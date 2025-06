Stavba / Podpora bydlení nedostatkových profesí ve veřejném sektoru v Regionech příležitostí

Výbor pro regionální politiku stanovil plán pro zlepšení situace v ohrožených územích a strukturálně postižených regionech. Program systematické podpory právě těchto území se nazývá Plán pro Regiony příležitostí.

Ve čtvrtek 12. června 2025 se uskutečnilo 6. zasedání Výboru pro regionální politiku. Jedním z hlavních témat bylo představení plánu pro zlepšení života v hospodářsky a sociálně ohrožených územích a strukturálně postižených regionech. Ten vzešel z celkem 234 bodů, které Výbor obdržel od aktérů z území a dalších stakeholderů. Ministerstvo počítá s jeho zveřejněním na svém webu.

„Myslím si, že když chceme zlepšit situaci v těchto regionech, je na místě začít na ně nahlížet jinak. Pokud budeme donekonečna říkat, jak jsou problematické, problematickými zůstanou. My v nich vidíme velké příležitosti, jak jejich současný stav vylepšit, využít jejich potenciálu a nastartovat tam ekonomický růst. Proto Regiony příležitostí,“ uvedl Petr Kulhánek.

TO DO list bude rozdělený do pěti oblastí.

práce pro lidi, silnější ekonomika,

lepší zdravotní péče a školy pro silnější regiony,

stát jako tahoun změny,

spravedlivé financování a řešení sociálních problémů

oživení turismu a spolupráce přes hranice.

Zveřejnění návrhu do konce června, připomínky do poloviny srpna

Jednotlivá opatření pak obsahují i návrhy prioritizace určující, jak rychle a s jakou důležitostí se budou odbavovat. V TO DO listu nebudou chybět témata jako investice do dopravní infrastruktury pro zajištění lepší dostupnosti, podpora návratu kvalifikovaných osob a absolventů vysokých škol do Regionů příležitostí nebo podpora stabilního a dostupného bydlení nedostatkových profesí ve veřejném sektoru. Se zveřejněním plánu ministerstvo počítá do konce června. Všichni aktéři pak budou mít čas na připomínky do poloviny srpna.

