Stavba / S novým stavebním zákonem platí od července i řada prováděcích vyhlášek

S novým stavebním zákonem platí od července i řada prováděcích vyhlášek

Nový stavební zákon č. 283/2021 Sb. přinesl několik prováděcích vyhlášek, které upravují konkrétní aspekty stavebního řízení. Podrobněji představíme některé z nich, platné od července tohoto roku, a to včetně komentářů. Zmíníme i nová a připravovaná metodická doporučení k novému stavebnímu právu.

Od prvního července letošního roku začal platit nový stavební zákon také pro běžné stavby (pro jiné, vyhrazené stavby, platí od ledna letošního roku). Měl by zrychlit a zjednodušit stavební řízení, upustit od zbytečných požadavků, které si stavební úřad sám vyhledá; povolení může získat stavebník na jednom místě nebo online v portálu stavebníka. Společně s novým stavebním zákonem nabyly účinnosti také související prováděcí předpisy, včetně vyhlášky o požadavcích na výstavbu. Zákon počítá s přechodným obdobím do konce června 2027. Do této doby bude možné použít dokumentaci, kterou stavebník rozpracoval před účinností nového stavebního zákona.

Jedno řízení, pevné lhůty, zlevnění bytových projektů

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR ČR) zdůrazňuje ve svých prohlášeních hlavně to, že namísto dvou přináší nový stavební zákon jediné (jednodušší) řízení, v němž se stavba umístí i povolí. Opakuje (stejně jako její předchůdci), že se jedná „o jedno razítko a jeden úřad“; navíc stanovuje pevné lhůty pro vydání rozhodnutí – 30 dnů ode dne zahájení řízení v případě jednoduché stavby, 60 dnů ode dne zahájení řízení v ostatních případech. A pokud stavebník nedodá k žádosti závazná stanoviska, vyžádá si je u dotčených orgánů stavební úřad sám, a pokud se některý z účastníků odvolá, rozhoduje nadřízený stavební úřad, spis se již nikam nevrací.

„Nový stavební zákon jako celek povede ke zrychlení povolovacích procesů a spolu s vyhláškou o požadavcích na výstavbu zlevní bytové projekty. Pro mě je rovněž zásadní to, že se podařilo získat samosprávy, profesní komory a hlavně hlasy zákonodárců všech politických stran ve Sněmovně. Stavebníci potřebují jistotu, že se zákon nebude s každou novou vládou zásadně měnit,“ uvedl místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš, dále představil související vyhlášky a vyzval k diskusi zástupce Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR (STMOÚ ČR), kteří kritizovali postup digitalizace stavebního řízení a nefunkčnost portálu stavebníka.



Zdoj: Pexels – Jdgromov Zdoj: Pexels – Jdgromov

Enviromentální stanoviska a dotčené obce

„V novém stavebním zákoně jsme zachovali rozhodování co nejblíže lidem, v samotných obcích. Na druhou stranu pro nás bylo důležité odlehčit menším stavebním úřadům, které se dlouhodobě potýkají s nedostatkem zaměstnanců. Usilujeme také o změny v tabulkových platech a digitalizace stavebního řízení nám konečně poskytne data, které potřebujeme pro nastavení výkonnostního financování úřadů,“ dodal ministr Bartoš, přislíbil maximální pomoc při zavádění systému, proškolování úředníků a odstranění všech možných chyb, které se mohou při zavádění systému objevit.

Zástupci sdružení nejvíce kritizovali nedostupnost řady nezbytných funkcionalit, nedostatečné proškolení úředníků a v neposlední řadě i právní problematičnost celého procesu. „Mnohé části digitálního stavebního řízení vykazují právní nedostatky, které mohou vést k právním sporům a komplikacím v soudních řízeních. Například je možné přepisovat záměry jiného stavebního úřadu, navíc chybí úplný výčet dotčených orgánů státní správy – dle informace z MMR se základní automatizace očekává až v říjnu,“ uvedl Jan Holický s tím, že STMOÚ ČR nedostalo oficiální odpověď na své písemné dotazy obsahující desítky připomínek, z velké části stále trvajících.

