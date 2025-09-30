Cersaie 2025: Globální platforma pro keramiku a koupelnový design
Ve dnech 22.–26. září 2025 se v Bologni uskutečnil 42. ročník mezinárodního veletrhu Cersaie, nejvýznamnější evropské platformy pro keramické obklady, dlažby a koupelnové vybavení.
Letošní ročník přilákal 94 577 registrovaných odborných návštěvníků, což představuje mírný pokles o 0,8 % oproti minulému roku, kdy dorazilo 95 321 účastníků. Tento mírný pokles však nelze považovat za negativní signál, vzhledem k náročnému ekonomickému a geopolitickému prostředí stále potvrzuje vysokou prestiž a důležitost veletrhu pro celý sektor.
Z celkového počtu návštěvníků tvořili zahraniční odborníci přibližně 50 %, tedy 47 095 lidí z více než 30 zemí. Nejpočetnější byli tradiční evropské trhy Španělsko, Německo, Francie a Polsko, ale výrazně rostla účast návštěvníků z Blízkého východu a Latinské Ameriky. Profesionálové z oboru architektury a interiérového designu tvořili hlavní skupinu účastníků, jejich počet meziročně vzrostl o 3 %, což svědčí o stále rostoucím zájmu o nové materiály a trendy v designu interiérů.
Do delegace Cersaie Business se zapojilo více než 210 profesionálů z celého světa, což bylo umožněno spoluprací Ministerstva zahraničních věcí a Mezinárodní obchodní agentury ITA. Delegace se soustředila na networking, obchodní jednání a navazování spolupráce mezi mezinárodními firmami a italskými výrobci.
Veletrh se letos rozšířil o nový pavilon č. 19, zaměřený na inovativní značky, designové start-upy a technologická řešení. Tento pavilon byl jedním z nejnavštěvovanějších a návštěvníci oceňovali interaktivní prezentace, možnost testovat digitální výrobu a nové materiálové kombinace.
Klasické pavilony (č. 18–32) představily široký sortiment keramických obkladů, dlažeb, sanitární keramiky a koupelnového vybavení. Každý pavilon byl tematicky zaměřen – od luxusních keramických povrchů a velkoformátových desek po ekologické materiály a technologie šetrné k životnímu prostředí.
Veletrh Cersaie 2025 opět potvrdil svou nezastupitelnou roli pro odborníky z oblasti keramiky, architektury a designu. Přestože došlo k mírnému poklesu návštěvnosti, veletrh nadále představuje nejvýznamnější evropskou platformu pro prezentaci nových trendů, technologií a inovací. Cersaie ukazuje, že keramika není jen stavební materiál, ale i zásadní nástroj pro architektonické a designové inovace, propojující estetiku, funkčnost a udržitelnost.
Další ročník Cersaie se uskuteční od 21. do 25. září 2026
Hlavní trendy Cersaie 2025
- Udržitelnost: Recirkulované keramické směsi, technologie s nižší spotřebou energie a ekologicky šetrné výrobní postupy.
- Digitalizace výroby: Digitální tisk, personalizované vzory, složité dekory a přesné textury.
- Inovace v keramických formátech: Ultra tenké desky, velkoformátové panely a modulární dlažby kombinující estetiku a funkčnost.
Tyto trendy ukazují, že keramika se stále více stává nástrojem architektonické inovace a designu, nejen stavebním materiálem.