovou lištu LC-LZ s pěnovou samolepicí páskou. Páska zajistí pružné a vodotěsné napojení na montážní hliníkový U profil, do kterého se pak vkládá vodicí lišta. Důležité je ukončení vodicí lišty a zajištění odvodu vody na parapet. Pro dilatační napojení zateplovacího systému na zapuštěný parapet je ideální lišta LX-SPP FLEX.
Nesprávné řešení detailu může vést k zatékání vody do systému, vzniku trhlin v omítce a degradaci ETICS.
Napojení ETICS na rolety
Obdobné principy platí i pro napojení ETICS na předokenní rolety. Také zde je nutné řešit dilataci, vodotěsnost a ochranu proti vzniku vlasových trhlin. Pro tento detail je vhodné použít roletovou začišťovací lištu LS3-250, která umožňuje pružné a estetické napojení omítkového systému na vodící lištu venkovních rolet.
Správné napojení ETICS na žaluziové boxy a vodicí lišty je důležitým detailem moderních energeticky úsporných budov. Použití systémových profilů LIKOV zajišťuje technicky správné a dlouhodobě funkční řešení.
LIKOV je předním evropským výrobcem stavebních profilů a příslušenství pro zateplovací systémy. Své výrobky vyvážíme do více než 40 zemí světa a na českém trhu jsme lídry v oboru. Sledujeme aktuální trendy a své produkty vyvíjíme podle vzrůstajících nároků ...