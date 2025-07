Problematika pořizování fotografií nemovitostí pomocí dronů

V souvislosti s novými technologiemi se vprávní praxi objevuje celá řada otázek, které není snadné jednoznačně odpovědět. V rámci naší spolupráce s portálem epravo jsme se zeptali odborníků, zda mohou vlastníci nemovitostí zabránit dronům pořizovat fotografie jejich nemovitostí. Jaké jsou rozdíly v rámci jednotlivých států?

Problematiku skutečně nelze obsáhnout dopodrobna v jednom textu, jedním člověkem, právníkem. Napadá mě ale v této souvislosti jeden případ z Velké Británie, kdy bylo Vrchním soudem v Manchesteru[1] vydáno předběžné opatření proti jednomu jmenovanému odpůrci a proti neznámým neidentifikovatelným osobám, kterým bylo nařízeno zdržet se vstupu do areálu zchátralé budovy bývalého semináře St Joseph’s v Up Holland (320 akrů, ústřední budova z roku 1880 opuštěná od roku 1960), ale také zdržet se přelétávání dronů nad daným místem.

Navrhovatelé svůj návrh odůvodnili tím, že na místě, které je ve velmi špatném stavu a probíhá rozsáhlá rekonstrukce, došlo k četným případům vniknutí do areálu různými osobami, což představuje velké bezpečnostní riziko z důvodu stavu nemovitosti, kde se bortí střecha, odpadávají kusy omítky a kamenů, propadávají se podlaží a naklání se dřevěná věž. Přelety a pořizování fotografií a videí předmětné nemovitosti drony představuje neoprávněné vniknutí na pozemek, které podněcuje další osoby k neoprávněnému vstupu. Pozemek majitelé oplotili, ale osoby neoprávněně vnikající na pozemek, jej přelézají a ničí.

Soud odkázal na ust. § 76 zákona o civilním letectví z roku 1982, který vylučuje obtěžování pouze z důvodu přeletu letadla nad jakýmkoli pozemkem ve výšce nad zemí, která je s ohledem na vítr, počasí a všechny okolnosti případu přiměřená. Nicméně zde, i když provozovatel dronu splnil požadavky nařízení o letové navigaci z roku 2016, nejednal v souladu s účelem daného ustanovení, neboť jeho účelem nebyl pouhý přelet, ale pořizování snímků, jejich umisťování na sociálních sítích za účelem podněcování k dalšímu neoprávněnému vnikání do objektu. Výška tedy nebyla brána v potaz.

Soud uzavřel, že považuje zákaz pořizování snímků z dronu za přiměřený riziku spojenému s podněcováním k neoprávněnému vniknutí do areálu a nebezpečí na životě, které tam potenciálně hrozí. Předběžné opatření bylo uděleno na dva roky a vztahuje se k přesně vyznačenému území objektu. Kopie rozhodnutí budou vyvěšena na vstupních brankách na pozemek s QR kódem tak, aby se dostal ke každé relevantní osobě. QR kód je běžně užíván a je tak dostupný pro širokou veřejnost.

Rozhodnutí je zajímavé především tím, že umožnil dívat se na přelety dronů jako na neoprávněné vniknutí na soukromý pozemek. Dosud bylo možné se bránit například „zásahem do ochrany osobnosti“. Za druhé rozhodnutí směřuje i proti neidentifikovaným osobám a za třetí je využití QR kódu opět britsky inovativní. Je to rozhodnutí, nad kterým je dobré se zamyslet a možná i použít v české praxi, naskytne-li se taková otázka.

Zákaz přeletu a fotografování dronům a svoboda projevu

Soud se v předmětném případě nezabýval vyvažováním práva na svobodu projevu, resp. práva na informace. Velké množství lidí se obecně zajímá o opuštěné budovy, které přitahují online pozornost. Další aspekt hraje zájem o osud památkově chráněných budov. Lze uzavřít, že tam, kde je veřejný zájem, není možné takové předběžné opatření vydat bez nutnosti vážit omezení práv občanů či médií se svobodou projevu a právem na informace. Pokud bychom měli uvést příklad, pak takový zákaz by byl v rozporu se svobodou projevu, pokud by rekonstrukce byla prováděna ze státních peněz a vázla nebo v rozporu s tím, jak rozhodl stavební úřad. Tam, kde veřejný zájem chybí, např., jak bydlí celebrity nebo jak někdo opravil svůj majetek, aniž by porušil právo, pak se jedná o zásah do soukromí a jak bylo výše uvedeno, lze uvažovat i o trestněprávní či minimálně přestupkové rovině za zneužití bezpilotního letadla (dronu).