Chváleno je zástupci obcí (a ve větší míře i samotnými stavebníky) vyřešení jednotného environmentálního stanoviska, které nově nahrazuje stanoviska dle několika různých zákonů. V novém stavebním zákoně také došlo k rozšíření okruhu staveb, které vůbec nepotřebují posouzení stavebního úřadu. Jedná se například o některé stavby s využitím obnovitelných zdrojů energie. Kladné hodnocení má rovněž většina níže zmíněných vyhlášek. Primárně například vyhláška o požadavcích na výstavbu z dílny MMR, která již prošla evropským procesem notifikace a platí od 1. července letošního roku. Jde o prováděcí předpis nového stavebního zákona, který spojuje požadavky na vymezování pozemků, umisťování staveb a technické požadavky na stavby. Zároveň zohledňuje lepší přístupnost staveb pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace.



Zdroj: Pexels – Mikael Blomkvist Zdroj: Pexels – Mikael Blomkvist

Zdroj: Pexels – Shkrabaanthony Zdroj: Pexels – Shkrabaanthony



Některé související prováděcí vyhlášky

„Výstavba bude díky vyhlášce o požadavcích na výstavbu rozhodně jednodušší, rychlejší a levnější. Důležité to bude hlavně u projektů dostupného nájemního bydlení,“ uvedl Ivan Bartoš a nastínil i část obsahu. MMR například vypustilo požadavek na proslunění budov s přihlédnutím k odborným studiím, podle nichž má denní světlo pozitivní vliv na veřejné zdraví, nemusí se ale jednat o přímý sluneční svit. Vnitřní prostor musí být nově navržen a proveden pouze tak, aby se zajistilo jeho denní osvětlení podle účelu užívání stavby. Předpis rovněž zjednodušuje požadavky na určení odstupů staveb či redukuje nároky na parkování.

„Vyhláška snižuje nároky na parkovací místa nebo ruší nutnost oddělovat toalety předsíní. V závislosti na lokalitě mohou tyto změny snížit také investiční náklady na byt v řádu i vyšších stovek tisíc. Díky řadě výjimek si obce nově mohou ve svých plánech upravit požadavky na vymezování pozemků nebo umisťování staveb podle svých potřeb. Vyhláška také plně podporuje místní samosprávy. Obce si díky ní mohou určit vlastní územní parametry. Vlastní městské předpisy mohou vydávat Praha, Brno a Ostrava,“ upřesnil Ivan Bartoš s tím, že vyhláška také sjednocuje dosavadní roztříštěnou právní úpravu začleněním požadavků, které se dosud řídily jinými právními předpisy. Jde například o technické požadavky na výstavbu bazénů, koupališť, saun nebo vodních nádrží. Změna přispěje i k lepší přístupnosti staveb. Nově se budou zřizovat výtahy u stavby bytového domu se vstupy do bytů v úrovni čtvrtého a vyššího nadzemního podlaží nebo podkroví v téže úrovni.

Zástupci Ministerstva pro místní rozvoj ČR zmínili i další aktuální prováděcí vyhlášky, nabídli odkazy k jejich stažení a vyzvali k diskusi. Za zmínku jistě stojí například Vyhláška o stanovení obecních stavebních úřadů, která stanovuje obce, kde se nacházejí stavební úřady a vymezuje jejich správní obvody, přičemž platí, že rozhodování zůstává přímo v území, v rukách úředníků, kteří místní situaci znají nejlépe. Je tady i Vyhláška o dokumentaci staveb, která je nyní v dokumentaci pro povolení záměru pouze jednostupňová – nevypracovává se zvlášť pro územní rozhodnutí a stavební povolení. Obsahuje „přílohu pro dokumentaci povolení souboru staveb“. Změny obsahuje i Vyhláška o provedení některých ustanovení stavebního zákona. Obsahuje formuláře žádostí, které se odesílají stavebním úřadům, nebo formulář návrhu na stanovení ochranného pásma. Podrobně také upravuje systém stavebně technické prevence a problematiku autorizovaných inspektorů.

Zmíněné vyhlášky a zdroje najdete rovněž na portálu TZB-info (zde):