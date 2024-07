Prodeje novostaveb v Brně trhaly ve druhém kvartálu 2024 rekordy

V 2.Q 2024 se prodalo o polovinu více nových bytů. V meziročním srovnání se jedná dokonce o rekordní nárůst o 254 %. V červnu se totiž průměrná cena volných bytů vyšplhala z květnových 129 000 Kč až na 131 700 Kč za m2. Největší zájem je o malometrážní byty.

Ceny brněnských bytů pokořily historické maximum

„Ceny bytů vždycky následují poptávku po bydlení a dostupnost hypoték. Nejinak je tomu už po tři čtvrtletí v řadě. Nízká inflace stlačila hypoteční sazby a uvolnění úvěrových podmínek ze strany České národní banky umožňuje, aby od závěru loňského roku dosáhlo na financování bydlení více lidí. Oba faktory jsou hnacím motorem cenového růstu bytů, i když zatím jen pozvolného,“ sdělil Dalibor Lamka, výkonný ředitel a předseda představenstva společnosti Trikaya.

Nové prodeje trhaly ve druhém kvartálu rekordy. Od dubna do června se v Brně prodalo 372 novostaveb, tedy téměř trojnásobek toho, co ve stejném období vloni. Jedná se tak o největší meziroční nárůst za posledních deset let. Oproti prvnímu čtvrtletí, kdy své kupce našlo 246 bytů v novostavbách, vzrostly mezikvartálně prodeje o 51 %. Vrací se poptávkový trend, který jsme mohli naposledy sledovat před vypuknutím války na Ukrajině, tedy v prvním čtvrtletí 2022.

„Tři sta sedmdesát dva prodaných bytů za jediné čtvrtletí není výrazný nadprůměr pouze v kontextu posledních dvou let. Od roku 2013, od kterého analýzy trhu pravidelně vydáváme, se v Brně více novostaveb prodalo jen ve dvou případech – ve druhém čtvrtletí 2016 a poté o pět let později ve druhém čtvrtletí 2021,“ popisuje Lamka.

Během druhého čtvrtletí prodejům dominovaly jednopokojové byty s průměrnou výměrou 33 m2 a průměrnou cenou bezmála 140 000 Kč. U větších dispozic se průměrná prodejní cena držela pod úrovní 120 000 Kč za metr. Jednotky s dispozicí 3+kk a více tvořily v rámci celkového počtu prodejů pouhých 16 %.

Ceny novostaveb v Brně opatrně rostou

V letošním druhém čtvrtletí se m2 v Brně dostal v průměru na 129 400 Kč, což je o zhruba 4 000 více než v posledním loňském čtvrtletí. Hodnota odpovídá průměru za celé tři měsíce, ve skutečnosti byl nárůst cen ještě o něco větší – v červnu se totiž průměrná cena volných bytů vyšplhala z květnových 129 000 Kč až na 131 700 Kč za m2.

Prodejní cena poměrně těsně kopírovala tu nabídkovou a zůstala ve druhém čtvrtletí na úrovni 127 500 Kč za m2, nejvýše za poslední rok. Růst prodejů trvá už třetí čtvrtletí v řadě a dává tušit, že postupné navyšování cen bytů se hned tak nezastaví.

Nabídkovou cenu ovlivňují také nové projekty, které míří do prodeje. Ty se mohou s ohledem na svou lokalitu i nákladovou stránku pohybovat i výrazně nad aktuálním průměrem. Ze statistik pak výrazně vybočují nadstandardní projekty s menším počtem jednotek, kdy ceny za metr čtvereční přesahují dokonce i 200 000 Kč.







Brno, čtvrť Pod Hády 03 a 02, foto a výstavba Brno, čtvrť Pod Hády 03 a 02, foto a výstavba

Ekonomové očekávají nárůst poptávky

„Sazby hypotečních úvěrů klesly k pěti procentům a spotřebitelská nálada se po více než dvou letech vyhoupla do pásma optimismu. V české ekonomice navíc nadále přetrvává prakticky nulová nedobrovolná nezaměstnanost a k dynamickému meziročnímu růstu se vrátily reálné mzdy,“ popisuje Vít Hradil, hlavní ekonom společnosti Cyrrus.

„Nejpravděpodobnějším dalším scénářem je tedy oživování poptávky po nemovitostech, která bude narážet na setrvale omezenou nabídku. Ceny bytů tak již další pokles zřejmě nečeká, naopak lze počítat s jejich zrychlujícím růstem,“ uzavírá Hradil s tím, že na straně nabídky totiž podle něj k žádnému hmatatelnému zlepšení nedošlo, když stavební materiály i práce nadále zdražovaly a stavební řízení zůstává enormně komplikované.