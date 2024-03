Stavba / Živé vysílání z veletrhu Aquatherm Praha 2024, program již na zítra 6. března

Aquatherm Praha je v pražských Letňanech v plném proudu a my vás zveme na jednodenní živé vysílání rozhovorů a komentářů ve středu 6. 3. 2024.

6. 3. 2024 na TZB-info, YouTube TZB-info a estav.tv

Program

Blok od 10:30 hodin

Zahájení a rozhovor s vedením veletrhu Aquatherm Praha

Představení nového tepelného čerpadla Monobloc Therma 290, LG Electronics CZ, Ing. Petr Outrata

Začátek roku 2024 přinesl obrovské změny a inovace v sekci tepelných čerpadel s chladivy R290.

Budoucnost plynových kotlů, Enbra, a.s., Ing. Karel Vlach

Jak ENBRA nahlíží na současnou situaci v prodeji plynových kondenzačních kotlů?

FV pro bytové domy a municipalitu, komunitní energetika, S-Power Energies, s.r.o.

Komentář aktuální situace pořízení FV pro bytové domy, větší objekty a sdílení energie.

Blok od 11:30 hodin

Koncepty větrání a novinky v sortimentu Atrea s.r.o., Tomáš Kott

Úsporné systémy větrání pro veřejné budovy s dotací a technická podpora projektantům i montážním firmám.

Rozúčtování tepla a teplé vody, ista Česká republika s.r.o.

Aktuality v době vyúčtování jaro 2024 a dálkové odečty, které iniciují spíše zákazníci než požadavky nové legislativy.

Promo balíčky s 25% slevou na měřicí přístroje v roce 25. výročí Testo, Ing. Schögl

Testo Česká republika slaví 25 let. O novinkách na Aquathermu, kalibrační laboratoři Testo i letošních promo balíčcích.

Hybridní kotelna kombinující kotle a zásobník s tepelným čerpadlem, reportáž estav.tv z Jablonce nad Nisou

Místo čtyř starých plynových kotlů a dvou zásobníků je v provozu hybridní řešení složené ze dvou nových kondenzačních kotlů a jednoho zásobníku s integrovaným tepelným čerpadlem. V atletické hale v Jablonci nad Nisou sníží náklady na polovinu.

Blok od 12:30 hodin

Energetická flexibilita budov, Ing. Vojtěch Zavřel, Ph.D., Strojní fakulta, ČVUT v Praze

Role budov a jejich provozovatelů se v kontextu chytré sítě budou postupně měnit, aby byla umožněna zmíněná účinná každodenní odezva na poptávku sítě.

Tepelná čerpadla a FV pro bytové domy, AC Heating, Ing. Jiří Polívka

Řešení pro malé, střední i velké bytové domy. Nezáleží na tom, jestli máte dosluhující kotel, CZT, plochou nebo šikmou střechu, pomůžeme najít řešení.

Dopad taxonomie screeningových kritérií, prof. Ing. Karel Kabele, CSc.

V souvislosti s implementací Green Dealu je požadováno pro financování staveb splnění parametrů taxonomie a screeningových kritérií. Co to přináší do praxe?

Blok od 13:30 hodin

Kompletní sortiment pro TZB v domě, hospodaření s dešťovou vodou i infrastruktur, Pipelife Czech s.r.o.

Komplexní řešení pro vytápění, vodu i odpad.

Jak vybrat tepelné čerpadlo? Na co se soustředit, aby vám dlouho sloužilo a šetřilo peníze? Master Therm tepelná čerpadla, David Liška

Podcenit výběr čerpadla se nevyplatí, a to kvůli účinnosti, spolehlivosti, ale i hlučnosti. Pokud se TČ trápí, je hlučné, jede ve vysokých otáčkách, spotřebuje hodně elektřiny, protože musí často zapínat bivalentní zdroj. A trpí pak zařízení samotné, jeho majitelé, a dokonce i sousedi.

Čerpadlové skupiny pro plynové kotle, Brilon, a.s., Ing. Václav Dědič

Čerpadlová skupina, která ušetří práci montážní firmě a zajistí optimální využití kondenzační techniky a možnost nízkoteplotního topného okruhu, příp. nabíjení a vybíjení akumulačního zásobníku pomocí pouze jediné směšovací a přepínací armatury.

Ferrari průmyslové ventilátory, technické parametry, ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o., Martin Brandani

Možnosti uplatnění průmyslových ventilátorů Ferrari, selekční SW a další informace.

CIUR klimatizace, která umí topit, Ing. Tereza Urbánková

Řešení pro jednu místnost, byt či dům, prodejnu, firmu, serverovnu či celou průmyslovou halu. Funkce chlazení je v jednotkách již standardně doplněna teplovzdušným vytápěním, které lze s výhodou využít v přechodném období pro přitápění.

Další dva dny na veletrhu Aquatherm Praha 2024

Pozvánka na stánky

Pozvánka na doprovodný program