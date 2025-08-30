Finále architektonické soutěže Saint-Gobain má své vítěze
Nová obytná zóna pro akademickou komunitu a revitalizace školy. Takové bylo zadání mezinárodního kola architektonické soutěže Saint-Gobain. Zúčastnilo se jí 33 zemí včetně České republiky, kterou reprezentoval tým z Fakulty architektury ČVUT v Praze. První místo získal francouzský návrh From Knowledge to Making.
V tomto, již 20. ročníku soutěže hledali studenti udržitelná řešení pro rozvoj příměstské oblasti Nord-Isère ve Francii. Úkolem bylo navrhnout rezidenční objekt pro studenty a pedagogy v rámci centra Grand Ateliers a přeměnu bývalé školní budovy v obci Chimilin na multifunkční komunitní centrum.
Účastníci tak stáli před velkou výzvou: vytvořit řešení, která přinesou nové možnosti využití daných oblastí, citlivě zapadnou do okolní architektury a zároveň budou v souladu s principy udržitelného stavebnictví.
Porota ocenila práci s lokálními materiály, modulární design i pečlivé analýzy
Vítězství si z finálového kola odvezl francouzský projekt From Knowledge to Making. Návrh porotu zaujal svou propracovanou koncepcí, propojením obou lokalit skrze architekturu i chytrým využitím lokálních materiálů.
Druhé místo získal estonský projekt Sense of Community. Budoucí architekti vyzdvihli komunitní prostředí, zpracovali pečlivou analýzu emisí CO2 a vytvořili návrh, který harmonicky zapadl do krajiny. Na třetí příčce se umístil čínský projekt Energy Anchor s energetickými věžemi a modulárním designem.
Kromě tří vítězných návrhů získaly ocenění ještě další dva projekty. Studentská cena putovala do Rumunska za nápadité barevné propojení obou oblastí. Cenu pedagogů si vysloužil kolumbijský tým, který porotou ohromil svým zaměřením na udržitelnost celého řešení.
Soutěž podporuje budoucnost udržitelné architektury
Architecture Student Contest pořádá skupina Saint-Gobain už od roku 2005, a každoročně tak propojuje budoucí architekty se stavebními profesionály. V zadání přitom čím dál více klade důraz na využití materiálů a technologií, jež snižují energetickou náročnost budov – přesně v souladu se svým posláním „Making the world a better home”.
