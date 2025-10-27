Nejnavštěvovanější odborný web
Cersaie 2025: Itálie stále udává tón koupelnovému designu

27.10.2025
Martin Kubín, redakce

Veletrh Cersaie v Bologni je už desítky let událostí, která udává tón v oblasti keramiky, koupelen a koupelnového designu. Letošní ročník, konaný na konci září, potvrdil svou výjimečnost nejen rozsahem, ale i atmosférou.

Podle designérky Ivy Bastlové, která akci sleduje už 15 let, si italské veletrhy dokázaly udržet vysokou úroveň i po pandemii. „Cersaie má pořád obrovskou energii a pozitivní náladu,“ říká.

Letos byla atmosféra plná kreativity a inspirace. Vystavovatelé se zaměřili na zážitek a detail. Ivu Bastlovou zaujal stánek obalený do oranžové zmačkané fólie, který zaujímal propracovaným vizuálním konceptem.




V oblasti trendů hraje prim rozmanitost. Šedé tóny ustupují béžovým a teplejším odstínům, přidávají se syté modré i hluboké lesní zelené. Stejně pestré jsou i formáty obkladů, od drobných mozaik po obří velkoformáty, které se často kombinují v jednom prostoru.




Téma udržitelnosti už není módním heslem, ale samozřejmostí. Výrobci ji prezentují prostřednictvím certifikací, recyklovaných materiálů i technických řešení, která šetří vodu. „Skutečná udržitelnost začíná u nás – když si vytvoříme interiér, který máme rádi, nemusíme ho měnit,“ dodává Bastlová.

Na závěr designérka zve na Konferenci Interiéry 2025, která se uskuteční 6. listopadu v Brně. Hlavním hostem bude světová ikona designu Karim Rashid s přednáškou Be Ready for the Future. Registrace probíhá na www.konference-interiery.cz


 
 
