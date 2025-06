Stavba / Architektura staveb / Známe vítěze národního kola mezinárodní studentské architektonické soutěže Saint-Gobain

Známe vítěze národního kola mezinárodní studentské architektonické soutěže Saint-Gobain

Úkolem jubilejního 20. ročníku Mezinárodní studentské soutěže Saint-Gobain bylo vytvořit návrh dostavby univerzitního kampusu zahrnující bydlení pro studenty a vyučující v areálu Les Grands Ateliers ve městě Villefontaine ve Francii a zároveň navrhnout rekonstrukci bývalé školní budovy v nedaleké obci Chimilin tak, aby sloužila jako víceúčelové komunitní centrum.

Soutěž byla organizována ve spolupráci s městem Villefontaine, Grands Ateliers, obcí Chimilin, Francouzským národním shromážděním a aliancí HQE-GBC. Projekty musely splňovat přísné principy udržitelné výstavby zahrnující vytvoření komfortního prostředí pro uživatele, tedy bylo nutné klást důraz na kvalitu vnitřního prostředí z pohledu akustiky, světla, kvality vzduchu a tepelné pohody. Návrhy musely rovněž respektovat pravidla cirkulární ekonomiky.

Vítězný tým národního kola pojede do Lyonu

Vítězi českého národního kola se stali Marta Štorkánová a Jan Lefner z Fakulty stavební ČVUT v Praze pod vedením Martina Starka. Zasloužené první místo studenti získali díky přesvědčivému urbanistickému řešení, kvalitnímu návrhu parteru i veřejného prostoru a komplexnímu technickému řešení. Navržený soutěžní projekt navíc velice vhodně zapadá do řešené lokality francouzského venkova. Autoři získali odměnu 50 000 Kč a budou Českou republiku reprezentovat v mezinárodním finále v Lyonu.

Na druhém místě se umístili další talentovaní studenti z Fakulty stavební ČVUT v Praze, jejichž návrhy rovněž prokázaly vysokou úroveň architektonického a technického zpracování – Lenka Bajerová a Vladislav Timofeev. Porota ocenila také příjemnou atmosféru univerzitního kampusu pro studentský život. Za velmi kvalitní grafickou prezentaci a zpracování exteriérových i interiérových vizualizací byl tento projekt oceněn i Cenou Lumion.

Za výborný urbanistický koncept, šetrné hospodaření s přírodními zdroji a promyšlenou prezentaci projektu před porotou ocenila porota třetím místem Filipa Kačmáře, který stejně jako studenti na druhém místě studuje Fakultu stavební ČVUT v Praze.



Zaměstnanci Saint-Gobain rozhodovali o vítězi Ceny Saint-Gobain

Letošní novinkou bylo interní hlasování o Cenu Saint-Gobain, do kterého se během dvou dubnových týdnů zapojilo téměř 100 zaměstnanců ze závodů a kanceláří napříč celou Skupinou Saint-Gobain v České republice. Svými hlasy zvolili svého favorita mezi finalisty národního kola. Cenu Saint-Gobain pro tento ročník získali Tereza Dudová a Šimon Procházka z Fakulty stavební ČVUT v Praze. U vybraného projektu zaměstnanci ocenili kromě zasazení budov do přírody také celkový koncept, a to zejména rozdělení pozemku do funkčních zón. Zaujalo je také použití dřeva na fasádách, či využití vegetačních střech. Výsledek tohoto hlasování byl oznámen společně s ostatními oceněními během slavnostního vyhlášení vítězů.

Soutěž inspiruje studenty už 20 let

Saint-Gobain organizuje soutěž pro studenty architektury a stavebnictví od roku 2005. Soutěž propojuje akademickou půdu s praxí a klade důraz na navrhování udržitelných, inovativních a energeticky efektivních budov. Každý ročník je zaměřen na jinou reálnou lokalitu, což studentům umožňuje vyzkoušet si řešení urbanistických, technických i sociálních výzev ve specifickém kontextu.

Porota v letošním ročníku ocenila proaktivní přístup studentů, jejich zapojení do soutěže, kdy zpracování soutěžního projektu je svým rozsahem, a to jak z hlediska času, tak obsahu, nad rámec obvyklých školních povinností. „Tento ročník přinesl velmi kvalitní a vyrovnané projekty. Studenti mají správný kritický pohled, dokážou správně analyzovat zadání a následně aplikovat vhodná řešení. Porota ocenila schopnost studentů najít a využít dostupné technické podklady a následně je správně použít v projektu,“ říká Ing. arch. Tomáš Truxa, Saint-Gobain, člen poroty.