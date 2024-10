Příručka pro veřejné investory a dotace na podporu dostupného bydlení

Od 1. října začal Státní fond podpory investic přijímat žádosti v programu Dostupné nájemní bydlení, který má za cíl podpořit výstavbu a rekonstrukce dostupných bytů.

Pro rychlou orientaci v problematice obecní výstavby bydlení a péče o tuto oblast připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj, Státní fond podpory investic a Centrum Kvality Bydlení příručku pro inspiraci veřejným investorům. Nabízí srozumitelný návod, jak postupovat při přípravě projektu i jeho realizaci krok za krokem a také konkrétní příklady úspěšných projektů.

V politice bydlení a zvýšení jeho dostupnosti mají samosprávy nezastupitelnou roli, v posledních letech ale v Česku výstavbu bytů realizovali téměř výhradně soukromí developeři, a to hlavně ve velkých městech, kde je možné očekávat vyšší finanční návratnost. Zapojení veřejných investorů do bytové výstavby u nás dosud patřilo k nejnižším v Evropě. V souvislosti se zvyšující se poptávkou po dostupném nájemním bydlení Ministerstvo pro místní rozvoj nabízí celou řadu nástrojů, které mají přípravu a realizaci bytových projektů obcím usnadnit. Jsou to ony, které dokážou nejlépe cílit na domácnosti, pro které jsou tržní nájmy nebo vlastnické bydlení méně dostupné. „Ze své předchozí zkušenosti primátora a hejtmana vím, že sdílení znalostí a dobrých zkušeností mezi samosprávami pomáhá urychlovat rozhodování o nových projektech a jejich přípravu. Těmto potřebám jde Ministerstvo pro místní rozvoj naproti nejen vydáním této příručky. Už více než půl roku fungují na Státním fondu podpory investic regionální centra, která jsou v přímém kontaktu se starosty obcí a poskytují jim praktickou pomoc s investicemi do bydlení,“ uvedl ministr pro místní rozvoj Petr Kulhánek.

Obce a další subjekty mohou získat zvýhodněný úvěr nebo kombinaci dotace a úvěru až do 90 % způsobilých výdajů. Postupně pak budou tuto investici splácet z nájmů. „Je to příležitost začít s výstavbou, rekonstrukcemi nebo nákupy bytů i pro obce, které ve svém rozpočtu nemají dostatek peněz na takto rozsáhlé investice a dřív si je nemohly dovolit," dodal Kulhánek. Kromě využití programu SFPI počítá ministerstvo i s financováním dostupného bydlení z Národní rozvojové banky. Celkem tak poskytne na podporu dostupného bydlení přes 10 miliard korun. Dalších 1,4 miliardy korun z Národního plánu obnovy MMR nabídlo na přípravu projektů, architektonické nebo urbanistické studie samospráv.

V publikaci je řada konkrétních příkladů domácí i zahraniční praxe. Ukazují, že výstavba podporovaná z veřejných prostředků může být ekonomicky efektivní, sociálně přiměřená i architektonicky zajímavá. Její dopady jsou okamžitého i dlouhodobého charakteru – patří mezi ně ekonomicky efektivní intenzivní zástavba, energetické úspory nebo sociální rozvoj a celková spokojenost obyvatel.

Realizované projekty dostupného bydlení

Dům Kateřinka, Kateřinice u Vsetína





Dům Kateřinka stojí v areálu bývalého zemědělského družstva v obci Kateřinice nedaleko Vsetína. Poskytuje domov soběstačným seniorům a zároveň vytváří místo setkávání pro všechny obyvatele obce. V areálu je 13 bytů o velikosti 2+kk (45 m2) s vlastními předzahrádkami. Součástí je také byt správce, knihovna s komunitním centrem a technickou místností a v podkroví pak 2 byty 2+kk a 3+kk pro mladé rodiny s dětmi. Dešťová voda ze střech je svedena do retenčních nádrží a slouží na splachování, praní i zavlažování zahrádek a předzahrádek. Velký důraz projektanti kladli na nízkou energetickou náročnost. Celý objekt vytápí systém tepelných čerpadel. Projekt vyšel na 35,4 milionu korun a obec Kateřinice ho hradila částečně z úvěru, dotace a vlastního rozpočtu.

Polyfunkční dům Havlíčkova, Kroměříž

Jedním z příkladů obecní výstavby je také projekt přestavby bývalého areálu vojenské správy, který původně vznikl z potřeby města zvýšit kapacitu parkování poblíž historického centra. Areál je tak pro mnoho návštěvníků místem prvního kontaktu s městem a plní funkci novodobé městské brány. Areál tvoří dvoupodlažní parkovací dům (136 míst) a zrekonstruovaný šestipodlažní objekt bývalé ubytovny, který nově nabízí 29 městských bytů. Mladým lidem od 18 do 35 let je určeno 18 bytů 1+kk a 7 bytů 2+kk, další 4 větší byty 3+kk slouží pro klíčové profese. V parteru a suterénu sídlí městská policie. Součástí areálu je i infocentrum a kavárna. Projekt vyšel město na 158 milionů korun a platilo je částečně z vlastního rozpočtu a z krajských i evropských dotací.





Bydlení Na Žižkově, Liberec

Projekt městského bydlení Na Žižkově vznikl z potřeby rozšířit kapacitu bydlení. Jde o komplex tří bytových domů se 49 byty různých velikostí. Část z nich je vyčleněná pro sociální bydlení a část jsou tzv. profesní byty. Promyšlené přidělování bytů bylo klíčové pro vytvoření optimální skladby obyvatel. Město zvládlo časový tlak na obsazení bytů a zavedlo opatření pro podporu zabydlování obyvatel (projekt Domovníci). Město Liberec nyní připravuje realizaci další etapy „Žižkov II.“ Ta první ho vyšla na 150,4 milionu korun. Město je uhradilo částečně z dotace a částečně z vlastních zdrojů.