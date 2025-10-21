Energeticky úsporná hasičská stanice v Jaroměři vznikla díky evropským fondům
Už pět let slouží v Jaroměři na východě Čech moderní budova hasičské stanice, která nahradila dosluhující starší objekt. Je navržena tak, aby odolávala povodním a splňovala moderní požadavky na energetickou úspornost.
Ochrana v době povodní, energetická úspornost a rozšíření jednotky
„Pozemek, na kterém je současná stanice umístěna, se nachází v říční nivě soutoku Labe a Metuje v záplavovém území. Místo bylo v roce 2000 zaplaveno při rozlití Labe v důsledku tání enormního množství sněhu, a v tehdejší době byl technický stav objektu stanice na hranici své životnosti. Voda se tehdy dostala do sklepních prostor, došlo k narušení konstrukcí objektu a popraskání zdiva,“ vysvětlila tisková mluvčí Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje Martina Götzová.
Dalším důvodem pro stavbu nové stanice bylo i plánované postupné navyšování početního stavu jednotky. Působnost jaroměřských hasičů měla totiž pokrýt i plánovaný úsek dálnice D11 a navazující rychlostní komunikaci. I proto už tehdejší objekt do budoucna dispozičně nevyhovoval.
Původní budova, která vyrůstala postupně v období mezi lety 1955 až 1978, ustoupila současné stavbě
Staré sídlo totiž stálo v ideální lokalitě, a to jak s ohledem na výjezdy v katastru Jaroměře, dostupnost obytných částí města i průmyslových objektů, tak na bezproblémový přímý výjezd na silnici I/33 a blízkou dostupnost k dálnici D11.
V moderní budově sídlí jak profesionální jednotka HZS, tak i jednotka dobrovolných hasičů JSDH Jaroměř. „To umožňuje velmi úzké propojení a spolupráci obou těchto složek,“ uvedla Götzová.
Stavba je navržena jako energeticky úsporná a dokáže fungovat i jako částečně energeticky soběstačný celek
„V prvním nadzemním podlaží je pět stání pro zásahová vozidla HZS a dvě pro zásahová vozidla JSDH,“ přiblížila mluvčí. Součástí objektu v prvním podlaží je i stání pro mytí a servis vozidel, šatny, dílny a sklady. „V druhém nadzemním podlaží vzniklo administrativní zázemí hasičské stanice, technické prostory, šatny včetně sociálního zázemí, kuchyň s jídelnou, denní pohotovostní místnost a zasedací místnost,“ popsala budovu mluvčí.
Do projektu se zapracovaly i požadavky a připomínky hasičů, kteří v budově slouží, aby byla co nejvíce funkční.
„Například byla pomyslně oddělena část stanice pro profesionální a dobrovolné hasiče schodištěm, odpočinkové místnosti byly naprojektovány dál od hlavní rušné komunikace. Denní místnost a ložnice jsou blízko skluzové tyče, aby byli příslušníci v případě výjezdu co nejrychleji u požární techniky,“ uvedla Götzová.
Profesionální jednotka na stanici vykonává nepřetržitou službu ve třech směnách v počtu 7+1 hasič. Celkem tak v Jaroměři slouží 21+1 profesionálních zaměstnanců, což je o tři více než dříve. Jednotka sboru dobrovolných hasičů Jaroměř slouží nepravidelně. Stanice je uzpůsobena i pro akce s veřejností.