Stavba / Pražský Fragment získal druhé místo v kategorii Inovace v mezinárodní soutěži Gypsum Trophy

Pražský Fragment získal druhé místo v kategorii Inovace v mezinárodní soutěži Gypsum Trophy

Společnost Saint-Gobain odhalila vítěze 14. ročníku prestižní mezinárodní soutěže International Gypsum Trophy, která se konala 10. dubna 2025 v Paříži. Do letošního ročníku se zapojilo 85 projektů z 29 zemí světa, které soutěžily v šesti kategoriích. Českou republiku reprezentovaly tři vítězné projekty národního kola soutěže. Bytový dům Fragment zaujal porotu svým přístupem k inovacím.

České zastoupení doplnily také dva rekonstrukční projekty – Kulturní dům Milovice a Návštěvnické centrum KRNAP. Stavby byly vybrány pro svou technickou náročnost, kvalitu provedení a inspirativní přístup k moderní výstavbě se systémovými řešeními Saint-Gobain. Potvrdilo se, že české projekty obstojí i v rámci nejvyššího mezinárodního standardu a že naše realizační firmy odvádějí kvalitní práci s využitím nejmodernějších materiálů a technologií.

Největšího úspěchu dosáhl projekt Fragment od společnosti Trigema a.s., který získal druhé místo v kategorii Inovace. Rezidenční projekt nájemního bydlení využívá technologii Climafit pro stropní chlazení a vytápění a pracuje i s dalšími řešeními pro úsporu energií a vody. „Fragment je v České republice jediným obytným domem, který využívá chlazení a vytápění integrované do podhledů v takovém rozsahu. Zatímco se často objevují obavy ze studených podlah bez podlahového vytápění nebo z obtížné regulace teploty, tento inovativní systém funguje na principu sálavého tepla, který zajišťuje stálý komfort,“ přiblížil Roman Kučera, specialista podhledových systémů značky Rigips, Saint-Gobain. Tato ikonická budova v pražském Karlíně spojuje rezidenční bydlení s uměleckým přesahem – fasádu zdobí monumentální sochy výtvarníka Davida Černého. „Fragment, jako vlajková loď společnosti Trigema, redefinuje nájemní bydlení v Česku. V exteriérech i interiérech propojuje architekturu, umění a design, a díky přidaným službám a vysokému nadstandardu výrazně přesahuje hranici ‚obyčejného‘ rezidenčního bydlení. Technologické inovace a udržitelnost byly přirozenou součástí naší snahy o dokonalost ve všech ohledech. O to více nás těší, že tento přístup ocenila i porota soutěže – a my tak mohli přidat další cenu do naší sbírky,“ sdělil Marcel Soural, předseda představenstva investiční skupiny Trigema.

V kategorii podhledů byla nominována rekonstrukce Kulturního domu v Milovicích, kde systémy suché výstavby řešila realizační firma Vítězslava Kopeckého. Jedná se o příklad kvalitní renovace historického objektu, která dokázala skloubit původní ráz budovy s potřebami současného veřejného prostoru. Klíčovou roli zde sehrály sádrokartonové a minerální podhledy Rigips, které umožnily dosažení vysokého akustického komfortu i výrazné estetické kvality interiéru – především díky netradičnímu podhledu s plastickým 3D efektem v hlavním sále.

Třetím českým reprezentantem byla rekonstrukce Návštěvnického centra Krkonošského národního parku (KRNAP) ve Vrchlabí, kterou realizovala společnost Fialkovsky s.r.o. Projekt vyniká využitím prefabrikovaných sádrokartonových prvků, vyrobených pomocí CNC technologií firmou Ekomont spol. s r.o., což umožnilo rychlou a efektivní montáž s minimálním dopadem na historickou strukturu budovy. Vzhledem k přítomnosti otevřených vodních ploch byly použity speciální impregnované sádrokartonové desky Glasroc H, které zajišťují dlouhodobou odolnost a stabilitu interiéru.

Absolutním vítězem ročníku 2025 a držitelem Grand Prix se stal projekt Shebara South Island Resort ve Spojených arabských emirátech. Tento luxusní hotel, vybudovaný na neobydleném ostrově Shaybara v Rudém moři, zaujal porotu nejen svou výjimečnou architekturou s plovoucími kapslemi, ale i precizním technickým řešením a využitými technologiemi.

Saint-Gobain International Gypsum Trophy je mezinárodní soutěž, která každé dva roky oceňuje výjimečné projekty v oblasti suché výstavby. Soutěž klade důraz na technickou preciznost, estetiku, inovace a udržitelnost. Letošní ročník znovu potvrdil, že projekty z České republiky mají co nabídnout.