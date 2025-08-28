Skryté zárubně JAP – intenzivní zážitek z bydlení
Minimalismus, čisté linie a dokonalá souhra interiérových prvků – to jsou základní atributy moderního luxusního bydlení. Klíčovým prvkem, který vyzdvihuje nadčasovost a eleganci interiéru, jsou skryté zárubně. Bez nich by současná architektura nemohla dosáhnout své dokonalé estetiky.
Prémiové skryté zárubně JAP, konkrétně modely AKTIVE a EFEKTA, se staly nezbytnou součástí sofistikovaných interiérů realizovaných předními bytovými architekty a designéry. Předpoklady pro úspěšnou spolupráci hodnotí Ing. Mgr. Petr Paksi, MBA, manažer expanze JAP: „Architektům vycházíme vstříc nejen ucelenou nabídkou prémiových produktů, ale také kvalitními materiály, dokonalým zpracováním a kompletním servisem. Jsem si jist, že architekti a designéři už nemusí pošilhávat po zahraničních firmách, protože v mnoha směrech aktuálně nabízíme více benefitů.“
Značka JAP neustále reaguje na potřeby trhu a přináší vylepšení svých produktů. Nejnovější generace skrytých zárubní AKTIVE III 40/00 a 25/15 poskytuje nejen perfektní vzhled, ale i výrazná uživatelská vylepšení při zachování toho nejlepšího z předchozích produktů. Zdokonalená konstrukce zajišťuje vyšší pevnost a usnadňuje montáž i práci navazujících řemesel při finálních úpravách zdí, ať už se jedná o cihlové nebo sádrokartonové příčky.
Další výhodou skryté zárubně AKTIVE III je připravenost nepohledové strany ostění pro obklady o tloušťce až 11 mm. To umožňuje plynulé napojení keramických, dřevěných, skleněných či jiných materiálů bez kompromisu v designu, protože obklad dokonale splyne se zárubní, a to bez jakýchkoliv dalších zásahů a vytvoří i s dveřmi čistou linii.
Součástí lakovaných skrytých zárubní AKTIVE III jsou inovativní plastové krytky chránící povrch před poškozením během stavebních prací. Tyto ochranné prvky jsou součástí standardní výbavy bez jakéhokoli navýšení ceny, což zjednodušuje realizaci a eliminuje vznik případných starostí.
Kromě skrytých zárubní nabízí JAP celou řadu prémiových produktů, které posunou každý interiér na vyšší úroveň. „Dveře MASTER, IDEA, DIVA a CLEVER, posuvné systémy, obkladový systém EFEKTA, designová schodiště a zábradlí, to vše jsou prvky, které vytváří harmonické, nadčasové a intenzivní bydlení,“ zdůrazňuje Ing. Mgr. Petr Paksi, MBA a dodává: „Naším cílem je nejen vyrábět špičkové produkty, ale přinášet kreativní řešení, která umožní realizovat vize s důrazem na pocit z bydlení.“
Při designerské práci se necháváme volně inspirovat aktuálními světovými trendy. Jednoduchost, střídmost a čistota provedení je pro nás hlavním pracovním východiskem a správnou cestou. Naším hlavním cílem je dodávat na trh stavební prvky vysoké kvality ...