Mezinárodní studentská soutěž Saint-Gobain zná své vítěze

16.5.2026
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
Sponzorováno

Národní kolo 21. ročníku Mezinárodní studentské soutěže Saint-Gobain 2026 přineslo atraktivní architektonické návrhy projektů sportovně-rekreačního centra, které reflektují principy udržitelnosti a vztah k městskému prostředí.

V letošním roce se soutěže zúčastnili studenti z pražské Fakulty stavební ČVUT a Fakulty architektury VUT v Brně
Zadáním letošního ročníku Mezinárodní studentské soutěže Saint-Gobain byla revitalizace areálu bývalé cementárny na břehu řeky Sávy v Bělehradě. Soutěžní úkol zahrnoval návrh novostavby s ubytováním pro sportovce a renovaci budovy Akademického jachtařského klubu se zachováním původního charakteru. Součástí bylo i koncepční řešení veřejných ploch určených pro sport a rekreaci doplněné o vodní aktivity a pěší i cyklistická propojení celého prostoru.

Soutěž je organizována ve spolupráci s městem Bělehradem, Akademickým jachtařským klubem Bělehrad, Asociací zelených a modrých koridorů a Srbskou radou pro šetrné budovy. Vybrané projekty musely splňovat přísné principy udržitelné výstavby, včetně požadavků Multikomfortního standardu, jenž klade důraz na kvalitu vnitřního prostředí – akustiku, denní světlo, kvalitu ovzduší a tepelný komfort – a zároveň na komplexní integraci urbanistického přístupu, architektury a technických řešení.

Finále mezinárodní soutěže Saint-Gobain se konalo v Univerzitním centru energeticky efektivních budov ČVUT
Vítězka Markéta Pipková se zástupci Saint-Gobain Ing. Veronikou Kotkovou a Ing. arch. Tomášem Truxou
Všechny tři vítězné projekty vznikly pod vedením Ing. arch. Martina Straky
Vítězný tým národního kola čeká cesta do Bělehradu

Prezentace soutěžních projektů se konala 23. dubna 2026 v UCEEB – Univerzitním centru energeticky efektivních budov ČVUT v Buštěhradě, kde autoři představili své návrhy odborné porotě.

Vítězkou českého národního kola Mezinárodní studentské soutěže Saint-Gobain se stala Markéta Pipková z Fakulty stavební ČVUT v Praze pod vedením Ing. Arch. Martina Starka. Porota ocenila komplexně a detailně zpracovaný soutěžní projekt a zejména technicky propracované řešení s ohledem na udržitelnost. Autorka vítězného návrhu získala finanční odměnu 50 000 Kč a bude Českou republiku reprezentovat v červnu v mezinárodním kole soutěže v Bělehradě.

Na druhém místě se umístili talentovaní studenti z Fakulty stavební ČVUT v Praze, ze stejného atelieru, Filip Bischof a Miroslav Trýzna. Jejich originální soutěžní projekt s odkazem na brutalismus zaujal také grafickým zpracováním exteriérových i interiérových vizualizací. Kromě 2. místa v soutěži a finanční odměny 35 000 Kč projekt získal i ocenění partnera akce, Cenu Lumion.

Za atraktivní systém propojení areálu mostem ve dvou úrovních s kvalitně zpracovanými konstrukčními detaily ocenila porota třetím místem studentky Terezu Tošerovou a Elišku Zabadanovovou, které studují rovněž pražskou stavební fakultu ČVUT. Studentky získaly i finanční ocenění 25 000 Kč.

Originální soutěžní projekt Filipa Bischofa a Miroslava Tryzny získal kromě druhého místa v soutěži i ocenění partnera soutěže cenu Lumion
Vítězkou národního kola mezinárodní studentské soutěže Saint-Gobain se stala Markéta Pipková z Fakulty stavební ČVUT v Praze
Zaměstnanci Saint-Gobain rozhodovali o vítězi Ceny Saint-Gobain

Již tradičně volí vítěze Ceny Saint-Gobain zaměstnaci společnosti. Letos se do hlasování během dvou dubnových týdnů zapojilo téměř 100 zaměstnanců ze závodů a kanceláří napříč celou Skupinou Saint-Gobain v České republice. Cenu Saint-Gobain pro tento ročník získala Sarah Křištofová z Fakulty architektury VUT v Brně. U vybraného projektu zaměstnanci ocenili nejen zajímavé grafické zpracování, ale i srozumitelné architektonické řešení, a to včetně zasazení budov do přírody a celkové množství zeleně zahrnující i vegetační střechy a fasády.

Cenu Saint-Gobain získala Sarah Krištofová z Fakulty architektury VUT v Brně
Soutěž inspiruje studenty už 21 let

Saint-Gobain organizuje soutěž pro studenty architektury a stavebnictví od roku 2005. Soutěž propojuje akademickou půdu s praxí a klade důraz na navrhování udržitelných, inovativních a energeticky efektivních budov. Každý ročník je zaměřen na jinou reálnou lokalitu, což studentům umožňuje vyzkoušet si řešení urbanistických, technických i sociálních výzev ve specifickém kontextu.

Porota v letošním ročníku ocenila proaktivní přístup studentů, jejich zapojení do soutěže, kdy zpracování soutěžního projektu je svým rozsahem, a to jak z hlediska času, tak obsahu, nad rámec obvyklých školních povinností. „Porota neměla lehký úkol, soutěžní projekty byly velmi vyrovnané. Studenti dokázali zadání důkladně analyzovat, přemýšlet nad ním v širším kontextu a navrhovat originální a promyšlená řešení. Oceňována byla také schopnost efektivně pracovat s technickými podklady a vhodně je zapojit do projektů,“ říká Ing. arch. Tomáš Truxa, Saint-Gobain, člen poroty.

Oceněný projekt Sarah Krištofové zaujal i grafickým zpracováním
Propojení areálu mostem ve dvou úrovních ocenila porota soutěže třetím místem pro Terezu Toserovou a Elišku Zabadanovovou z ČVUT v Praze
