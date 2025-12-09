Nejnavštěvovanější odborný web
Dveře CLEVER – exkluzivní novinka JAP FUTURE

9.12.2025
JAP FUTURE s.r.o.


Hledáte dveře, které budou nejen krásné, ale i praktické? Seznamte se s novinkou CLEVER od značky JAP FUTURE – dveřmi, které spojují elegantní vzhled, minimalistický design a pevnou konstrukci.

Osobitost dveří CLEVER vystihuje exkluzivita, aktuální designový trend a praktičnost,“ přibližuje Ing. Mgr. Petr Paksi, MBA, manažer expanze firmy JAP FUTURE a dodává: „Základními konstrukčními prvky dveří jsou robustní několikavrstvý dřevěný rám a výplň z extrudovaného polystyrénu. Spojení těchto materiálů zajišťuje vynikající mechanickou odolnost dveří, stejně jako mimořádnou tepelnou, izolační a protihlukovou účinnost. Výborně se tak hodí do moderních minimalistických interiérů.

Otočné dveře CLEVER. Foto: JAP FUTURE
Dveře CLEVER jsou v nabídce v otočné i posuvné variantě, což hodně vypovídá o jejich univerzálnosti použití v moderním interiéru. Opravdu snadné i vysoce estetické je začlenění dveří CLEVER do dalších kvalitních produktů z portfolia JAP FUTURE, jako jsou stavební pouzdra s doživotní zárukou, skryté zárubně a posuvné systémy.

Otočné dveře CLEVER. Foto: JAP FUTURE
Povrchová úprava není jen estetickou volbou, ale výrazem individuality. Volit můžete mezi HPL, lakováním a dýhou. HPL dekory přinášejí moderní strukturu a praktičnost, zatímco lakování dle vzorníků RAL K7 nebo NCS nabízí širokou škálu barevných tónů a tedy možností, jak dveře sladit s atmosférou interiéru. Dýha pak dodává jemný, přírodní tón i příběh materiálu.

Posuvné dveře CLEVER, dýha BASALT. Foto: JAP FUTURE
Tloušťka dveřního křídla je standardních 40 mm a k dispozici je verze bezpolodrážková nebo polodrážková tzv. reverzní. Maximální výška dveří je 2 800 mm. Pro vyšší dveřní křídla výrobce doporučuje zvolit dveře MASTER s hliníkovou konstrukcí. Dveře lze doplnit padacím prahem, větrací mřížkou a kvalitním kováním. Dveře CLEVER vypadají jednoduše skvěle a fungují ještě lépe.

japfuture.cz


