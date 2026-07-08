Česká dopravní stavba & technologie 2025
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Česká dopravní stavba & technologie 2025
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Slavnostní vyhlášení 23. ročníku celostátní soutěže Česká dopravní stavba & technologie 2025 se uskutečnilo na symbolickém místě, ve Fantově budově Hlavního nádraží v Praze, pod záštitou Ministerstva dopravy, Ministerstva průmyslu a obchodu a hlavního města Prahy. Tituly si odneslo 8 projektů, které v uplynulém roce výrazně přispěly k rozvoji dopravní infrastruktury v České republice.
Modernizované železniční tratě, nové obchvaty, dálniční úseky, vodní stavby i chytrá dopravní řešení patří mezi vítěze 23. ročníku soutěže Česká dopravní stavba & technologie, kterou organizoval Svaz podnikatelů ve stavebnictví.
„Dopravní infrastruktura je jedním ze základních předpokladů konkurenceschopnosti země i kvality života jejích občanů. Oceněné stavby a technologie ukazují, že české dopravní stavitelství dokáže řešit složité technické výzvy, přicházet s inovativními technologiemi a zároveň vytvářet přínosy pro regiony a každodenní dopravu obyvatel,“ říká Jiří Nouza, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví.
Osm titulů pro projekty s mimořádným přínosem
- Kategorie Dopravní stavby dálniční
Mezi oceněnými projekty byla v kategorii Dopravní stavby dálniční stavba Dálnice D1, stavba 0136 Říkovice–Přerov. Porota vyzdvihla její význam pro odvedení tranzitní dopravy z intravilánu města Přerova i komfortní napojení na navazující dopravní infrastrukturu ve směru Přerov–Olomouc. Stavba mimoúrovňově překonává železnice, vodní toky i silnice nižších tříd a zahrnuje také protihluková opatření včetně nízkohlučného asfaltu. Podle poroty jde o projekt s mimořádně pozitivním ekologickým dopadem.
- Kategorie Dopravní stavby silniční
V kategorii Dopravní stavby silniční uspěla stavba I/16 Nová Paka, obchvat. Nová komunikace má zásadní význam pro dopravu ve směru z Prahy do Krkonoš i pro propojení významných průmyslových lokalit v regionu. Nahrazuje původní průtah silnice I/16 přes Novou Paku, který již nevyhovoval směrovým ani výškovým uspořádáním, počtem křižovatek ani jejich parametry pro silnici I. třídy.
Silniční kategorie měla ještě jednoho vítěze. Titul získal také Severovýchodní obchvat I/36 Pardubice – Trnová – Fáblovka – Dubina, nový úsek silnice I/36 o délce 4,17 kilometru, který propojuje pardubické části Trnová a Dubina. Stavba přispívá ke zlepšení dopravní obslužnosti města a její výraznou dominantou je lanový most přes Labe s délkou mezi ložisky 257 metrů, rozpětím 135 + 122 metrů a pylonem vysokým 60 metrů. Jedná se tak o nejdelší zavěšený most v České republice.
- Kategorie Vodní doprava
Oblast vodní dopravy reprezentovala oceněná stavba Prodloužení splavnosti vodní cesty Otrokovice–Rohatec; Plavební komora Rohatec a oprava jezu Sudoměřice, která získala titul v kategorii Dopravní stavby vodní a vodohospodářské. Projekt rozšiřuje možnosti využití vodní cesty a zahrnoval výstavbu plavební komory Rohatec i opravu jezu Sudoměřice.
- Kategorie Dopravní stavby ostatní
V kategorii Dopravní stavby ostatní porota ocenila Výstavbu lávky v Hluboké nad Vltavou. Stavba mostu má délku přemostění 83 metrů, jeden mostní otvor a spodní stavbu z monolitického železobetonu. Lávka přináší bezpečné a komfortní propojení pro pěší a cyklisty.
- Kategorie Kolejové stavby
Mezi kolejovými stavbami získala titul Modernizace trati Praha-Bubny – Praha-Výstaviště, včetně výstavby nádražní budovy Praha-Bubny, Praha 7. Projekt zahrnuje modernizaci stávající stanice Praha-Bubny, zdvoukolejnění a modernizaci přilehlého traťového úseku v celkové délce zhruba 1,3 kilometru i zřízení nové zastávky Praha-Výstaviště. Jde o významný krok v rozvoji železniční dopravy v širším centru Prahy.
- Kategorie Technologie a inovace v dopravě
V kategorii Technologie a inovace v dopravě uspělo Využití sítě 5G pro novou službu C-ITS k regulaci vjezdů do historického centra Brna. Porota ocenila implementaci moderních technologií v kombinaci se zásuvnými bezpečnostními sloupky pro efektivní řízení vjezdu vozidel integrovaného záchranného systému do historického centra města. Projekt ukazuje, jak mohou digitální technologie přispívat k bezpečnější a lépe řízené dopravě.
- Kategorie Projekty dopravních staveb
Osmici titulů doplnil vítěz kategorie Projekty dopravních staveb, projekt Rekonstrukce mostu v km 1,279 trati Tábor – Bechyně. Řeší celkovou rekonstrukci původního železničního mostu z roku 1903 přes řeku Lužnici. Porota ocenila koncepci, která respektuje historický a krajinný kontext a propojuje technickou obnovu, snížení budoucí údržbové zátěže i citlivý přístup k hodnotám krajiny a kulturního dědictví.
- Studentská cena propojuje technické školy s praxí
Studentská část soutěže Česká dopravní stavba & technologie vzniká ve spolupráci s tuzemskými technickými vysokými školami a patrony z řad stavebních firem. Oceňuje studentské bakalářské a diplomové práce.
Cílem ceny je motivovat mladé lidi k většímu zájmu o dopravní a stavební obory a zároveň jim nabídnout přirozené propojení s praxí. Ceny studentům předávali patroni z řad stavebních firem, pro které je soutěž také příležitostí, jak poznávat talentované budoucí odborníky a případně s nimi i navázat spolupráci. V době, kdy českému stavebnictví dlouhodobě chybí kvalifikovaní pracovníci, má tato část soutěže nejen symbolický, ale také strategický význam.
„Propojování studentů s praxí už během studia považujeme za mimořádně důležité. Každoročně vidíme velmi kvalitní práce, které hledají inovativní přístupy – ať už v oblasti nových technologií nebo udržitelnosti. Osobně mě těší, že mezi oceněnými bylo letos také více žen, což pomáhá vyvracet stereotyp, že stavebnictví je ryze mužský obor. A je skvělé sledovat i to, že někteří vítězové studentské ceny z předchozích let už dnes působí ve firmách, které do hlavní soutěže přihlašují své stavby,“ doplňuje Jiří Nouza. Podle Svazu podnikatelů ve stavebnictví je právě propojení odborných škol, studentů a stavebních firem jednou z cest, jak posilovat zájem o technické vzdělávání a podporovat kontinuitu oboru. Svaz tuto problematiku řeší pod iniciativou Future builders.