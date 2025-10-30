Posuvné systémy – spojení praktičnosti s atraktivním designem
Posuvné systémy – spojení praktičnosti s atraktivním designem
V moderním interiéru se čím dál častěji prosazují stavební pouzdra pro posuvné dveře. Toto řešení je nejen funkční a elegantní, ale i pragmatické, a to vzhledem k úspoře dnes tak cenné podlahové plochy.
V prostorech, kde nelze zejména z technických důvodů instalovat stavební pouzdro, lze se stejnými výhodami využít posuvné systémy podél stěny nebo do stropu. Architekti a designéři tak mají k dispozici esteticky čisté řešení, které jim umožňuje pracovat s danými dispozicemi bez kompromisů.
Detail uchycení dveří MASTER v posuvu TRIX TRENDY (vlevo). Detail uchycení dveří IDEALINE HORIZONTAL do posuvu do stropu PREMIUM (vpravo). Foto: JAP FUTURE
Kvalita a spolehlivost ověřená testy
Společnost JAP FUTURE vyrábí z materiálů prémiové kvality inovativní posuvné systémy pro jednokřídlé i dvoukřídlé dveře. „Výsledný produkt vyniká vysokou odolností, dlouhou životností a stoprocentní funkčností,“ zdůrazňuje Ing. Mgr. Petr Paksi, MBA, manažer expanze JAP FUTURE a podtrhuje: „Zmíněné vlastnosti dokládají provedené testy, které garantují 200 000 bezchybných posuvů, což odpovídá přibližně 27 letům běžného provozu. Mechanismy zajišťují tichý pojezd, možnost dovybavení tlumicími dorazy a kompatibilitu jak s dřevěnými, tak celoskleněnými dveřními křídly.“
Variabilita pro každý interiér
JAP FUTURE nabízí řadu posuvů TRIX ve dvou variantách: TRIX BASIC a TRIX TRENDY. Jednotlivé modely se liší v úrovni vybavení a maximální nosností. Vybírat lze od jednoduchého systému až po masivní posuv, který unese masívní křídlo o hmotnosti až 100 kg. Díky jednoduché montáži na stěnu nad dveře, respektive do stropu, není nutné zasahovat do konstrukce stavby.
Prémiové řešení pro velkoformátové dveře
Pro projekty s důrazem na prémiová řešení je určen posuvný systém PREMIUM – unikátní technologie skrytého kotvení do nosného stropu s nosností až 160 kg, umožňuje realizovat velkoformátové dveře od podlahy až po strop s čistou linií a minimálním vizuálním rušením. Posuv PREMIUM designem i provedením uspokojí i nejnáročnějšího zákazníka. Dveře do tohoto posuvu lze vybírat ze všech prémiových dveří modelových řad MASTER a IDEADOOR značky JAP.
Zakázková výroba pro individuální potřeby
„Vždy se snažíme najít efektivní řešení do každého interiéru. Děláme proto zakázkovou výrobu dle individuálních požadavků klientů,“ doplňuje Ing. Mgr. Petr Paksi, MBA. České know-how a minimalistický nadčasový design charakteristický pro posuvné systémy JAP si skvěle porozumí s každým prémiovým interiérem. Svým vzhledem nebudou nijak vyčnívat, naopak dokonale splynou s okolním prostředím a dodají mu punc originality, harmonie a moderny. japfuture.cz
Při designerské práci se necháváme volně inspirovat aktuálními světovými trendy. Jednoduchost, střídmost a čistota provedení je pro nás hlavním pracovním východiskem a správnou cestou. Naším hlavním cílem je dodávat na trh stavební prvky vysoké kvality ...