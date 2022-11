V pražských Radlicích vyroste největší rezidenční dřevostavba u nás

Čtyřpodlažní bytový dům Radlický Dřevák se 76 byty bude součástí bytového projektu v brownfieldu v blízkosti budov ČSOB a Aviatica. Stavět by se mělo začít v roce 2024 a do dvou let by měl být areál dokončen. Jde o pilotní projekt společnosti Skanska Residential pro ověření technologie na cestě ke snižování uhlíkové stopy celé společnosti. Radlický Dřevák společnost Skanska představila na tiskové konferenci.